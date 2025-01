Pisarello (Comuns): "nada explicaría" que Junts se oponga a frenar desahucios y ayudas al transporte

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que «nada explicaría» un voto negativo de Junts al decreto que el Gobierno busca convalidar en el Congreso y que incluye la moratoria de los desahucios, ayudar y bonificaciones al transporte público y la mejora de las pensiones.

«No entendería que este miércoles se vote contra la prórroga a los desahucios, a las ayudas a los colectivos más vulnerables, no lo entendería», ha dicho este lunes en una rueda de prensa desde la sede de la formación.

Pisarello ha afirmado que entiende exigencias de Junts como la amnistía política ante el bloqueo de la amnistía judicial, la defensa del catalán como lengua oficial de la UE, y la financiación singular, pero que deben ir acompañadas de «medidas de progresividad fiscal», por lo que ha apelado a los sectores sociales de Junts, pero también del PNV.

«Hay un clamor en defensa del derecho a la vivienda, de las condiciones laborales, de los salarios, de la reducción de la jornada laboral, que se debe escuchar. Y creemos que ese sector si existe. Apelamos a estos sectores sociales de Junts y del Partido Nacionalista Vasco para que apoyen estas medidas», ha expresado.

Ha dicho que no habrá avances reales en estos ámbitos si no vienen «acompañados de medidas sociales, de inversiones, de dinero, que permitan también la mejora de los servicios públicos y sobre todo que protejan los colectivos más vulnerables».

Relaciones gobierno-junts

Ha celebrado la decisión de la Mesa del Congreso de prorrogar la tramitación de la iniciativa de Junts sobre la moción de confianza: «Nuestro objetivo no es que la proposición no de ley de Junts sobre la cuestión de confianza se debata en el Congreso. Este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el gobierno dé la confianza suficiente para que este tipo de iniciativa no sea necesaria».

Para Pisarello, que se produzcan reuniones en Suiza entre el PSOE y Junts es un «buen indicio», y preguntado por una posible reunión entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que Puigdemont debe recibir el trato que merece.

Competencias en inmigración

También se ha referido a la transferencia de competencias en materia migratoria a la Generalitat, y ha alertado que no participarán de ellas si implican entrar en discursos xenófobos.

«No entraremos ninguna negociación que implique hacerle el juego a la Aliança Catalana o entrar en discursos xenófobos que no deberían tener lugar en nuestro país», ha alertado.