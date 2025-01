Mazón admite noqueo "emocional" tras la dana, pero no le ha afectado "para asumir responsabilidades desde el minuto 0"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que, tras la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y ha dejado más de 220 muertos, ha estado noqueado «emocionalmente, sin duda», al tiempo que ha manifestado que este «noqueo de dolor» no ha afectado al trabajo ni «para asumir las responsabilidades del minuto cero».

Así lo ha declarado el jefe del Consell, a preguntas de los medios en Alicante, después de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya admitido que Carlos Mazón estuvo «noqueado» tras la riada pero haya defendido su gestión tras la catástrofe destacando el «enorme esfuerzo» que ha hecho para ayudar a los afectados y su «enorme autocrítica».

Cuando se le ha planteado a Mazón si se ha sentido «noqueado» tal y como ha comentado Feijóo, el 'president' ha respondido: «Emocionalmente, sin duda. No sé cómo se puede sentirse alguien que haya perdido a tantos compañeros, a tantos conciudadanos... Lo que me extraña es que hay algunos que desde esa misma noche, lejos de sentirse noqueados emocionalmente, se pusieron a pagar publicidad en las redes sociales para convertirme en criminal. Esos no se sintieron noqueados emocionalmente», ha reprochado.

Interrogado por si con estas palabras está denunciando una «campaña» contra él, el dirigente valenciano ha señalado que «la han pagado». «Es que han pagado, con dinero de su partido, una campaña en redes sociales contra mi persona, en la que se me ha llamado de todo. Es que esto es un hecho. Han hecho dos mociones de censura en municipios gobernados por el PP, afectados por la dana. Es que esto es un hecho. Cada vez que salen a la tribuna de las Corts Valencianes me llaman de todo», ha expuesto.

Mazón ha defendido que ha sido «el primero en comparecer y el primero en proponer una comisión de investigación». Además, «no he rehusado a atender a los medios de comunicación jamás, no me he ocultado detrás de un plasma jamás, no he dejado de visitar los municipios afectados en ningún momento, he recibido insultos de todo tipo, amenazas de todo tipo, he recibido denuncias de todo tipo. Creo que esto es un hecho», ha abundado.

«Pero todo esto --ha continuado-- es paralelo a la labor de reconstrucción, que es lo único que me interesa y que me ocupa. Pueda estar más triste, menos triste, más noqueado emocionalmente... Y cada vez que tomo una decisión pienso en la gente que tiene su vida como la tiene. Es que no se me ocurre otra manera de abordarlo».

Sobre las peticiones de que presente la factura del restaurante El Ventorro --donde Presidencia informó que comió el día de la dana-- y el listado de sus conversaciones telefónicas, ha reiterado que proporcionará la información «con transparencia» y que ele «encantaría que lo hicieran los demás».

«También puedo decir que me hubiera gustado recibir llamadas que no recibí: hasta las once de la noche no recibí un mensaje del presidente del Gobierno; la delegada del Gobierno no me llamó en ningún momento durante todo el día, y cuando llegué al Cecopi estaba a través de una pantalla, y no llego hasta las seis de la mañana siendo miembro del Cecopi, que yo no», ha reprochado.

Ha agregado que la alerta de las 20.11 horas «se produce once minutos después de que el secretario de Estado comunique el posible riesgo inminente de la rotura de la presa de Forata, porque antes no había habido información cierta, relevante, ni confirmada por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y, por tanto, era absolutamente imposible que sin información veraz traída por el Gobierno de España, los responsables técnicos de la emergencia, el subdirector de coordinación, bomberos forestales, protección civil, todos los que forman parte de las direcciones técnicas que se toman en el Cecopi, pudieran tener elementos suficientes como para tomar decisiones más allá».

Con respecto al tique del almuerzo que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana, ha apuntado que «las facturas que paga el PP y todos los partidos se tramitan al Tribunal de Cuentas». «Estoy deseando hacerlo», ha señalado Mazón, que ha incidido en que esto tiene «su tiempo y se hará». «Y también toda la transparencia necesaria en la Comisión de Investigación de Les Corts. Espero que todo el mundo haga el mismo ejercicio de transparencia», ha instado.

Entre "15 y 17 llamadas"

En la misma línea, ha continuado: «Yo desde luego no voy a tener ningún problema en eso, en trasladar todas las llamadas hechas, recibidas, del entorno de entre 15, 16, 17 llamadas entre las cinco y las ocho. A partir de las ocho otras tantas más. Ningún inconveniente de nada. Habrá una comisión de investigación para eso. Ya he contado las llamadas que tuve con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas. Tuve muchas más, pero durante las horas que a veces se me acota, entre las cinco y las ocho fueron cuatro llamadas, otras tres o cuatro con el presidente de la Diputación, con algunos alcaldes que luego han dicho que la conversación era distinta a como había sido y yo no he querido polemizar --especialmente con el alcalde de Cullera--, con el secretario autonómico, con el director general de Infraestructuras, con directores generales de la organización de Presidencia...».

Mazón ha vuelto a referirse al «dolor o noqueo de dolor» --«no me importa la palabra, ya sé que se malinterpretará en cualquier caso», ha precisado-- «en ningún momento nos ha afectado para el trabajo, para asumir las responsabilidades del minuto cero».

«Al día siguiente, ese día siguiente a 30 por la mañana, estaban todos los efectivos de la Generalitat Valenciana hasta donde pudieron llegar, empezando a trabajar en reconstruir los centros de salud, en atender a los centros educativos, en restablecer nuestros colectores, en restablecer nuestras depuradoras, en mejorar nuestras carreteras, y por eso hemos hecho una inversión récord», ha defendido.

Y ha agregado que, «solamente durante este tiempo hemos contratado servicios y contratos de emergencia el triple que el Gobierno de España. Por tanto, puede haber un choque emocional, sin duda, lo mantengo. Incluso le puedo hablar de rotura emocional. Y me sorprende que haya gente, le voy a hacer una pequeña confesión personal, me sorprende que haya gente que durante este tiempo me decía, 'presidente, no te veo sonreír'. ¿Cómo voy a sonreír? ¿Cómo voy a sonreír con todo lo que está ocurriendo? la procesión va por dentro, porque debe de ir por dentro, no por fuera», se ha preguntado.

Y sobre si se siente «rehabilitado» tras la ovación que recibió este fin de semana por sus compañeros de partido, ha dicho que no importa cómo se sienta él. «¿Usted cree que a los afectados, usted cree que a la gente que ha perdido tanto, que ha perdido seres queridos, le importa cómo se sienta el presidente de la Generalitat? El presidente de la Generalitat es lo menos importante de todo. Es lo que haga, es lo que reconstruyamos», ha argumentado.

«Mañana aprobamos las ayudas a fondo perdido para todo aquel que haya perdido los coches; el conseller de Sanidad ha restablecido 57 centros de salud en tiempo récord; el de Educación ha reescolarizado a 48.000 niños que estaban sin clase antes de Navidad... Es lo que le interesa a la gente por parte del presidente de la Generalitat, no cómo se siente, si se siente mejor, peor...», ha añadido.

Por último, ha agradecido el «calor y el apoyo» de sus compañeros del PP y declara que se lo toma «como un incentivo para seguir trabajando en la recuperación».