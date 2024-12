Mus garantiza "todas las modificaciones que hagan falta" para prevenir riesgos tras la dana: "Algo habrá que cambiar"

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha garantizado que el Consell impulsará «todas las modificaciones que hagan falta» de leyes y normas para prevenir riesgos naturales y ha asegurado que «algo habrá que cambiar» tras la dana del pasado 29 de octubre, que ha dejado más de 220 fallecidos, dado que las normas existentes hasta el momento, a su juicio, «no han valido para protegernos».

De este modo lo ha manifestado, en respuesta a una pregunta formulada por el PSPV-PSOE durante el pleno de Les Corts de este jueves, donde ha recalcado que la «principal herramienta» para luchar contra los efectos naturales y los fenómenos meteorológicos «que teníamos que haber tenido disponible» eran «las obras». «Ha sido un cero rotundo en los últimos años», ha criticado.

Al respecto, ha señalado que la monitorización en los cauces de ríos y barrancos es «básico», algo que la Generalitat ha reclamado «en diferentes ocasiones». Y ha argumentado: «No se puede avisar de lo que no se conoce, de lo que no hay información. No se puede avisar de datos que no se disponían y los testigos y la monitorización en los cauces (...) no existían como sí existen en otros y permiten esos avisos».

«Algo habrá que cambiar para proteger», ha deslizado el titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que ha afeado a las formaciones de izquierda que integraron el Botànic: «Las leyes suyas, las que dejaron ustedes, no nos han valido para protegernos hasta este momento. Por tanto, todas las modificaciones que hagan falta las haremos».

De hecho, ha hecho hincapié en que en «los próximos días» el Consell impulsará la modificación de medidas urgentes en materia de urbanismo para «no permitir nuevas actuaciones en zonas no urbanizables en municipios afectados», así como «la paralización de cualquier programación» en estas localidades.

«Son medidas reales, vigentes y que tendrán aquí en breve, que las promulgaremos a través del decreto ley y tendrán ustedes la oportunidad de convalidarlas. Pero, insisto, con el marco legislativo que teníamos nos ha pasado lo que nos ha pasado», ha defendido.

"avisar es fundamental"

La diputada del PSPV Rosario Navalón, que ha preguntado al Consell qué medidas piensa poner en marcha para prevenir riesgos naturales, ha señalado que «podemos asumir que los fenómenos naturales no pueden evitarse», pero ha remarcado que lo que sí se puede es «atenuar sus consecuencias, prever su evolución y dimensión e informar y avisar a la población».

Con ello, ha continuado, «sí es posible proteger a las personas». «Avisar del riesgo es fundamental, avisar a tiempo es básico, avisar bien para poner en marcha acciones de prevención salva vidas, pero está claro que el que avisa no es Mazón», ha expresado.

Por su parte, Martínez Mus ha asegurado que el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos durante «los últimos años» es algo «evidente» y ha valorado que el Gobierno valenciano es «consciente» de ello y lleva a cabo medidas para «favorecer y aumentar la concienciación de los valencianos y la importancia de cuidar nuestro medio ambiente minimizando las acciones que atentan» contra él.

"diferencias en la gestión" con la dana de 2019

En su réplica, la diputada socialista ha recalcado que lo más importante en la gestión de una emergencia como la pasada dana es «salvar la vida de las personas». «Cuando en algunos territorios se actúa de forma preventiva, se salvan vidas, y los que no lo hacen padecen los efectos de manera catastrófica», ha advertido.

En este punto, ha comparado la gestión de la última dana con la de 2019 en la Vega Baja (Alicante): «A pesar de los cuantiosos daños materiales, solo tuvimos que lamentar seis muertes. Por contra, en la dana del 29 de octubre se han registrado ya 223 muertes y todavía quedan personas desaparecidas».

Por ello, ha considerado «obvio» que existen «diferencias en la gestión entre una y otra». «Pero las más relevantes se refieren a los aspectos vinculados con la información, la prevención y la gestión antes y durante el periodo de lluvias excepcionales», ha incidido.

Así, ha enumerado que en los sistemas de prevención «son fundamentales cuatro elementos, y todos fallaron: el reconocimiento previo del riesgo, atender y actuar a partir de los datos de los sistemas de medición y monitoreo que ignoraron, no realizar tareas de difusión y no plantear planes de respuesta o contingencia que no existieron el día 29 por la actuación negligente de Mazón».

Navalón ha criticado que, pese a que «se disponía de datos, avisos y capacidad de acción», la Generalitat «no hizo uso de ellos» con la dana. «No entienden o ignoran que vivimos en una zona vulnerable ante los fenómenos naturales», ha censurado, al tiempo que ha avisado de que «ignorar el riesgo no hace que desaparezca». «Es actuar como los niños pequeños cuando se tapan los ojos y creen que, lo que no se ve, no existe», ha expuesto.

Por ello, ha instado al Gobierno valenciano a «evitar o reducir» la ocupación de zonas inundables en la ribera de los ríos y del mar, así como a modificar los artículos que afectan al territorio del plan de simplificación administrativa. «Sean conscientes y responsables, eduquen y avisen a la población para que sepan cómo actuar en caso de emergencia. Usen la información disponible para planificar y prevenir, salven vidas», ha agregado.

Planes de respuesta y contingencia

Ante este escenario, Navalón ha manifestado la necesidad de impulsar planes de respuesta y contingencia para que la ciudadanía «sepa qué hacer ante el impacto de fenómenos adversos como una dana», incluso con ejercicios de preparación y simulacros. Sin embargo, ha denunciado que en el gobierno de Mazón «ni están ni se les espera», dado que los intereses del PP «tienen claramente otras prioridades, las del pelotazo inmobiliario en cualquier sitio y la construcción a 200 metros de la costa».

La parlamentaria socialista ha subrayado que el establecimiento de herramientas de educación para la prevención «también sirve para dar una mejor respuesta ante el riesgo y pueden salvar vidas». No obstante, ha criticado que en el Plan Recuperem València tras la dana no hay «ni una sola línea» sobre esta cuestión, mientras que el Gobierno de España «sí ha puesto un programa de módulos en el que se plantea la formación y sensibilización en una cultura del riesgo, para que los jóvenes sepan cómo actuar».