Pradales dice que 2025 va a ser un "año clave" para dar un "salto político en el cierre de la carpeta estatutaria"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este lunes que «el 2025 tiene que ser un año importante para dar un salto político en el cierre de la carpeta estatutaria de Gernika» y tras recordar que el programa del Gobierno de coalición incluye el acuerdo para abordar un nuevo pacto estatutario, espera que «las discretas reuniones que se están produciendo entre los partidos políticos continúen en 2025, y se pueda ir generando el ambiente político suficiente para poder abrir esa nueva vía y ensanchar y mejorar el autogobierno de Euskadi».

En la rueda de prensa celebrada este lunes para hacer balance del año, el lehendakari ha defendido que «en el reto de impulsar el sentido comunitario» el Gobierno Vasco considera necesario «reforzar la igualdad, fortalecer la democracia y crecer en autogobierno».

Pradales ha afirmado que «2025 va a ser un año clave para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika» y ha destacado que el Gobierno Vasco tiene «un compromiso del Gobierno Español y del presidente Sánchez que es necesario cumplir».

«Pero también tenemos que dar un paso más. Necesitamos mejorar y ensanchar nuestro autogobierno porque así tendremos mayores capacidades políticas para mejorar la calidad de vida de las personas; porque más autogobierno, y se ha demostrado estas últimas cuatro décadas, es más bienestar para el conjunto de la sociedad vasca», ha asegurado.

El lehendakari ha señalado que el pasado 27 de noviembre se reunió con el presidente, Pedro Sánchez, y ha subrayado que «era la primera vez en la historia que un lehendakari y un presidente del Gobierno español presidían la Comisión de Cooperación Bilateral».

«El objetivo, más allá de avanzar en Autogobierno, fue tratar las cuestiones relativas a Euskadi, el Estado y Europa. En este marco, hemos avanzado en el cumplimiento del Estatuto de Gernika e incorporado a la Comisión Bilateral cuestiones como la gestión de la Migración, la Macrorregión Atlántica y la presencia del euskara en Europa», ha recordado.

También ha destacado que este año ha realizado su primera visita oficial a Bruselas y Luxemburgo y ha defendido que «la Agenda Vasca es también la Agenda Europea». «Compartimos los retos en el inicio de un nuevo tiempo también en Europa», ha añadido.

Preguntado sobre el cumplimiento estatutario, ha insistido que «confía que se cumplan los acuerdos que se han acordado» y ha insistido en que «el acuerdo más relevante en materia de autogobierno con el Gobierno español, con el presidente Sánchez, es el que se ratificó en la Comisión Bilateral de hace unas semanas». «Tenemos un calendario que finaliza en 2025 para completar el Estatuto de Gernika en todas las materias pendientes de ser transferidas a favor de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

«Yo confío plenamente en que se cumpla el calendario y que ambos gobiernos cumplamos la palabra dada, como no puede ser de otra manera. En estos momentos estamos fundamentalmente centrados, y hoy mismo se producirá una reunión importante a nivel técnico, en la transferencia de cuestiones que no me parecen menores, como meteorología», ha detallado.

Además, ha señalado que el próximo día 26 se van a abordar las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras y ha insistido en que el Gobierno tiene «otras cuestiones entre manos, como Salvamento Marítimo, o el centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Barakaldo, relacionado con cuestiones legales a seguridad y salud en el trabajo».

«Estos son temas en los que estamos en estos momentos trabajando a nivel técnico, y que van por buen camino. Las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras están acordadas políticamente. Es una cuestión de flecos técnicos que espero que se solucionen esta misma semana», ha insistido.

Por ello, ha subrayado la necesidad de «seguir avanzando en esas cuestiones» y ha reiterado que el año 2025 se abordarán «otras muy relevantes en lo que afecta al cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero también el bloque del régimen económico de la Seguridad Social, Aeropuertos y Puertos de interés general, y otras materias que todavía quedarían pendientes».

«Por lo tanto, el 2025, en ese sentido, tiene que ser un año importante para dar un salto político en el cierre de la carpeta estatutaria de Gernika», ha indicado.

Nuevo pacto estatutario

Por otro lado, ha recordado que «adicionalmente, hay un acuerdo político que ha tenido su plasmación en el programa del Gobierno de coalición en Euskadi, que dice que finalizado el cumplimiento del Estatuto de Gernika se abordará un nuevo pacto estatutario, y para abordarlo, se establecen una serie de cuestiones sobre las que hay que hablar».

En este sentido, ha recordado que están relacionadas con «el Sistema de Garantías en relación con el autogobierno, con el reconocimiento nacional de Euskadi, con la profundización en un modelo bilateral de relación», entre otros.

«Confío en que las discretas reuniones que se están produciendo entre los partidos políticos en estos últimos compases del 2024, continuarán en el 2025 y que de ahí se pueda ir generando el ambiente político suficiente para que podamos abrir esa nueva vía y ensanchar y mejorar el autogobierno de Euskadi. Eso es en lo que confío», ha afirmado.

También espera que haya «estabilidad para que el Gobierno, presidido por Sánchez, pueda seguir negociando con Euskadi y con el conjunto de las instituciones vascas y se pueda avanzar en ese sentido».

«Tenemos abierta en estos momentos una carpeta de negociación al máximo nivel en el ámbito del autogobierno y en otras materias, como la cuestión migratoria o la cuestión de la oficialidad del euskera en las instituciones europeas o la Macrorregión Atlántica u otras materias de interés para ambos gobiernos; y lo que necesitamos es tener estabilidad para poder ir avanzando en esas materias», ha insistido Pradales, que ha recordado que el Gobierno Sánchez en enero «cumplirá un mandato que superará al mandato del Gobierno del presidente Rajoy».

Preguntado en relación al derecho a decidir, ha pedido «esperar a la negociación entre los partidos políticos» porque considera que «hay cuestiones en las que fundamentalmente, lo que tiene que haber es voluntad política de todas las partes».

«Hemos visto cosas más complicadas en los últimos tiempos. ¿Quién hubiera pensado que se iba a aprobar una Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados hace apenas tres o cuatro años?», ha cuestionado antes de reiterado que «la voluntad política es un elemento fundamental para desatascar conflictos de naturaleza política o interpretaciones de naturaleza política» y que «confía en la voluntad política del conjunto de los partidos políticos de Euskadi».