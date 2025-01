La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha planteado que el PSOE debería integrar a Sumar en sus filas.

«El PSOE tiene que asumir las consecuencias y tiene que asumir e incorporar en sus filas lo que quede de las operaciones políticas que ha impulsado en estos años para tratar de acabar con la izquierda», ha expresado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 este lunes recogida por Europa Press.

Ha añadido que con dicha operación el PSOE quería mantener el electorado de izquierdas sustituyendo a Podemos por una dirección política del espacio que «como decía la propia Yolanda Díaz, inauguraba una nueva forma de relación con el PSOE, sin ruido, hablando las cosas por detrás y a puerta cerrada».

En este sentido, ha criticado la estrategia de Sumar:« Está demostrándose con este gobierno que cuando no hay izquierda fuerte, que cuando no hay ruido, lo que no hay es avanzar».

Preguntada por si Sumar y Podemos se pueden permitir ir por separados, ha afirmado que si hay una izquierda fuerte tanto en España como en Catalunya, la forma en que se presenten a las elecciones «va a caer por su propio peso», dado que, a su juicio, lo importante es que se vuelva a tomar conciencia.

Presupuestos

Ha vinculado el apoyo de su formación a los presupuestos con la ilegalización de Desokupa: «Si quiere presupuestos tendrá que hacerlo porque nuestra militancia así lo ha decidido entre las medidas que hemos propuesto como exigencia».

Lo ha dicho tras las amenazas de Desokupa de irrumpir en el acto de presentación de su libro en Lavapiés (Madrid) del pasado viernes, además de tildarlos de «banda de nazis que se lucran haciendo negocios desahuciando a la gente cuando más lo necesita y que se lucran con el odio».