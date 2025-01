Cientos de zaragozanos y venezolanos se han concentrado este jueves en la Plaza de España de la capital aragonesa para transmitir su aliento al pueblo venezolano y mostrar su respaldo a los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, quienes reclaman la victoria en los comicios presidenciales celebrados el pasado mes de julio en el país caribeño horas antes de que Nicolás Maduro confirme por la vía de los hechos su desafío de asumir un tercer mandato presidencial pese a que nunca ha publicado las actas que demuestren su triunfo en las urnas.

Zaragoza, como ha ocurrido en otras capitales de España y del resto del mundo, ha arropado al pueblo venezolano en unas horas tensas que mezclan incertidumbre y esperanza tras más de dos décadas de chavismo.

Con gritos en favor de la libertad del pueblo venezolano y vivas en favor de Edmundo González y María Corina Machado, cientos de personas se han concentrado alrededor de la pancarta 'No más dictadura en Venezuela' que ha sido portada por representantes políticos de PP y VOX, con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca a la cabeza.

Azcón ha agradecido la presencia de los demócratas «para gritar, alto y claro, que no hay dictaduras buenas o malas según su ideología porque todas son reprobables y en España sabemos lo que es sufrirla», ha sostenido, micrófono en mano dirigiéndose a los asistentes.

El presidente aragonés ha recordado que el motivo de la concentración es el «pucherazo» cometido por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela: «No presentaron las actas porque hicieron trampas en las elecciones que ganó Edmundo González. Han secuestrado al pueblo de Venezuela y la dictadura venezolana quiere implantarse con las técnicas, con las armas y con los instrumentos de la dictadura: la violencia, el secuestro, el dolor y el asesinato», ha advertido.

Por ello, Azcón ha llamado a defender la democracia en Venezuela y ha condenado los asesinatos, secuestros, violaciones y torturas que se están produciendo en el país caribeño. Una postura que ha asegurado seguirá sosteniendo como viene haciendo desde 2015: Algunos no nos hemos cansado de salir a la calle, de denunciarlo y lo más importante es que no nos vamos a cansar porque seguiremos denunciando tan alto como podamos, en todas las instituciones en las que podamos, que hasta que no haya una democracia en Venezuela, los aragoneses y los españoles de bien, vamos a defender a Venezuela", ha concluido.

El público asistente, con muchos venezolanos ataviados con los colores de su enseña nacional, ha prorrumpido en gritos de «¡Venezuela libre!» y «¡Libertad!».

Representantes de la oposición venezolana

El acto, conducido por el presidente de la Asociación Civil Íbero Venezolana, Wilson García, ha contado también con la intervención de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha recordado el mensaje enviado hace unos meses a la líder opositoria María Corina Machado, de la que ha destacado su valentía en la lucha por la libertad. «El gran día ha llegado, de que el presidente electo tome posesión, es el momento de Edmundo González y es el momento de decirle a Maduro que acabó su tiempo, que ya ha hecho mucho daño y que ahora es el momento de decir ¡Viva Venezuela democrática! ¡Viva Venezuela libre!», ha exclamado entre los gritos del público del lema «¡Hasta el final!».

La propia Corina Machado, minutos antes de ser detenida por las fuerzas del chavismo, se ha hecho presente durante el acto cuando entre el público, que a través de sus teléfonos móviles seguía la última hora de las movilizaciones de la oposición en Venezuela, se ha corrido la voz de que la líder opositora, pese a las amenazas de Maduro, estaba presente en ese momento en la concentración llevada a cabo en el municipio venezolano de Chacao.

García, presidente de la Asociación Civil Íbero Venezolana, ha agradecido el respaldo de los representantes políticos aragoneses y ha recordado a la diáspora de ocho millones de venezolanos «desperdigados a la fuerza por todo el mundo» que fueron acusados de «traidores, y vendidos» simplemente «por pensar diferente».

En su alocución a los reunidos en la Plaza de España ha llamado a sentir orgullo «por seguir en pie 25 años después en un momento en el que el régimen tiene fecha de caducidad».

«Recojamos los pedazos ensangrentados de Venezuela y refundemos el país con todo lo que hemos aprendido fuera», ha reclamado antes de ser interrumpido por los gritos de «¡Hasta el final!».

También ha intervenido el diputado de VOX Santiago Morón, quien ha asegurado que su formación «siempre estará en defensa de la libertad y en la lucha contra las dictaduras». Morón ha destacado el momento de «ilusión» por lo que pueda acontecer y que pueda materializarse finalmente que Edmundo González sea proclamado presidente de la república de Venezuela.

Además, han tomado la palabra una representante del partido de María Corina Machado y el secretario general de la Asociación Civil Íbero Venezolana, José Miguel Carrasco, quien ha repasado los nombres de los activistas secuestrados en las últimas 48 horas: «Hemos hecho realidad el quiebre de una dictadura criminal porque esto es una lucha del bien contra el mal. Somos del tamaño de la dificultad que enfrentamos», ha definido.

Determinación y temor por lo que pueda pasar

Entre el público, muchos venezolanos, jóvenes en su mayoría, que viven con incertidumbre las horas previas a la jornada señalada para la toma de posesión del nuevo presidente. «Estamos aquí expresando nuestros derechos, el derecho al cambio, como lo hace la gente allí en Venezuela, aunque ellos claro con mucho miedo por los encapuchados y motorizados», ha compartido Ángel, un joven venezolano de Caracas que lleva cuatro años en España. «La gente corre mucho peligro, pero no nos queda de otra que la lucha de pocos por el futuro de muchos», ha declarado.

«Ya tenemos 25 años en dictadura y el miedo siempre ha estado. Lo importante es no rendirse, seguir luchando por el cambio y que se respete el derecho al voto, que nosotros ya elegimos a nuestro presidente, que es Edmundo González Urrutia. Y que por favor se nos respete nuestro derecho y que tengamos nuestra libertad, nuestra seguridad y que podamos salir a la calle tranquilamente sin que nos pase nada y que nuestro trabajo nos alcance para todos, que es lo que más queremos», ha deseado.