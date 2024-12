Gipuzkoa aprueba sus presupuestos para 2025, que ascienden a 1,218 millones

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este viernes el proyecto de presupuestos forales para 2025 que prevé alcanzar los 1.218 millones, casi 96,8 más que los presupuestos prorrogados de este año, lo que supone un incremento del 8,9%. Las Cuentas públicas han contado con el apoyo de los grupos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE, a los que se han sumado los votos favorables del PP.

El Pleno de la Cámara foral ha rechazado las enmiendas parciales reservadas para esta última sesión por el grupo juntero EH Bildu y el mixto Elkarrekin Gipuzkoa. Ambas formaciones han votado en contra de las Cuentas públicas para el próximo año.

En su intervención, la juntera de EH Bildu Estitxu Elduaien ha defendido que la formación soberanista ha hecho «propuestas factibles» al proyecto de presupuestos presentado por el PNV y el PSE para este año. En esa línea, ha incidido en que «no se puede responder a nuevos problemas y retos con políticas viejas y obsoletas».

«Desgraciadamente, es lo que este Gobierno Foral quiere hacer: mantener las viejas y caducas políticas de siempre, sin una perspectiva clara de futuro, y consolidándolas en el pasado», ha lamentado.

Elduaien ha reiterado que todas las medidas presentadas por EH Bildu eran «factibles» pero «no han querido». Además, ha recordado a jeltzales y socialistas que «es del gobierno, en cualquier institución, la responsabilidad de aprobar los presupuestos» por lo que «no vale montarse una película para hacer responsable a la oposición. No vale tomar el camino más corto y fácil, creyendo que es la opción más barata, y al darse cuenta de que puede salir caro, intentar hacerlo pagar a los demás».

«Empiecen a creérselo. Y a tratar con respeto a la ciudadanía, para la que estamos trabajando y a la que debemos respeto. Y la gente no es ingenua», ha sostenido Elduaien, quien ha denunciado que el Ejecutivo foral ha acordado las Cuentas con el PP, «dando a la derecha española la llave y la centralidad de este territorio».

«Lo habéis hecho por segunda vez en año y medio: primero, en investidura, para fortificar en vuestro poder, y dando el voto directo al PP para hacer un sitio que no le corresponde en la mesa de esta Cámara; y segundo, en estos presupuestos, herramientas imprescindibles para orientar la política guipuzcoana, por 3,4 millones de euros, acordando políticas migratorias, y con quién, y con la derecha española», ha criticado.

Para EH Bildu, «cada vez es más evidente la deriva y la debilidad de este gobierno foral, y señal de ello es la manera en que han tratado a la primera fuerza política del territorio». «Este Gobierno Foral nació con el único objetivo de mantener a toda costa las poltronas de poder de algunos, demostrando que está dispuesto a ceder cualquier cosa a cualquier precio, y a cualquiera», ha censurado.

"intereses electorales"

El portavoz del PNV Ianko Ganboa, por su lado, ha vuelto a reprochar a EH Bildu que haya antepuesto sus «intereses electorales» a alcanzar un acuerdo con el Gobierno foral para sacar adelante los presupuestos de Gipuzkoa, que ha defendido que son «los más sociales».

Además, ha acusado a la formación soberanista de ponerse «el disfraz de los pactos en otros territorios», cuando «la realidad es la demostrada en Gipuzkoa, donde han pedido exclusividad». El juntero jeltzale, además, ha acusado a Elkarrekin Gipuzkoa, de hacer «seguidismo a EH Bildu».

Por su parte, el juntero socialista Jesús Zaballos ha lamentado que EH Bildu y Elkarrekin Gipuzkoa hayan «vuelto a perder la oportunidad» de influir en los presupuestos de Gipuzkoa. «Han vuelto a decidir quedarse sentados en sus escaños sin hacer nada, salvo oponerse a todo, en vez de sumarse al duro trabajo de transformar Gipuzkoa. Ustedes vuelven a dejar que seamos otros los que, desde la izquierda, nos impliquemos y hagamos que Gipuzkoa siga avanzando».

Zaballos ha abogado por «hablar, establecer acuerdos, pactos y puntos de encuentro» porque, según ha dicho, «acordar no siempre implica pensar lo mismo». «Hoy es más necesario que nunca modular ideas y pactar en beneficio de un bien común», ha destacado, al tiempo que ha afeado el rechazo a las cuentas de la formación soberanista, a la que ha acusado de hacerlo «por no sacarse la foto de un acuerdo presupuestario donde estuviera el PP».

«Es muy triste la doble vara de medir que tiene EH Bildu en función de sus intereses. Solo han rechazado 10 de las enmiendas transaccionales con el PP. ¿Qué proyecto tan antagónico tienen ustedes del PP cuando solo han rechazado 10 de sus propuestas?», se ha preguntado.

Por otra parte, Zaballos, se ha referido a la estrategia de Elkarrekin Gipuzkoa. En este sentido ha señalado que su portavoz, Miren Etxebeste, está anclada en el «todo o nada» y ha lamentado que unas pocas discrepancias le hayan impedido llegar a un acuerdo con el gobierno foral, cuando solo han enmendado el 3,15% del presupuesto total.

"desencuentro político"

El portavoz del PP, Mikel Lezama, ha defendido que «no podemos seguir profundizando el desencuentro político, de partidos, de ideologías» y ha apostado por «esforzarnos más en alcanzar acuerdos máxime cuando la realidad de esta institución, la realidad política, nos obliga a ello, con un gobierno que no es capaz de alcanzar la mayoría por sí mismo».

«Lo digo frente a esos portavoces que no entienden la particularidad ni el contexto en el que tratamos de alcanzar acuerdos, que va más allá de la política de bloques, de la uniformidad, de alianzas del resto de Euskadi o de España, por las que no cabría el pacto entre diferentes a no ser que esta fuera igual en todas las instituciones», ha sostenido.

«¿Debemos mantener una política de bloques excluyente que impida ofrecer soluciones a la ciudadanía?», se ha preguntado el juntero popular, al tiempo que ha criticado que algunos «traten de politizarlo todo, de estigmatizarlo todo, poner etiquetas para todo y hacernos un traje a medida por el que no pienso pasar».

Además, Lezama ha incidido en que «nadie es dueño del sí del otro, por mucho que lo hayan intentado en forma de veto o en forma de exclusión». «Nuestra legitimidad, nuestra libertad, no le pertenece a ningún grupo político», ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que «los nuevos tiempos no se fundamentan en el ejercicio de exclusión y de veto, sino todo lo contrario, en el respeto y la libertad» y ha insistido en que «excluir y pedir vetos no es y no debe ser normal y nada tiene que ver con la democracia representativa».

Finalmente, la portavoz de Elkarrekin Gipuzkoa, Miren Echeveste, ha lamentado que estos presupuestos «no responden a los retos» del territorio. Además, ha censurado la «superioridad moral» mostrada por el Gobierno foral cuando acusa a la oposición de «vetos».

«Han votado que no en bloque a todas y cada una de las enmiendas de los demás grupos y, además, estaban encantados con hacerlo así. ¿Eso no es un veto?», se ha preguntado. Asimismo, ha recordado que con su formación en la negociación «la discrepancia principal era la enmienda ya acordada y transaccionada y perfectamente cerrada y sellada con el PP acerca de la inmigración».

«No la queríamos, no la aceptábamos, pero ya lo tenían acordado y cerrado y no iban a decir que no a lo que ya le habían propuesto y ofrecido y habían pactado con el PP, claro, les poníamos el un brete», ha asegurado.