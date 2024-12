El Arzobispado de Valencia ha explicado que está teniendo dificultades para contactar con todas las familias de las víctimas de la dana y hacerles llegar sus invitaciones al funeral que tendrá lugar en la Catedral de València el lunes, por lo que ha pedido que los familiares que quieran participar y no hayan recibido invitación «se dirijan a su párroco o sacerdote más cercano para solicitar la acreditación o llamen al teléfono 963829700».

Desde el Arzobispado, en un comunicado, han asegurado que su «deseo e intención al organizar el funeral era que la convocatoria llegara personalmente a los familiares de los que murieron, por eso, cada párroco se ha preocupado de buscar entre sus feligreses y contactar con los familiares de las víctimas».

«A algunos familiares ya ha llegado la invitación y han confirmado su asistencia, pero no nos está resultando fácil llegar a todos por diversas razones: por la ley de protección de datos no se nos puede facilitar el nombre de las víctimas» y porque «algunos cuerpos aparecieron en pueblos pero no eran de allí», ha explicado.

Así, la diócesis ha destacado que la Catedral tiene reservada la zona central para los familiares directos de los difuntos, «ya que por ellos es por quienes ofrecemos esta Eucaristía».

«La comunidad diocesana está desde el primer momento al lado de los afectados de muchas maneras y especialmente rezando por la salvación eterna de los difuntos y el consuelo en la esperanza de los que lloran a sus seres queridos. Muchas gracias por la colaboración y comprensión», ha añadido.