Sánchez Quero avanza que habrá primarias en el PSOE Aragón, pero aún no ha decidido si se presentará

El secretario general del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha mostrado convencido de que habrá primarias en el próximo Congreso Regional, que elegirá al sucesor de Javier Lambán en el primer trimestre de 2025, y de que concurrirá a ellas la ministra de Educación, Pilar Alegría, ya que «se está anunciando por los medios de comunicación», pero todavía no ha decidido si se presentará, para lo que ha recordado que hay tiempo hasta finales de enero.

«Yo lo que les puedo decir es que la mayoría del partido, en este caso constituida por Zaragoza y Teruel, vamos a presentar un candidato o candidata, que puedo ser yo o puede ser cualquier compañero o compañera que se quiera presentar», ha avanzado en rueda de prensa Sánchez Quero, quien ha avanzado que tomará la decisión después de que se aprueben los presupuestos de la institución que preside, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que en 2025 ascenderán a 212 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

En este sentido, ha afirmado que entiende que haya compañeros de las federaciones socialistas zaragozana y turolense, que ha insistido en que son «la mayoría», piensen que sea «el mejor candidato». Por ello, ha dicho que, «por supuesto», se pensará si se presenta para ser el próximo secretario general regional, pero lo hará una vez salgan adelante las cuentas de la DPZ, que espera que sea antes del 31 de diciembre porque de ello dependen los 293 municipios de la provincia.

Entre los que le han pedido que se presente a las primarias para liderar el PSOE Aragón, ha citado al actual secretario general, Javier Lambán, aunque ha asegurado que también se lo ha pedido a la líder del partido en Teruel, Mayte Pérez, y cree que «se lo habrá pedido a algún otro compañero o compañera», con lo que «eso no quiere decir nada».

Sánchez Quero ha afirmado que tiene «claro» que le apoya la mayoría de la provincia de Zaragoza e imagina que en Teruel sucede lo propio con su secretaria general, Mayte Pérez. «Imagino que tendremos ahí la mayoría. No obstante, es mucho decir por mi parte porque al final quienes votan son los afiliados en votación secreta», ha agregado.

Sobre su posible rival, ha subrayado que Pilar Alegría «es una buena candidata a la secretaría general regional, al igual que serán el resto de compañeros que se presenten». Ha reconocido que su comparación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) con la financiación singular para Cataluña fue «desafortunada», pero «todos en cualquier momento podemos tener una declaración desafortunada».

"el sanchismo somos todos"

En cualquier caso, de cara a las diferentes candidaturas que concurran al Congreso Regional --y a pesar de las divergencias surgidas en el último Congreso Federal entre Ferraz y los socialistas oscenses, por un lado, y zaragozanos y turolenses, por otro-- Sánchez Quero ha recalcado que «el sanchismo somos todos», que él apoya a Pedro Sánchez como secretario general y presidente del Gobierno y que no ha oído a nadie «que no lo apoye».

El secretario general del PSOE Zaragoza ha descartado también la posibilidad de una bicefalia tras el Congreso Regional y ha adelantado que no tiene «ninguna duda» de que la persona que salga elegida líder regional del partido será la candidata a la presidencia autonómica en 2027. «Si yo me presento y tengo la suerte de que me apoyen la mayoría de los afiliados del partido, seré el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón en 2027», ha aseverado.

Sánchez Quero ha reivindicado también la tradición de primarias del PSOE, que se remonta a la Segunda República y se retomó en 1998, tras el XXXIV Congreso, en una contienda en la que se enfrentaron Joaquín Almunia y Josep Borrell. «Y así sucesivamente hemos venido haciendo hasta ahora», ha añadido.

Ha considerado que es «lógico» que haya «discrepancias» entre compañeros y que es «normal» que, una vez que Lambán ha decidido que no optará a la reelección, haya militantes que se quieran presentar a liderar a los socialistas aragoneses.

En el caso de que se presente, ha remarcado que no lo hará «por sí solo», sino en representación de «la mayoría del partido», y se ha mostrado dispuesto «a hablar y a negociar con todo el mundo» porque de lo que se trata no es de confrontar entre socialistas, sino hacerlo con el PP y con el resto de formaciones y salir «con un partido unido».

A este respecto, Sánchez Quero ha admitido que hay «diferencias» en el PSOE, que se deben dirimir votando. «5 son más que 4,99, pero al día siguiente tenemos que salir con el 9,99, es decir, el que gana, gana con el apoyo de todos los afiliados», ha dejado claro.

No obstante, ha apostado por que esta «cultura de pacto» se lleve a cabo «a posteriori», después del Congreso, porque de lo contrario «flaco favor le podríamos hacer a los afiliados», que «a lo mejor están esperando a que haya primarias».

Polémica en torno a teresa ladrero

El dirigente socialista se ha referido también al choque producido en el pasado Congreso Federal entre las delegaciones zaragozana y turolense y la dirección del Partido, que se escenificó con la elección y posterior renuncia de la alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta provincial, Teresa Ladrero, como miembro del Comité Federal.

Así, Sánchez Quero ha aseverado que no se produjo ninguna ruptura ya que Pedro Sánchez fue elegido secretario general con un 90%, pero que los socialistas de Zaragoza y Teruel rechazaron los nombres elegidos para representar a estas provincias en el Comité Federal, que incluían a Ladrero, porque fueron «impuestos y sin ningún consenso».

En todo caso, ha subrayado que la vicepresidenta de la DPZ rechazó «desde el minuto uno» formar parte de este organismo, precisamente por la falta de consenso y por ser una propuesta «ya dirigida».

A su juicio, el asunto tendría que haber quedado «zanjado» desde el principio, pero al comunicarse de madrugada, ya estaban hechas las entre 1.500 y 1.700 papeletas para votar y «no daba tiempo materialmente» para hacer otras nuevas que no incluyeran a Teresa Ladrero.

«No se tendría que haber dado la renuncia, porque desde el primer momento en que ella se enteró de que la habían incluido en las listas, porque ella no pidió nada y no se negoció nada, ya mostró su rechazo a no querer ir en las listas. Como no la quitaron, tuvo que presentar su renuncia», ha reiterado.

En este punto, el líder de los socialistas zaragozanos ha apuntado que no tiene «ni idea» de quien será la nueva persona que sustituya a Teresa Ladrero en el Comité Federal y ha dicho que no tiene «ningún nombre». «Cualquier compañero que se decida, me sentiré bien representado por ellos», ha remachado, a la vez que ha insistido en que esto no es «una guerra», sino «una cuestión de que hay diferencias entre la militancia»

«El objetivo es trabajar por la sociedad y recuperar y ganar todas las instituciones», ha concluido, citando al Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Teruel o la Diputación y el Ayuntamiento de Huesca. En definitiva, todas menos la DPZ, que es la única gran institución que mantiene el PSOE.

A ello ha sumado que el próximo Congreso Regional del PSOE Aragón no será el primer congreso «de confrontación» y que el partido ya está acostumbrado a las primarias y al «ruido interno».