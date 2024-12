La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, no descarta que puedan alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno de PNV y PSE antes del pleno del próximo viernes porque «siguen encima de la mesa» el Ingreso Mínimo Vital propio y las propuestas de vivienda, mientras que el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que el Ejecutivo «se ha movido e intentado llegar a acuerdos».

En una tertulia en Radio Euskadi, los presupuestos vascos se han referido al avance de la tramitación del proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2025, tras superar este pasado martes el trámite de las enmiendas de totalidad presentadas por el PP, Sumar y Vox.

El portavoz de PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha señalado que no se ha podido alcanzar un acuerdo con ninguno de los grupos de la oposición, pero el Gobierno Vasco «va a tener el próximo viernes presupuesto, que es la mejor herramienta que puede tener para hacer lo que le han encomendado los ciudadanos y para cumplir con su responsabilidad que es gobernar y seguir sacando este país adelante».

Tras asegurar que el Gobierno Vasco «no tiene tiempo que perder y hace aquello para lo que le han votado los ciudadanos, que es gobernar», Díez Antxustegi ha asegurado que el Ejecutivo «se ha movido y ha intentado llegar a acuerdos». «Lo que quiere la gente es que el gobierno saque adelante las medidas y eso es lo que va a pasar el viernes, que vamos a tener un presupuesto y vamos a seguir sacando este país adelante», ha añadido.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha dicho que la formación soberanista basa su esperanza en que de aquí al viernes se puede llegar a un acuerdo en que las enmiendas relativas al Salario Mínimo Interprofesional propio de cobertura total y las propuestas de vivienda «siguen encima de la mesa».

Aunque ha lamentado la «oportunidad perdida» para llegar a un acuerdo, ha dicho que «el que no haya un acuerdo no es un drama, porque un drama es las dificultades que tienen de acceso a la vivienda a los jóvenes o no poder llegar a fin de mes con el Salario Mínimo establecido por España».

En esa línea, ha destacado que EH Bildu ha insistido en «aprovechar y buscar los espacios del diálogo, incluso en momentos en los que teníamos la sensación de que se nos hacían planteamientos para que nos levantáramos de la mesa». «Hemos hecho un intento sincero de poner las preocupaciones de la gente en la agenda en la agenda política y en cierta medida se ha conseguido, porque hemos estado hablando de vivienda y de lo que supone un SMI acorde nuestra realidad socioeconómica», ha remarcado.

Kortajarena ha dicho que «la pena es el rechazado de PNV y PSE a las propuestas de EH Bildu», impidiendo que «se puedan reorientar las políticas de vivienda y garantizar condiciones de vida digna mediante unos salarios acordes a la realidad que vivimos».

Tras reconocer que en relación a la vivienda han estado «lejos» de los posicionamientos del Gobierno, la parlamentaria de EH Bildu ha señalado que en el IMV el «escollo» ha estado en el ámbito en el que se tiene que acordar un acuerdo, que «no es en la mesa de diálogo social», y en el «alcance que tiene que tener ese salario mínimo».

Los presupuestos "más sociales"

Por su parte, la parlamentaria del PSE Maider Lainez ha defendido que el Gobierno Vasco ha presentado los presupuestos «más sociales» de su historia y ha dicho entendemos que la oposición tenga «una situación incómoda por no querer apoyar unos presupuestos que, precisamente, van a invertir en las políticas sociales y de empleo, en la sanidad, en la vivienda, en la educación y en los servicios públicos».

«Creemos en el diálogo y en el acuerdo y, por eso, lo hemos intentado con todos los grupos políticos», ha asegurado, para afirmar que la conclusión que sacan los socialistas de la negociación presupuesatria es que «no hay un modelo alternativo» al que ofrece el Gobierno de PNV y PSE, que «responde a las necesidades y problemas reales que tiene la ciudadanía».

Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Laura Garrido, ha destacado la disposición a negociar mantenida por su grupo y ha criticado la oferta «absolutamente raquítica en líneas generales y programática» que recibieron por parte del Gobierno Vasco. «Hemos asistido claramente a un paripé», ha censurado, para destacar que los populares centraron sus propuestas principalmente en las áreas de Sanidad y Seguridad, pensando que el presupuesto en estas materias «no crecía lo suficiente para hacer frente a los retos y deficiencias que ya tenemos».

Por último, la portavoz de Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, ha remarcado que a los vascos les preocupan los presupuestos y «cómo se gastan el dinero, que no viene del aire, sino de la presión fiscal que se hace a las familias vascas».

En ese sentido, ha criticado que «la capacidad económica del Gobierno cada vez es mayor pero, sin embargo, la gran mayoría de los vascos van menguando su capacidad económica y muchos ya no llegan ni a fin de mes». «Esa voracidad fiscal de la que hace siempre gala el Gobierno vasco habría que mirarla y habría que devolver parte de este dinero al bolsillo de los contribuyentes», ha planteado.