D'Anjou valora que EH abandone "posiciones maximalistas" en la negociación presupuestaria pero lamenta sus críticas

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha destacado que las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Sumar y Vox, «solo cuentan con el respaldo del 12% de la Cámara», de forma que el 88% mantienen «abierta la vía de la negociación», y ha puesto en valor que EH Bildu hayaejado las «posiciones maximalistas para abrazar el realismo que demanda una negociación presupuestaria».

No obstante, se ha mostrado «sorprendido» por las críticas de la formación soberanista al Ejecutivo, que «no contribuyen a construir confianza», y ha reiterado la «voluntad real y sincera» del Gobierno para acordar las Cuentas.

D'Anjou ha intervenido al inicio del pleno del Parlamento Vasco que este martes debate las enmiendas de totalidad que PP, Sumar y Vox han presentado al proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2025.

El titular de Hacienda ha recordado que el Gobierno de coalición entre el PNV y el PSE cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, pero ha defendido que «es el momento de ensanchar ese pacto y explorar aquello que nos une». «Tenemos que pensar en el medio-largo plazo y establecer unas bases sólidas para crear riqueza, bienestar y empleo de calidad para todos porque pactar es la base de la democracia», ha defendido.

En este sentido, ha lamentado «el reforzamiento de olas antidemocráticas con mensajes demagógicos xenófobos y antieuropeístas» y ha advertido de que «la demagogia populista debilita a la democracia».

Para el consejero, «es el momento de dar ejemplo, de reconstruir la confianza en la política» y ha puesto en valor que «el Gobierno lleva meses trabajando para lograr acuerdos entre diferentes, con una actitud de escucha activa, planteando opciones de acuerdo, con alternativas viables y ciertas». «Hemos recogido aportaciones y anotado sugerencias de los grupos de oposición», ha subrayado.

Tras detallar el proceso de negociación, ha agradecido a todos los grupos «el tono de sinceridad y buen clima para el diálogo» en el que se han desarrollado. «Debemos preservar en Euskadi el talante de respeto de cara a construir la confianza que nos pueda a llevar también a futuros acuerdos», ha indicado.

No obstante, ha destacado que las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Sumar y Vox -- grupo con el que no se ha reunido el Gobierno--, «solo cuentan con el respaldo del 12% de la Cámara» vasca de forma que «el 88% de la representación de la sociedad en la Cámara sigue manteniendo abierta la vía de la negociación».

Pp y sumar

Respecto a la negociación con el PP, ha recordado que planteó una propuesta cercana a los 180 millones de euros para incidir en los ámbitos de Salud y Seguridad. Tras explicar que además de estas dos prioridades, el Gobierno ha ofrecido 28 iniciativas sobre otras áreas, ha lamentado que la actitud del PP «sigue siendo la del primer día».

«Les hemos planteado una propuesta económica viable y equilibrada. Considero que no se trata de »dificultad para acordar«, sino de »falta de voluntad« para hacerlo por su parte. Sinceramente, no entiendo por qué lo que ha sido posible en Gipuzkoa no ha sido posible en esta Cámara», ha señalado.

Sobre la negociación con Sumar, el consejero ha destacado que «ha sido el primer partido en alejarse de la negociación porque así lo ha querido», y que «desde el comienzo ha expresado que su modelo es contrario al del Gobierno y no ha dejado ninguna puerta abierta a la negociación».

«Tras presentar una petición de 760 millones de euros ha sido imposible avanzar y no ha modificado su postura en ningún momento. Sabían perfectamente que su propuesta no era factible y han aprovechado la primera excusa para levantarse de la mesa. Quizás han prevalecido criterios políticos externos», ha sugerido.

Negociación con eh bildu

En su intervención, también ha agradecido la decisión de EH Bildu de no presentar enmienda a la totalidad y cree que «responde a la actitud abierta al diálogo y la negociación mantenida desde el Gobierno».

«Reconozco que la actitud y el esfuerzo de ambas partes han dado sus frutos. El Gobierno ha puesto sobre la mesa 4 propuestas a lo largo de estas semanas. La última el pasado jueves 5 de diciembre, cuando, tal y como indiqué, la negociación estaba ya en una nueva fase», ha recordado.

El consejero ha insistido en que continúan las conversaciones de forma discreta y seria«, ya que están »tratando de acordar las enmiendas parciales« y »la puerta del diálogo sigue abierta".

Tras reconocer que EH Bildu «partía de una posición muy lejana y se ha acercado» al proyecto de Presupuestos del Gobierno, ha señalado que «lo ha hecho porque ha dejado de lado posiciones maximalistas para abrazar el realismo que demanda una negociación presupuestaria».

No obstante, se ha mostrado «sorprendido» por las declaraciones públicas que ha realizado EH Bildu estas semanas porque cree que «esta actitud no contribuye a construir confianza».

«Por nuestra parte, vamos a mantener en público la misma actitud que mantenemos en privado: seriedad en las propuestas, discreción en las formas, y altura de miras ante la trascendencia de la materia que tenemos entre manos, y por supuesto una voluntad real y sincera de alcanzar un acuerdo que mejore el proyecto de presupuestos. Esto es lo que la sociedad espera de nosotras y nosotros», ha defendido.

El presupuesto

Según ha destacado, el Presupuesto cuenta con 15.728 millones de euros, lo que supone un incremento de 703 millones respecto al presupuesto del año anterior, y tiene como pilares: fortalecer los servicios públicos, invertir en las transformaciones para preparar el futuro, y reforzar el sentido de comunidad.

«Una primera clave de nuestro proyecto es que, por primera vez, el Gobierno Vasco va a invertir más de 1.500 millones de euros de recursos propios en inversión pública», ha resaltado.

Asimismo, ha explicado que «a esta cifra hay que sumar las cuantías de MRR correspondientes a inversión, la Variante Sur Ferroviaria y la Y vasca, que aumentan la cifra total de inversión hasta los 1.837 millones de euros».

También ha resaltado que el Departamento que mayor presupuesto tendrá y que más incremento ha experimentado es el de Salud, superando los 5.100 millones de euros; mientras que Educación; Ciencia, Universidades e Innovación; e Industria, Transición Energética y Sostenibilidad son los tres departamentos que más crecimiento experimentarán.

Economía vasca

Respecto a las previsiones económicas, ha destacado que los últimos datos sobre el estado de situación de la economía vasca coinciden con las previsiones que hizo el Gobierno en octubre, y señalan que el PIB de Euskadi ha crecido un 0,5% en comparación con el anterior trimestre y un 1,8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

«Las cuentas muestran una economía vasca fuerte y equilibrada en este tercer trimestre, basada sobre todo en los servicios. Nuestra economía también consigue mejoras en Industria y en Construcción. Este equilibrio se ve en los datos de la demanda, ya que la inversión y el consumo crecen a ritmos similares», ha resaltado.

Además, ha indicado que «esta realidad económica se completa con un crecimiento del empleo del 1,6%, que se traduce en casi 16.000 puestos de trabajo netos generados en el último año».

Tras hacer un repaso de la situación geopolítica, ha defendido que es necesario «estar alerta y ser precavidos». «Desde el Gobierno Vasco entendemos que nuestra obligación es adoptar una posición de prudencia y rigor en la gestión de nuestros recursos económicos y, por supuesto, tener una hoja de ruta bien definida para avanzar hacia el crecimiento económico y el bienestar, en el marco de las transiciones digital, energética y social», ha explicado.