El Parlament no ve "margen" para activar el protocolo de acoso tras la acusación a Dalmases (Junts)

La Mesa del Parlament ha concluido este martes que no tiene «margen de actuación» para activar el protocolo de acoso de la Cámara tras una nueva acusación de una periodista al diputado de Junts Francesc de Dalmases por presuntos maltratos psicológicos.

Fuentes del órgano parlamentario han explicado que en la reunión de este martes han revisado el caso --a pesar de no haber recibido una petición formal-- por el que ERC, Comuns y CUP pidieron al presidente del Parlament, Josep Rull, activar los mecanismos parlamentarios existentes, y el cual PSC y PP también exigieron investigar.

En este sentido, la Mesa ha concluido que el caso no cumple el ámbito de aplicación del protocolo, y las mismas fuentes han argumentado Dalmases no era diputado cuando presuntamente sucedieron los hechos y, por tanto, el protocolo no contempla retroactividad.

Asimismo, han asegurado que si los grupos parlamentarios llevaran el caso a la comisión del Estatuto del Diputado, no tendría «recorrido», precisamente, por la delimitación del ámbito que contempla el protocolo.

Complemento de productividad

Por otra parte, la Mesa ha hecho efectivo el acuerdo para el complemento de productividad a los trabajadores de la Cámara de unos 920 euros, fruto de la negociación colectiva que abordó también suprimir progresivamente hasta el año 2050 la prima de jubilación de los funcionarios de la institución.

Se trata de una paga extra de un máximo del 70% de la mensualidad de los trabajadores.

Iniciativas

La Mesa ha admitido a trámite las propuestas de Comuns y CUP de celebrar un pleno monográfico sobre vivienda y la creación de una comisión de estudio sobre el tema con expertos y miembros de entidades en defensa del derecho a la vivienda.

También se ha admitido a trámite la petición de Junts de celebrar un pleno monográfico sobre infraestructuras.

Asimismo, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama destinar el 6% del PIB a educación en Catalunya continua su tramitación parlamentaria tras haber conseguido 57.741 firmas, por encima de las 50.000 necesarias.

El órgano parlamentario ha abordado también este martes los Presupuestos de la Cámara para acabar de concretar las cuentas y poder llevarlas a pleno, si es posible, este mismo mes de enero, informan las mismas fuentes.