Ayuso destaca el "amor por España" y la "preocupación por su futuro" que comparten Murcia y Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este domingo a Caravaca de la Cruz (Murcia) para celebrar junto con un grupo de jóvenes peregrinos el Año Jubilar, que se conmemora cada siete años desde 2003, un acto en el que ha destacado que ambas regiones comparten «muchísimas cosas en común» como «el amor por España» y, por tanto, «la preocupación por su futuro».

En este sentido, ha subrayado «la lealtad por el proyecto constitucional» que se dieron todos los españoles y «que es el único que ha demostrado ser capaz de garantizar la prosperidad y la libertad de todos».

«Murcia condensa como pocos lugares la historia de España. Es además un ejemplo de cómo el amor a las tradiciones y la cultura regional no impide, sino exige, el amor por toda España y la vocación de estar en Europa y en el mundo», ha insistido Ayuso, quien también ha citado la «alegría de vivir y trabajar» de madrileños y murcianos «por lo que nos une» .

Junto al presidente murciano, Fernando López Miras, y al alcalde de la localidad, José Francisco García, la jefe del Ejecutivo autonómico ha visitado el Centro de Acogida del Peregrino y la Basílica de la Santísima y Vera Cruz para ganar el Jubileo.

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha recalcado que el jubileo es «uno de los acontecimientos más importantes de la fe cristiana en España y en el mundo, porque ser católico significa ser universal» y que cuenta, además, con «una repercusión indudable en la economía».

«Caravaca es un destino obligatorio para muchos creyentes y no creyentes, porque esto va más allá. No solo es fe, es un lugar de devoción, pero también de cultura, al que solo en 2024 ya han acudido más de 700.000 personas a visitar la Basílica y su famosa cruz», ha destacado.

En este sentido, ha resaltado que se trata de un «hecho religioso y, por lo tanto, cultural». «La religión, se tenga fe o no, es parte esencial de la cultura y la historia no se entiende sin la religión, empezando por el mismo ser de España (...) Seamos o no creyentes, todos somos hijos de la perspectiva cristiana y, por eso, creemos en la generosidad, en la reconciliación, en el perdón, creemos en las segundas oportunidades, en la concordia y, de hecho, los mejores logros de los españoles los hemos conseguido siempre así, creyendo que cada persona es única, que la vida es un regalo, que somos libres y que, por tanto, somos responsables, hermanos y trabajamos unidos protegiendo cuanto nos une», ha defendido.

«Juan Pablo II sostenía que hay que mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Y yo os animo a ser valientes y seguir su ejemplo», ha subrayado la presidenta regional en un acto en el que ha estado acompañada del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco, de origen murciano.

López miras

Por su lado, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha puesto en valor el crecimiento de turistas madrileños que ha experimentado la Región en los últimos años.

En concreto, ha dicho que en los últimos años se ha duplicado el número de visitantes de la comunidad madrileña, pasando de los 336.000 a los 639.000, y ha destacado que casi el 20 por ciento de los turistas que llegan a la Región de Murcia proceden de Madrid.

En su intervención, ha destacado el Año Santo de Caravaca, una de las cinco ciudades santas de la cristiandad, como «el evento más importante del turismo religioso en nuestro país en 2024».

Para López Miras, el Jubileo de Caravaca de la Cruz es «un referente espiritual que ha hermanado aún más a las dos regiones desde que lo presentamos oficialmente en Madrid hace un año, pues de los cientos de miles de peregrinos que nos han acompañado, muchos venían precisamente de esa tierra».

En este sentido, el presidente murciano ha anunciado que en 2025 «vamos a potenciar mucho más ese turismo entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, con acciones promocionales turísticas, culturales, gastronómicas, digitales y cuantas sean necesarias, como digo, para ser un centro de llegada de tus paisanos», le ha dicho a la presidenta madrileña.

Finalmente, ha defendido el carácter acogedor de la Región de Murcia. «Somos tierra de acogida. Aquí no creemos en los impuestos turísticos, ni en las tasas, ni en las barreras. En la región de Murcia, quien nos visita, se siente en casa, como hoy espero que te sientas tú, querida presidenta», le ha dicho a Díaz Ayuso.