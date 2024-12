La Generalitat pide al Gobierno que "arbitre soluciones" para anticipar el pago de trabajadores afectados por los ERTE

El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat, Antonio Galvañ, ha solicitado al Gobierno que arbitre soluciones para anticipar el pago a los trabajadores afectados por los ERTE que quedan pendientes por procesar para que «ninguna persona se quede sin cobrar antes de Navidad».

Galvañ ha destacado que desde el Consell «se ha puesto toda la maquinaria a trabajar para que la resolución de los ERTE fuera lo más ágil posible y las personas afectadas pudieran tener su prestación reconocida sin necesidad de realizar gestiones». En este sentido, ha señalado que actualmente se han resuelto el 98,1 % de los expedientes presentados.

El responsable de Trabajo ha reconocido que se ha realizado un esfuerzo por todas las administraciones que ha posibilitado que se reconozcan más de 15.000 prestaciones que cobrarán el próximo 10 de diciembre.

Asimismo, desde la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Generalitat, como Autoridad Laboral de la Comunitat Valenciana, se están resolviendo los expedientes en un tiempo récord.

«No obstante, ningún trabajador debe de quedarse sin cobrar su prestación», ha señalado Galvañ en un comunicado, que ha pedido al Gobierno y al Sepe que pongan en marcha soluciones inmediatas.

Desde la administración autonómica recuerdan que las personas afectadas por un ERTE tienen derecho a prestación contributiva por suspensión del contrato o reducción de jornada por motivo de la dana. Esta prestación no exigirá periodos previos de cotización (no se necesita haber trabajado y cotizado un mínimo de 360 días) y no hay consumo de periodos cotizados.

Servicio labora en la zona cero

Asimismo, Labora ya ha restablecido el servicio en toda la zona afectada por la riada y atiende en los Espais Labora, en las Oficinas Móviles o en los autobuses cualquier consulta relacionada con la presentación de los ERTE.

La Generalitat Valenciana ha habilitado el correo electrónico dana_ocupacio@gva.es en el que se puede enviar cualquier duda sobre empleo que se haya generado como consecuencia del temporal, así como el portal web Som Solidaritat, desde el que se centraliza toda la información necesaria para encontrar información sobre ayudas y servicios relacionados con la situación de emergencia a raíz del temporal.