IU-A advierte que presidencia de Trump supone "poner en peligro" 3.200 millones anuales en exportaciones desde Andalucía

El coordinador general de IU-A y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha advertido que la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos supone que «Andalucía pone en peligro 3.200 millones de euros anuales en exportaciones».

Así se ha pronunciado este viernes en una rueda de prensa en Málaga en la que se ha señalado que la recién estrenada presidencia de Trump es «una pésima noticia» para la paz mundial y para el campo español y el campo andaluz, y en la que ha cargado contra Vox, cuyo líder Santiago Abascal ha asistido como invitado a la toma de posesión del referido líder norteamericano.

«Santiago Abascal estuvo anoche dándose abrazos en la fiesta de Donakd Trump. Vox tiene que explicar cómo se dicen tan patriotas pero después acuden a rendir pleitesía a Donald Trump, el mayor enemigo del campo español. Y esto es así porque Santiago Abascal se ha convertido en el cipayo de Donald Trump. Los intereses que defiende no son los del campo español, son los intereses del presidente norteamericano reaccionario», ha dicho Valero.

A nivel regional, el líder de IU-A también se ha referido a «la ola reaccionaria de la derecha», y ha puesto como ejemplo lo ocurrido la semana pasada en el Ayuntamiento de Sevilla, «cuando el alcalde de del PP entregaba el presupuesto municipal a la ultraderecha de Vox. Vimos cómo el PP de nuevo se abrazaba a una ultraderecha que hoy acude al Capitolio a celebrar el mandato de Donald Trump».

Valero ha criticado que el nuevo presidente de Estados Unidos haya anunciado que derogará todo lo hecho por la anterior administración y que va a iniciar «redadas racistas» en Chicago.

«Tomará posesión acompañado de toda esa internacional reaccionaria con esa especial representación de Vox con Santiago Abascal, que se dice portavoz de la gente del campo, pero que no duda un segundo en ir corriendo a la toma de posesión de un señor que ya ha dicho que va a crear un órgano encargado de cobrar aranceles a los productos españoles. Algo que va a hacer mucho daño al campo español, al campo andaluz. Andalucía pone en peligro 3.200 millones de euros anuales en exportaciones», ha dicho.

El líder de izquierdas ha señalado que en su primer mandato como presidente, Trump «impuso aranceles a cerca de 113 productos españoles y se negó a cumplir con las resoluciones de la OMC». «Trump va contra los agricultores y agricultoras, va contra los jornaleros y jornaleras andaluces», ha sentenciado.

«Vox miente cuando dice que defiende el campo español, cuando dice que defiende el campo andaluz. Miente. Si no, no apoyaría a quienes quieren destrozar el campo andaluz, a quienes quieren imponer unos aranceles que pretenden llevar a la ruina a las producciones andaluzas y españoles. Vox dice defender el campo andaluz, pero sin embargo cuando va a Bruselas no duda en apoyar los tratados de libre comercio que están destrozando la agricultura social y profesional», ha criticado Valero.

El coordinador de IU en Andalucía también ha criticado: «Vox dice que defiende el campo andaluz y sin embargo ha apoyado en el Parlamento andaluz que se legalicen regadíos ilegales que están no solo desecando Doñana, sino que están beneficiándose de manera ilegal la familia Alba que ya ha extraído más de 6.600 millones de litros de agua de manera ilegal. Un impacto ambiental valorado en seis millones de euros anuales por la Guardia Civil».

«Trump es una mala noticia para el campo español y tiene en España a un manijero de su cortijo reaccionario que es Santiago Abascal», ha concluido Valero.