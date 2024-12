La pasarela renombrada como 'Pont de la Solidaritat', que conecta la pedanía de La Torre con el barrio de Sant Marcel·lí, en la ciudad de València, ha sido bautizada «de forma popular» con una placa conmemorativa instalada por l'Associació de Veïnes i Veïns de La Torre, este domingo, en el marco del homenaje a los voluntarios que han participado y siguen participando en labores de ayuda a los afectados por la dana que el pasado 29 de octubre provocó inundaciones en tres pedanías de la capital valenciana --La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo-- y en diferentes localidades de su provincia.

En esta jornada en la que se cumplen dos meses desde que ocurrió la catástrofe, centenares de vecinos y vecinas de La Torre han acudido al acto «en recuerdo de las víctimas, pues en la pedanía ha habido 14 oficiales, y en homenaje y reconocimiento a todos los voluntarios que atravesaron este puente para darnos agua, alimentos y para ayudar, sobre todo».

Así lo ha expresado el portavoz de l'Associació de Veïnes i Veïns de La Torre, Norman Ortells, en atención a los medios, antes de empezar el minuto de silencio y la ofrenda de flores para homenajear a los fallecidos por la dana, que ha constituido la primera parte del «triple acto».

De este modo, rosas rojas y blancas han sido depositadas por vecinos y vecinas en una cesta de mimbre, junto a unas velas, para recordar a las 14 víctimas de la pedanía. A continuación, se han recitado los poemas 'El fang, la pluja' de Vicent Andrés Estellés, 'Oda a la Solidaridad' de Pablo Neruda y 'Despertar vocaciones' de Gloria Fuertes, en agradecimiento a los voluntarios, y se ha cantado el Himno a la Alegría, tocado por uno de los vecinos Paco y su acordeón.

Por último, se ha instalado una «placa conmemorativa popular» donde se puede leer 'Pont de la Solidaritat' en la parte de la pasarela más cercana a La Torre. «Es un símbolo visto por todo el planeta, que ha salido en todos los medios de comunicación, y hoy lo que haremos es el bautizo popular, de la gente del pueblo, de la gente que realmente lo sentimos como nuestro», ha ensalzado Ortells.

El portavoz de la asociación ha indicado que «está previsto que oficialmente el puente reciba este nombre», pero ha negado que el Ayuntamiento de València haya comunicado fechas precisas: «No sabemos cuándo ni qué tipo de placa».

"la torre necesita ayudas de valència"

«La Torre, al igual que los otros pueblos del sur, somos de València y necesitamos que las ayudas sean propias de València, del mismo modo que en toda la comarca. A día de hoy han pasado dos meses y es ridículo cómo se están complicando todas las ayudas, el papeleo. Necesitamos ayudas ya», ha reclamado.

En esta línea, ha calificado el acto como «necesario», ya que «es simbólico y se ha de tener memoria» y, a su vez, ha animado a la población a participar en la manifestación con el lema 'Mazón dimissió', que arranca este domingo a las 18.00 horas desde la Plaza de Sant Agustí.

«Este acto está muy bien, pero también tendremos que hacer como esta tarde a las 16.00 horas, en la Plaza de la Iglesia, donde nos concentraremos para exigir justicia frente a las responsabilidades que se desatendieron el día 29 y de ahí marcharemos a la manifestación», ha aseverado.

También se han podido observar algunas pancartas con lemas como 'Moltes gràcies' o 'Dimisión ya. Seguid viviendo a costa del pueblo que ahogasteis', sujetada por uno de los vecinos de La Torre, que ha manifestado, en declaraciones a los medios, que ha asistido al homenaje «por las más de 200 personas que han fallecido, para que no se vuelva a repetir».

«Si el responsable, que es Carlos Mazón, hubiese estado en su sitio cuando a la una ya estaban ahogándose en Chiva y Turís, si hubiese ejercido sus competencias, su misión, que para eso ha sido elegido, esto no habría pasado», ha lamentado.

"nos ha destrozado la vida"

Otra de las asistentes es la vecina de La Torre Amparo Casasús, que ha acudido al 'Pont de la Solidaritat' acompañada de su grupo de amigas, de casi 70 años. «Nos hemos acercado porque estamos todas súper afectadas. Conocemos gente que ha fallecido; nos ha destrozado. Somos ya gente mayor y nos ha destrozado la vida», ha lamentado.

Casasús ha subrayado que se ha unido al homenaje «para apoyar también a todos las familiares que han perdido a un ser querido» y ha señalado que «no llegan las ayudas». «Tengo familiares que viven en plantas bajas y no les ha llegado aún ninguna ayuda de la Generalitat. Igual que nosotros, pues a mi finca no han venido los peritos. No tenemos ascensor y vivimos en un quinto piso. Y ahí no aparece nadie», ha expuesto.

No obstante, ha destacado que «la primera gente que apareció por casa fueron jóvenes». «Casualmente fue el nieto de mi amiga, que es militar, y por la tarde, cuando acabó su servicio, el chiquillo vino con la compañía. Como voluntarios, pero no con el ejército», ha remarcado.

«Mis vecinos perdieron sus negocios, el kiosco y una tienda, pero los han levantado. Y con la ayuda de muchos voluntarios que pasaron por aquí. Estamos muy agradecidos con ellos», ha apuntado otra de las asistentes Amparo.