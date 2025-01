Redondo ante la declaración de Errejón: "La ciudadanía se merece coherencia y respeto"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado que «la ciudadanía se merece coherencia y respeto» ante la declaración este jueves ante el juez del exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este jueves tras mantener una reunión con la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat en el Districte Administratiu de Barcelona, en las que ha hecho un llamamiento a la «coherencia».

«Pedimos coherencia a cualquier servidor público. No se puede, creo yo, mantener públicamente una actitud o defender la igualdad y el feminismo y sin embargo tener unas actitudes personales completamente al margen de lo que es la forma de pensar que uno tiene», ha afirmado.

Redondo ha insistido en que hay que respetar los procesos judiciales y, al mismo tiempo, estar con las víctimas: «Nosotras estamos siempre preocupadas por el bienestar de las mujeres».

Cree que, «lamentablemente, muchos hombres no han desterrado el machismo de su auténtica personalidad» y espera que este proceso judicial permita satisfacer a las presuntas víctimas y contribuya al avance social para erradicar todos los machismos y formas de violencia machista.

«El machismo es estructural, el machismo no entiende de ideologías muchas veces, no entiende de formas de estar en el mundo, no entiende de profesiones, no entiende de economías, no entiende porque es una cultura con la que convivimos desde hace miles de años», ha añadido.