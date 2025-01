Morant pide "saber la verdad" sobre el día de la dana y pregunta al PP "a qué Mazón aplaude" tras "tantas versiones"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reclamado «saber la verdad» sobre lo ocurrido el pasado 29 de octubre en la comisión de Les Corts que investigará la gestión de la dana, después de «tantas versiones», y ha preguntado al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, «a qué Carlos Mazón aplauden, si al que estaba sin cobertura o al que estaba puntualmente informado de todo, si al que llegó tarde al Cecopi o al que llegó corriendo y si al que estuvo en una comida de trabajo o en una personal».

«Queremos conocer la verdad de aquellos que tienen la responsabilidad, dónde estaban porque sabemos dónde no y queremos saber qué está ocurriendo con la reconstrucción», ha expuesto Morant, que ha garantizado que los socialistas no harán «ninguna construcción de ningún relato». «El relato único es la verdad, queremos saber la verdad y no se nos ha dicho la verdad», ha manifestado.

En declaraciones a los medios este jueves en Les Corts, momentos antes del inicio de la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la líder socialista ha reprochado al jefe del Consell que «se dibuje como una víctima de la dana» y ha recogido las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que aseguró que Mazón estuvo «noqueado» tras la dana. «Los valencianos no merecemos a un presidente que se quede noqueado mientras la gente está ahogándose, el 'president' de la Generalitat tiene que estar a la altura de las circunstancias», ha recalcado.

«Ya tenemos demasiadas informaciones de que quizás esta crisis se está volviendo a utilizar por parte del PP para ayudar a los amiguitos del alma con esas concesiones vía emergencia de contratos a empresas que han estado condenadas por el caso Gürtel. Lo que no queremos es que se haga de nuevo un uso miserable de una emergencia para intereses espurios y que no tienen nada que ver con los afectados», ha apostillado.

En este punto, se ha preguntado «en manos de quién estamos» si es alguien que está «noqueado» para Feijóo y ha considerado que estas declaraciones del líder 'popular' demuestran que Mazón es «incapaz». «Si piensa que tiene a un 'president' de la Generalitat que, en un momento como este se queda noqueado, ya no valen más excusas».

"ni noqueado ni sobrepasado"

«Ni noqueado ni sobrepasado, estaba al mando del Consell y, si le hacían falta más militares, haberlos pedido, porque esa es la responsabilidad que tiene un 'president' de la Generalitat, tomar decisiones, no estar de comida en el Ventorro», ha continuado.

Por todo ello, Diana Morant ha asegurado que los socialistas valencianos serán «muy exigentes» con la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts: «Vamos a buscar las responsabilidades en quien las tiene, porque la ciudadanía lo primero que tiene que saber es quién es responsable de esta catástrofe. Y la responsabilidad de la emergencia es de la Generalitat».

Acusa al consell de "inhibirse de la catástrofe"

Por otro lado, Morant ha mostrado su «sorpresa» por el hecho de que el pleno de Les Corts incluya «asuntos que no abordan las verdaderas necesidades de los valencianos y los afectados de la dana» en un contexto en que la Comunitat Valenciana vive «una situación de emergencia».

Por ello, ha acusado al Consell y al PP de «inhibirse de la catástrofe y de sus responsabilidades» y de estar «más preocupado de irse a Bruselas para vender de nuevo un bulo contra el Gobierno de España y en hacer oposición» que en «hacer su trabajo».

Para Morant, en este pleno extraordinario de Les Corts «no se abordan las necesidades de los valencianos y de las valencianas», sino «al revés», con «un sainete de si el sueldo o no de los altos cargos, los vicepresidentes o los decretos que se retiran». En definitiva, un Consell «que no está a la altura de las circunstancias».

«En 2024 el jefe del Consell presidió tres gobiernos distintos, empezó el año con uno de coalición con Vox, el gobierno de la servilleta, a mitad de año fue abandonado por sus socios de gobierno y, después, otro nuevo Consell después de la crisis de la dana», ha expuesto.

Precisamente, sobre este tercero, ha censurado su estrategia de «vender una falsa normalidad valenciana» y de tratar que sean «los demás los que tengan que cubrir esta emergencia», al tiempo que ha lamentado que la crisis de la dina sirva al Consell para hacer «la peor política de todas, la de desentenderse de los problemas de los valencianos y tratar de atribuirle la responsabilidad a los demás». «Ese es el relato del señor Mazón, que todo es culpa y responsabilidad de los demás menos de él», ha insistido.

Frente a ello, ha apostado por «aclararle a la ciudadanía» que la responsabilidad «única y exclusiva» en materia de protección civil y de emergencias es de la Generalitat. «Cuando tenemos una emergencia, llamamos al 112, la agencia de emergencias de la Generalitat. Son ellos los que tienen la competencia en emergencia. Al 112 no contesta la Policía Nacional ni la Guardia Civil, sino la Generalitat», ha ejemplificado.

Por ello, ha recalcado que tanto en «los momentos previos como en los posteriores, en plena emergencia de nivel 2, la responsabilidad, el mando y las decisiones las toma única y exclusivamente la Generalitat». «No es un trozo mío, un trozo del otro, no», ha añadido.

Censura la reprobación de la alcaldesa de paiporta

En esta línea, ha aprovechado para denunciar que el «PP del Ventorro» haya tenido «la indecencia de reprobar a la alcaldesa de Paiporta --la socialista Maribel Albalat--, de una población de la zona cero», algo «realmente miserable». «Es el PP de Mazón el que tiene la responsabilidad en la Generalitat de gobernar este caos y esta catástrofe, el que está haciendo de manera irresponsable una dejación de funciones, el que encima trata de atribuirle unas competencias y responsabilidades que no le toca a los alcaldes», ha sostenido.

Sobre si teme que el PP presente una moción de censura para desbancar a la primera edil de Paiporta, Morant ha afirmado que ella no teme «nada» y ha insistido en censurar que el PP «del Ventorro» y del «noqueado» Mazón «repruebe a una alcaldesa que ha estado al pie del cañón desde el primer momento, que ha estado abandonada como todos los alcaldes, expulsados del Cecopi y que no les han permitido estar en el puesto de mando donde se toman las decisiones que afectan a los vecinos de sus pueblos».

«No conozco ningún testimonio de ningún alcalde, tampoco del PP, que diga que el día 29 de octubre recibieran una llamada para recibir ninguna indicación, no conozco ningún testimonio. Si hay algún testimonio, que nos lo cuenten, pero no conozco ninguno», ha expuesto. De hecho, ha apuntado que, sobre «la única conversación de un alcalde con el 'president' del Consell, el tema de conversación parecía más de sobremesa que con motivo de la dana». Por todo ello, ha considerado «indecente» que el PP repruebe a una alcaldesa socialista que «sí que estuvo desde el primer momento».

Preguntada por si en este contexto es posible llegar a un acuerdo con el Consell en materia presupuestaria, Diana Morant ha asegurado que hasta este momento el PSPV no tiene «ninguna propuesta»: «Lo primero que hay que exigirle a un gobierno es que haga unos presupuestos, a partir de ahí discutiremos, pero si no los tenemos, entenderán que no es responsabilidad de los que estamos en la oposición hacerlos también, ya sería demasiado pedirnos».