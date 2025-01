La Generalitat ampliará las ayudas para los autónomos sin trabajadores afectados por la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Consell trabaja en una ampliación de las ayudas para los trabajadores autónomos afectados por la dana de finales de octubre, unas prestaciones que serán complementarias a las de la primera fase de las que ya se han pagado «el 100%» a más de 13.300 autónomos.

«Para los autónomos sin trabajadores, en los próximos días trasladaremos una nueva remesa para los que no llegaron a tiempo o a los que se les pudiera pasar el plazo», ha explicado tras una visita al almacén de Feria Valencia de material recogido para los afectados por la dana en la provincia.

Mazón ha destacado que la situación de los autónomos valencianos es «fundamental para la reactivación», ya que lo ha relacionado con el pequeño comercio o la agricultura: «Es fundamental que la gente tenga capacidad de reactivar».

Dicho esto, ha reiterado sus críticas al Gobierno por aplazar la cuota de los autónomos afectados durante dos meses, ya que ha denunciado que «ahora van a tener que pagarla al doble: el mes aplazado y el mes que les toca».

«A mí no se me hubiera ocurrido pensar que mi gobierno; mi Gobierno de España, no de la Generalitat, que al Gobierno de España no se le haya pasado por la cabeza que los autónomos (afectados) no tienen que pagar la cuota de autónomos», ha expresado.

Por tanto, el jefe del Consell ha sostenido que es algo que el Ejecutivo central «tiene que compensar durante todo el año 2025 como poco».

En la primera partida de ayudas para los autónomos, el servicio autonómico Labora ha apoyado a más de 13.300 sin trabajadores afectados por la dana con una prestación directa de 3.000 euros, lo que en total supone casi 40 millones de euros.

Cerca del 90% de los beneficiarios son de los municipios de la 'zona cero' más afectados, como Camporrobles, Beniparrell, Catarroja, Sedaví, Massanassa, Algemesí o Paiporta. Unas ayudas que se han gestionado y pagado en siete días después de que acabara el plazo de solicitudes.