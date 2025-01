Turull (Junts) avisa al PSOE de decisiones que "no gustarán" si rechazan la cuestión de confianza

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este martes al PSOE de que tomarán decisiones que «no gustarán» si se oponen a tramitar la iniciativa para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

«Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza. Si no cumplen y no se ven capaces de restablecer esta confianza hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE», ha defendido este martes durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, acompañado del presidente del Parlament, Josep Rull; la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

A la espera de que la Mesa del Congreso se reúna este jueves para abordar esta cuestión, Turull ha asegurado que lo que ocurra no será «inocuo» y, tras un año de la firma del acuerdo de Bruselas, ha asegurado que la confianza entre ambas partes no se ha restaurado.

«Si el PSOE no cumple y, además, esta iniciativa no se tramita ¿qué estamos haciendo? Si no la tramitan significa que no se ven capaces de asegurarse esta confianza», ha apuntado en el Fórum Europa.

Reunión sánchez-puigdemont

Sobre la amnistía, ha lamentado que no sea efectiva judicialmente ni políticamente así como que Sánchez le dé «angustia» reunirse con Puigdemont, algo que tampoco ha hecho Illa, ha añadido.

En relación a la petición de que el catalán sea oficial en Europa, ha reprochado que, pese a las gestiones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el presidente del Gobierno no haya levantado el teléfono para llamar «a ningún jefe de estado».

También se ha referido a las negociaciones con los socialistas para el traspaso integral de las competencias en inmigración, cuestión en la que han avanzado mucho pero siguen encallados en dos cuestiones que, ha precisado, son las que diferencian el hecho de que tengas «autoridad y puedas gestionar o hagas papeles».

"Queremos que se tramite la propuesta sobre la cuestión de confianza, que se cumpla y desencalle la gestión en materia de inmigración, que el catalán sea oficial en Europa y que Sánchez coja el teléfono y se moje.

Al preguntársele si están dispuestos a apoyar una posible moción de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra Sánchez con el apoyo de Vox, lo ha descartado: «Si alguien con el que tienes un acuerdo ya has perdido la confianza, imagina con alguien con el que no tienes ningún tipo de acuerdo y que por la mañana te pide que le ayudes y por la tarde te quieren en prisión».

Así, ha dejado claro que ni se han planteado esta cuestión, y sobre Vox ha añadido que sería una «broma macabra» tras constatar que han estado en todas las acusaciones populares contra ellos.

Presupuestos

Sobre si habrá Presupuestos en Catalunya este año, Turull ha advertido de que no apuntalarán «a un presidente de la Generalitat que es la antítesis» de lo que Junts representa, y le ha instado a presentar las cuentas en el Parlament.

Tampoco se ha mostrado partidario de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE): «No negociaremos un presupuesto en Madrid si no se acredita el cumplimiento del actual. Y los datos no son esperanzadores».

Jornada laboral

Otra de las cuestiones que ha abordado es la propuesta de reducción de la jornada laboral, que les enviaron a finales de año, explicando que aún no han tomado una decisión al respecto y que lo que les preocupa es como esto afecta a las pequeñas y medianas empresas y cuestiones como el absentismo y la competitividad.

«Creemos mucho en la negociación colectiva. Si se hace de manera unilateral con el Gobierno que hay ahora, cuando haya un cambio de gobierno estará acreditado para hacer de manera unilateral cosas que no gustarán tanto a los sindicatos», ha avisado.

"agenda de desnacionalización

Para Turull, Catalunya ha abierto una nueva etapa porque nunca antes un presidente de la Generalitat había asumido «una agenda de desnacionalización tan desacomplejada tan acelerada».

«Hay una sumisión militante e intensiva al discurso del PSOE», ha sostenido el dirigente de Junts, que considera que la primera lógica que se impone es actuar para no molestar al Gobierno, y esto considera que tiene consecuencias para el bienestar de los ciudadanos.

Así, ha pedido no caer «en el conformismo ni la resignación» ante el encargo que, en su opinión, tienen los socialistas de convencer a los catalanes para que callen y acaten.

Han acompañado en el acto a Turull compañeros de partido, además de representantes de otras formaciones como Ferran Pedret (PSC), Ester Capella y Raquel Sans (ERC) y líderes de patronales y sindicatos.