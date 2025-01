Mazón mantiene sus palabras sobre Gaza e insiste en que el Gobierno da "0 euros" para colegios y hospitales tras la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reafirmado sus declaraciones de este jueves en Les Corts en las que dio la «enhorabuena» al pueblo de Gaza tras conocer que «va a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas» del Gobierno después de la tregua pactada entre Israel y Hamás, mientras que «la Generalitat va a recibir cero».

«¿Es verdad o es mentira que el Gobierno de España no nos va a dar ni un solo euro para nuestros institutos? ¿Es verdad o es mentira que el Gobierno de España nos va a dar ni un solo euro para nuestros centros sociales y educativos? ¿Es verdad o es mentira que el Gobierno de España no nos va a dar ni un solo euro para nuestros centros sociales, nuestros centros educativos y que toda esa recuperación de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, de nuestros centros sociales los vamos a pagar íntegramente a través de la Generalitat íntegramente y exclusivamente los valencianos?», ha preguntado cuando los periodistas le han inquirido en un acto en Alicante por la polémica desatada tras sus afirmaciones.

«Yo he dicho --ha continuado el jefe del Consell-- que no tenemos dinero del Gobierno a fondo perdido para todas nuestras infraestructuras sociales, educativas y sanitarias y digo que, en plena emergencia, el Gobierno ha decidido darle un dinero a fondo perdido muy importante a Gaza. Las dos cosas son verdad y, por tanto, me mantengo en lo que he dicho».

Y ha recordado que ayer manifestó que se alegra «mucho por la gente de Gaza que va a recibir esa ayuda del Gobierno», pero «no deja de ser verdad que ese mismo Gobierno, en plena emergencia y en plena reconstrucción, nos va a dar cero euros para nuestros colegios, cero euros para nuestros hospitales, cero euros para nuestros centros de salud». «Y me mantengo lo que he dicho», ha reiterado.

Cuando se le ha preguntado si es mentira que el Ejecutivo central ha movilizado ayudas directas por más de 1.450 millones a los afectados por la dana, Mazón ha respondido: «Yo no tengo nada que decir de las ayudas directas afectados. Yo lo que tengo que decir es que la Generalitat Valenciana entre sus competencias tiene los colegios valencianos, tiene los centros de salud valencianos, tiene los centros sociales valencianos y para toda esa política social de infraestructuras el Gobierno de España no nos da nada a fondo perdido y a otros sí».

"me parece inédito"

«Pues yo me alegro a los que se las dé», ha dicho, pero ha insistido: «Los colegios, hospitales y centros de salud »nos los vamos a reconstruir nosotros solitos, lo cual me parece inédito".

Cuando se le ha repreguntado si no cree que las palabras sobre Gaza fueron «desafortunadas» y por la postura del portavoz del PP, Borja Sémper, --que hoy se desmarcado de las declaraciones del 'president' considerando que «no es necesario entrar en comparaciones con ningún otro lugar, ni con ningún otro fenómeno que suceda en el mundo»--, el dirigente valenciano ha comentado que desconoce la opinión «personal» de su compañero de partido.

«Yo lo que he visto --ha apostillado-- es que la opinión del Partido Popular ayer era exactamente esta, que es la que reflejó en todas sus redes el PP. Lo que haya dicho a nivel personal Borja Sémper yo lo desconozco, no lo sé».