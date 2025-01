El director británico Declan Donnellan llega a Teatros del Canal con Hamlet para tender puentes entre actores y público

El reconocido director británico Declan Donnellan llega este jueves a Teatros del Canal para poner en escena su adaptación de 'Hamlet' en la Sala Verde, con la que pretende tender puentes entre actores y público junto a la compañía Teatrul National Marin Sorescu de Craiova.

Dirigir 'Hamlet', una de las obras más icónicas de William Shakespeare, supone enfrentarse a un peso histórico y cultural enorme. Sin embargo, para Donnellan, el secreto está en ignorar esas expectativas y acercarse a la obra con una mente limpia.

«Intento deshacerme de la información en mi cabeza. Es muy difícil porque vivimos en un mundo lleno de ruido (...), pero para mí es crucial empezar desde la vacuidad inteligente», señala en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de este estreno.

El director confiesa que su enfoque se centra en «despojarse de prejuicios» y encontrar un espacio de «libertad creativa» desde el cual explorar la obra.

Sobre las motivaciones que lo llevaron a 'Hamlet', Donellan no duda y confiesa que los actores son su principal fuente de inspiración: «Elegí una obra que sabía que harían muy bien, que se adaptaría perfectamente al reparto, estoy encantado de haberlo hecho». «Aunque nunca comienzo pensando en la actualidad de una obra, al final siempre termina siendo sobre el presente, pero no es algo que planee», comparte el director.

Donnellan admite que evita buscar inspiración en otros trabajos. «Me inspiran las personas y la vida misma», afirma, aunque reconoce que le gusta refugiarse en artistas como Caravaggio o Goya, en el Museo del Prado.

«El único lugar del que puedo tomar inspiración es la propia vida. Siento que necesito estar ahí y experimentar cómo son las personas. Y, de hecho, encuentro eso increíblemente inspirador; las personas son increíblemente inspiradoras, la naturaleza es fantásticamente inspiradora, y estoy mejorando en inspirarme de eso y no de otros trabajos o cosas que se ponen de moda», comenta.

El público es fundamental para la obra

El director también subraya durante su entrevista con Europa Press la importancia del público en su trabajo, describiéndolo como una pieza clave para que la obra cobre vida.

En este sentido, en 'Hamlet', Horacio, uno de los personajes principales, desaparece y algunas de sus frases se reparten entre otros personajes. Para Donnellan el público es Horacio, testigo de la historia.

«Mi labor como director es construir puentes: entre los actores, entre los actores y el público, y entre los actores y la obra. Cada función es única porque el público cambia cada noche, y con ello cambia el flujo de la representación. Todo lo que existe es un acto de arte. Es la cosa que pasa entre el observador y el objeto, ya sea una pintura, una pieza de arquitectura, una obra o un poema. Es el espacio entre. Y la única vida es el espacio entre», reflexiona.

Este enfoque relacional y dinámico, según Donnellan, es lo que permite que el teatro sea siempre un acto vivo y emocionante.

La acción de ver el teatro

A la pregunta de qué le diría a alguien que nunca ha leído o visto 'Hamlet', el director responde con sencillez: «Shakespeare no puede encontrar palabras para ello, así que lo hace como una pieza teatral».

«Muchas cosas se aluden en una obra de teatro que son difíciles de expresar con palabras. Una obra de teatro es un conflicto vivo entre personas y plantea muchas cosas que podemos sentir pero que tal vez nos ahorramos tener que explicar», reflexiona Donnellan.

Sobre ello, ha afirmado que no es buena idea ir al teatro porque «hace bien», más bien porque, de algún modo, «se necesita porque es bueno ver a otras personas, y eso es muy importante».

«Vamos al teatro a ver algo, pero lo que vemos es a otras personas viendo. Es increíblemente importante que veamos el acto de ver en toda su incomodidad y sorpresa», señala.

Finalmente, sobre si la tecnología y las redes sociales habrían influido en el clásico monólogo «ser o no ser», para Donnellan la naturaleza humana no ha cambiado esencialmente desde el s.XVII. «No necesitamos modernizar 'Hamlet', la obra trata sobre nosotros, no sobre una época pasada», recalca.

«La tecnología solo ha amplificado la escala de nuestras mentiras y teorías conspirativas, y eso es aterrador. Pero estas siempre han existido. A Shakerpeare le habría interesado todo esto, en su época no tenían redes sociales, pero tenían otras cosas para mentirse entre ellos y conseguir que un gran número de personas creyera una mentira», concluye.

En teatros del canal del 16 al 19 de enero

Teatros del Canal estrena en su Sala Verde entre el 16 y el 19 de enero la adaptación del director británico Declan Donnellan de la famosa obra de William Shakespeare 'Hamlet' para la compañía Teatrul National Marin Sorescu de Craiova.

Tras impactar al público el pasado año en este mismo escenario madrileño con una versión de 'Edipo', en la que público y actores se mezclaban en escena, el prestigioso creador vuelve con la misma compañía para poner sobre las tablas la «tragedia de un hombre que no puede decidirse», en palabras del actor Laurence Olivier.

Interpretada en rumano con sobretítulos en español, este Hamlet atormentado por la muerte de su padre a manos del hermano de este plantea, de nuevo, la pregunta esencial de esta obra: '¿Ser o no ser?'. Donnellan así lo entiende, por lo que decide comenzar la historia con esta pregunta. Parece una pregunta importante, «sobre todo», afirma el director, «porque no entendemos el porqué».

El dilema de Hamlet, según Donellan, encarna la lucha que se da entre los seres humanos que hacen «cosas maravillosas o terribles sólo para demostrar que están aquí». «Los seres humanos son el único animal que puede ser irracionalmente cruel. Y quizás esto esté relacionado con el hecho de que los humanos son los únicos animales que pueden dudar de su propia existencia», ha explicado.

En un escenario sin decorados próximo al público, con unos actores vestidos de trajes de oficina prácticamente monocromático, Donellan ha construido un montaje esencial, atemporal sobre los comportamientos humanos.

Declan Donnellan (1953) cofundó la compañía teatral Jowl con Nick Ormerod en 1981. Además de sus producciones Cheek by Jowl, Donnellan ha realizado teatro, ópera y ballet numerosas compañías en todo el mundo. También ha dirigido obras de teatro en la Royal Shakespeare Company, el English National Opera, el Old Vic y el Bolshoi Ballet, entre otros. Para la Royal Shakespeare Company ha dirigido The School for Scandal, King Lear (2002) y una adaptación de Great Expectations (2005).

También ha dirigido Le Cid para el Festival de Aviñón, Falstaff para el Festival de Salzburgo y el ballet de Romeo y Julieta para el Teatro Bolshoi de Moscú. En 2012 dirigió la película Bel Ami, una adaptación de la novela de Maupassant interpretada por Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci y Colm Meaney. En 2016, ganó el León de Oro de la Bienal de Venecia por su trayectoria teatral.