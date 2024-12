El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, considerado que «va quedando consolidado» entre dirigentes políticos que la financiación autonómica de la Comunitat es «un caso excepcional». «Para cupos, excepcionalidades, bilateralidades y para casos únicos, el valenciano», ha aseverado.

Así se ha manifestado el jefe del Consell en rueda de prensa tras la XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada en el Palacio de la Magdalena de Santander, al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido que si se condona deuda sea para ayudar a Valencia, tanto por la dana como «porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias».

Al respecto, Mazón ha sostenido que «va quedando consolidado que el caso valenciano es un caso excepcional». «Veo a otros con ganas de privilegios y con ganas de cupos, o con ganas de bilateralidad, o con ganas de comer aparte. Yo digo, y creo que estarán total o parcialmente de acuerdo conmigo, que para cupos, para excepcionalidades, para bilateralidades y para casos únicos, el valenciano», ha recalcado.

En este sentido, ha calificado de «fundamental» la creación de un nuevo sistema de financiación. «Sin eso no vamos a ningún lado, porque el problema valenciano seguirá siendo el problema valenciano». Además, ha pedido «una reestructuración y una condonación de la deuda» y «mientras todo esto ocurre» ha solicitado que se ponga en marcha un fondo de nivelación.

«No se me ha respondido a ninguna de estas tres», ha lamentado Mazón, quien ha reprochado al Gobierno que no haya entregado una propuesta por escrito sobre la condonación de la deuda con antelación «para poder trabajar, coordinar, preparar papeles, estudios económicos y datos». «Se nos ha dicho que se va a hablar de esta cuestión, pero no sabemos más. Así que tendremos que preguntarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el que ha sacado este conejo de la chistera», ha espetado.

El máximo mandatario valenciano ha afeado que Sánchez «no ha explicado ni se ha comprometido a nada» respecto al sistema de financiación, ni en relación a «cómo se puede conjugar la bilateralidad y la multilateralidad» en el modelo propuesto por el Ejecutivo central.

En este sentido, ha lamentado que en la Conferencia no ha habido «nada sustancial» en acuerdos en materia de financiación autonómica ante la falta de propuesta, ya que ha afirmado que únicamente se ha trasladado que habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de enero para hablar de la deuda.

"parche" de la condonación

«Tenemos una deuda extraordinariamente elevada, motivada fundamentalmente por nuestra infrafinanciación. Por tanto, seguimos reclamando y exigiendo que se aborde la problemática de la deuda valenciana vía reestructuración, vía condonación, vía quita, por supuesto; pero como una medida complementaria a la principal, que es que tiene que haber un sistema de financiación autonómica», ha reiterado.

Así, en relación a la condonación, ha argumentado que si la Comunitat Valenciana sigue «ingresando menos de lo que necesita gastar para los servicios públicos, el problema no se arreglará». «Será un parche, que lo estudiaremos, pero que no arregla lo que de verdad necesitamos», ha recalcado.

En la misma línea, ha expresado que le da «pánico» que el Gobierno «no ha aprobado y ha eliminado el fondo de liquidez extraordinario», que ha defendido que sirve para «compensar el déficit para políticas sociales y sanitarias». «Más de 3.000 millones de euros nos está escamoteando el Gobierno de España si no recupera y perdemos definitivamente, por primera vez, el sistema extraordinario de fondo de liquidez. Esto puede ser gravísimo, puede significar el bloqueo y el colapso de las políticas sociales en la Comunitat Valenciana», ha alertado, por lo que ha agregado que es «una necesidad expresa salvaguardar este instrumento».

Reclama al gobierno que "se moje"

Por otro lado, ha apuntado que Sánchez ha hecho una propuesta para canalizar ayudas especiales a Valencia y ha afeado que «la única solución que se le ocurra es quitar fondos europeos al resto de comunidades para darlas a Valencia».

Mazón, que ha resaltado que a acudido a la conferencia con el objetivo de que el Gobierno «se moje y ponga recursos por delante», se ha mostrado «preocupado» por el precedente que considera que se puede crear, en caso de que ocurra una catástrofe en otro territorio y «la única solución que tenga el Gobierno sea quitar fondos a las comunidades». Al respecto, ha advertido que pueden acabar «peleándose» o «con vencedores y vencidos cuando la obligación moral del Gobierno es poner recursos encima de la mesa», ha insistido.

No obstante, ha agradecido a los presidentes autonómicos que vayan a estudiar esta propuesta, agradecer a todos mis compañeros de comunidades autónomas que hayan dicho que al menos lo van a estudiar, aunque ha reiterado que «el plan no es solucionar problemas tan dramáticos como los de Valencia con cargo a los demás, sino que es el Gobierno el que tiene que mojarse y no lo ha hecho».