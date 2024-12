El Parlamento Vasco aprueba los Presupuestos de Euskadi para 2025 con el único apoyo de PNV y PSE

El Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado los Presupuestos Generales de Euskadi para 2025, los más elevados de la historia con 15.728 millones de euros, con los 39 votos a favor que suman el PNV y el PSE-EE, y los 36 votos en contra de los grupos de la oposición (EH Bildu, PP, Sumar y Vox).

Las cuentas del Gobierno Vasco para el próximo año han salido adelante en una votación precedida por un debate en el que las formaciones del Ejecutivo (PNV y PSE-EE) y la oposición (EH Bildu, PP, Sumar y Vox) han mantenido las consideraciones realizadas en las últimas semanas en torno a las cuentas autonómicas.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2025 están dotados con 15.728 millones de euros, lo que supone un incremento global de 703 millones de euros, es decir, un 4,7% más que la cuantía de las cuentas de este año.

Las cuentas destinan 1.531 millones de euros a inversión pública, un incremento del 8,8% respecto al presupuesto del año anterior. La parte principal de las cuentas corresponde a los presupuestos de los departamentos de Salud (5.115 millones de euros), Educación (3.247 millones), Economía, Trabajo y Empleo (1.225 millones), y Seguridad (796 millones).

En el transcurso del debate, la parlamentaria del PNV Alaitz Zabala ha destacado que Euskadi contará con un presupuesto para 2025 gracias a que el PNV y el PSE-EE «han sido capaces de acordar» desde ideologías «totalmente diferentes». Esto, según ha dicho, permite que el País Vasco cuente con «estabilidad institucional» y unas cuentas públicas orientadas a «seguir desarrollando una Euskadi puntera».

El presupuesto, según ha dicho, permitirá «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Euskadi; reducir las listas de espera; reforzar la escuela pública; mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras; y hacer frente al reto de la vivienda y de la transición energético-digital».

Zabala ha añadido que el PNV siempre ha actuado en defensa del autogobierno y «poniendo como objetivo la mejora de la calidad de vida de nuestro país y de nuestra sociedad». «Otros, mientras tanto, ¿dónde han estado o qué han estado haciendo? Siempre en contra», ha afirmado, tras lo que ha advertido de que su grupo «no se va a meter en aventuras extrañas ni populistas, que no aporten nada más que falsas expectativas».

Reproches a la oposición

La parlamentaria del PNV ha reprochado a la oposición que «un año más», no haya sido «capaz de acordar». «Y no han sido capaz de acordar porque han antepuesto sus intereses partidistas frente al interés general del país, y han priorizado posiciones maximalistas al pragmatismo y al posibilismo», ha añadido.

En el caso concreto de EH Bildu --la formación con la que más se han prolongado las negociaciones presupuestarias-- le ha recriminado que no haya actuado con «honestidad» en la negociación presupuestaria y que haya evidenciado que solo le interesa «el ruido y el espectáculo mediático». «El Gobierno no está para shows», ha advertido.

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha destacado que estos presupuestos contribuyen a «crecer en bienestar, reforzar los servicios públicos, entre ellos Osakidetza, la vivienda, los transportes y la educación, y fomentar inversiones que consoliden un empleo de calidad y asegurar la transformación de Euskadi». «¿Me pueden decir en qué no están de acuerdo?», ha preguntado a la oposición.

Rico ha reprochado a EH Bildu, PP y Sumar que las enmiendas que han presentado y la posición que han mantenido en la negociación presupuestaria los han dejado «retratados» y evidencian que el «modelo alternativo» que dicen plantear «solo existe en su imaginación».

En el caso de EH Bildu, ha criticado que haya sentido «vértigo» a cerrar un acuerdo por las críticas del sindicato ELA a las cuentas, y que haya llegado a «rozar el ridículo» en su «lucha desesperada» por imponer un «relato» según el cual la responsabilidad de la ruptura de las negociaciones correspondería al Gobierno.

Además, tras denunciar las «contradicciones» de EH Bildu, ha afirmado que la coalición «se ha rilado» porque los sindicatos ELA y LAB «le han tirado de las orejas» cuando se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno.

"un espacio de diálogo"

Por parte de la oposición, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha explicado que pese a la imposibilidad de cerrar un acuerdo presupuestario con el Gobierno, «sigue vigente» la propuesta de su grupo para establecer «un espacio de diálogo» y para «identificar cuáles pueden ser las políticas estratégicas y dónde puede haber niveles de consenso suficientes para desarrollar las políticas estratégicas que necesita este país».

Otxandiano, en todo caso, ha reprochado al Ejecutivo que en esta negociación haya demostrado que «le daba igual» pactar con EH Bildu que con el PP, algo que, según ha avisado, no ayuda a combatir la creciente «desafección» de la ciudadanía hacia la política, dado que supone la «renuncia» al debate entre diferentes ideologías y se acerca al discurso «reaccionario» de que «todos son iguales» en política.

A su vez, ha criticado la «falta de respuesta» del Ejecutivo a algunas de sus propuestas, como las referidas al control de los precios del alquiler y de los pisos turísticos. «Así es difícil llevar a cabo un proceso de negociación», ha indicado, tras lo que ha constatado que «no ha habido un acuerdo».

En respuesta a las críticas de PNV y PSE-EE, ha afirmado que no le van a «encontrar en ese camino» y que no contribuirá a hacer que el Parlamento Vasco «se parezca a lo que hoy representa el Congreso de los Diputados».

Autogobierno

Pello Otxandiano ha utilizado una parte de su intervención para referirse a la necesidad de acuerdos en otros ámbitos ajenos al presupuestario, entre los que se encuentra el autogobierno. En este sentido, ha reiterado su apuesta por articular «un suelo común» basado en el reconocimiento de Euskadi «como nación», con los consiguientes «efectos jurídicos y políticos».

«Este es el debate sobre el estatus político que tenemos que llevar a una fase decisiva en 2025», ha afirmado, para indicar que también se ha de establecer un «suelo común» en otras materias como la fiscalidad, con el fin de acercar la presión tributaria a la media europea, o crear un salario mínimo «adecuado» a la situación socioeconómica de Euskadi.

El presidente del PP y parlamentario Javier de Andrés ha explicado que su grupo «ni comparte la estructura de estas cuentas ni tampoco la forma en la que [el Gobierno] la gestiona», de forma que la «obligación» del Partido Popular es «posicionarse en contra del texto que nos plantea, porque no es el que Euskadi necesita».

«No vamos a apoyar un presupuesto a quienes han conducido el peso de la economía vasca al más bajo en España. No vamos a dar nuestro apoyo a quienes han bajado la calidad de la enseñanza, ni a aquellos que han elevado hasta la estratosfera los precios de la vivienda. No vamos a apoyar a aquellos que desprecian los problemas de seguridad. En definitiva, no podemos confiar porque ustedes no merecen confianza», ha afirmado.

El parlamentario del Grupo Mixto-Sumar, Jon Hernández, ha reiterado su rechazo a las cuentas por entender que «consolidan» un modelo y unas políticas con las que no está de acuerdo, por lo que ha subrayado que no estaba dispuesto a «escenificar una negociación» y que la opción más «coherente» era dejar claro desde un principio su oposición al proyecto.

La parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha denunciado que este presupuesto profundiza en «la imposición a golpe de calzador» del euskera y en el «despilfarro» que implica la «agencia de colocación» en la que PNV y PSE han convertido la Administración vasca.