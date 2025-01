Bernabé subraya que la dirección de la emergencia es quien debe enviar labores tras la dana: "Estamos a su disposición"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que la dirección de la emergencia es la encargada de enviar los trabajos y las misiones a todos los organismos que trabajan en la reconstrucción de los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre. «Nosotros, como organismo del Estado, estamos a disposición de la dirección de la emergencia, que es la que evalúa», ha remarcado.

En estos términos se ha pronunciado Bernabé este sábado en declaraciones a los medios durante su visita al municipio valenciano de Paiporta, uno de los más afectados por la dana.

Preguntada por los detalles de la desescalada, la delegada del Gobierno en la Comunitat ha resaltado que la decisión de que unas localidades estén en el nivel dos y otras en el uno se ha tomado «respecto a unos parámetros que han medido desde la dirección de la emergencia». «Nosotros no conocemos las cifras finales. Yo no las conozco, no me las han facilitado, pero lo harán», ha resaltado, al tiempo que ha agregado que supone que se las facilitarán en la próxima reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

«Espero que podamos trabajar de la manera más coordinada como hemos intentado hacer todos estos días desde que comenzó la dana. Hemos estado, estamos y estaremos», ha remarcado.

Bernabé ha incidido en que «todo el despliegue del Gobierno central está al servicio de la emergencia» y que estarán «en todos los trabajos que se indiquen y en cada uno de los pueblos que la dirección de la emergencia ha pedido». «Así lo haremos todos los días», ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno central trabaja en algunos municipios que ahora están en el nivel uno y se ha comprometido a «continuar trabajando siempre bajo la indicación del mandato de la emergencia, que es un mandato único y es el de la Generalitat».

Participación de alcaldes en cecopi

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha celebrado la decisión del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, de que los alcaldes de los municipios afectados por la dana participen en una de las dos reuniones del Cecopi que se celebrarán a la semana.

«Me habría gustado que, como dice la norma, estuvieran en los dos, pero al menos estarán en uno y podrán decir directamente si hay alguna carencia de una manera mucho más coordinada y efectiva, que era lo que tendrían que haber hecho desde el primer minuto», ha concluido.