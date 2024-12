El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este miércoles que no renuncian a un acuerdo presupuestario con EH Bildu, pero están «muy alejados» en materia de Vivienda en la que mantienen «una diferencia sustantiva» sobre el modelo. Además, ha asegurado que, si la formación soberanista no se «moja» en las cuentas públicas, desconfiará de la posibilidad de llegar a «acuerdos de país aún más relevantes», y pensará que solo ha querido aparentar voluntad de acordar para luego seguir «en la confrontación, como ha hecho históricamente».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pradales ha recordado que PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta para aprobar los presupuestos vascos, pero quieren sumar a más partidos. No obstante, ha recordado que Sumar y PP se han descolgado de la negociación presupuestaria, en la que solo se mantiene EH Bildu.

En este sentido, ha agradecido a la formación soberanista que no haya presentado enmienda a la totalidad, pero ha dicho que les sorprende «muchísimo» que EH Bildu «haya decidido sacar de la negociación presupuestaria temas muy relevantes».

«No quiere hablar sobre euskera, no quiere hablar sobre cultura, no quiere hablar sobre industria, no quiere hablar sobre migración, no quiere hablar sobre seguridad, no quiere hablar sobre transición energética y sólo quiere hablar fundamentalmente de dos cuestiones: políticas de vivienda y Salario Mínimo Interprofesional», ha remarcado.

En cuanto al SMI, ha recordado que Euskadi no tiene competencias legislativas propias. Además, ha recordado que existe una mesa de diálogo social en la que se puede hablar de salario mínimo de convenio entre los agentes sociales.

Según ha asegurado, existe entre el Gobierno Vasco y EH Bildu «una diferencia sustantiva» en las posiciones sobre vivienda porque defienden diferentes modelos, en los que no coinciden y, de hecho, mantienen «diferencias de criterio relevantes».

Suelo público

«Por ejemplo, nos sorprende muchísimo que EH Bildu ponga encima de la mesa el que los suelos públicos, y hay escasez de suelo público para promoción de vivienda o promoción de vivienda en alquiler protegida, se pongan a disposición de la iniciativa privada. Es como la contradicción 'in terminis', y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo», ha manifestado.

Para el Lehendakari, «el suelo público tiene que ser para promoción pública directa, y el Gobierno Vasco tiene escasez de suelo público» y se necesita «más suelo público». «Ese es un elemento de discrepancia importante. Creemos que la iniciativa pública tiene que promover contando con el suelo público disponible y no debe dejar el suelo público en manos de la iniciativa privada», ha añadido.

Tal como ha destacado, también les sorprende que EH Bildu «se esté incidiendo en algunas cuestiones, pero se estén olvidando otras». En este sentido, ha subrayado que «es muy importante la labor que hacen los ayuntamientos para promover suelo para vivienda o para segregar pisos grandes en las grandes ciudades que puedan dar pie a la obtención de más de más pisos», o las ordenanzas municipales para convertir lonjas en vivienda.

El Lehendakari ha afirmado que «hay muchos elementos que tienen que ver con el ámbito municipal, de los que EH Bildu no quiere ni siquiera hablar, cuando es una fuerza política que hoy gobierna en más de 100 municipios» de la Comunidad Autónoma Vasca.

«Esto también nos sorprende y es un tema que nos parece relevante, cómo implicamos a los municipios vascos en esta política de vivienda que no solo depende del Gobierno Vasco. Por lo tanto, hay bastantes cuestiones en las que creo que estamos en posiciones muy diferentes», ha concluido.

No obstante, ha afirmado que eso no significa que renuncien al acuerdo, pero sí demuestra que está «hoy en posiciones alejadas en relación con la política de vivienda».

Pactos de país

Imanol Pradales ha resaltado la importancia en estos momentos de negociación presupuestaria si EH Bildu, «que continuamente interpela a los pactos de país, quiere jugar realmente con una actitud responsable, acordar materias que afectan al conjunto de este país y que son retos de país, o realmente lo que está haciendo es intentar aparentar que quiere llegar a un acuerdo, pero va a seguir jugando a la confrontación como históricamente ha hecho».

«Por lo tanto le toca a EH Bildu tomar esa decisión y vamos a ver hasta qué punto son capaces de mojarse a favor de EH Bildu en los presupuestos. Porque, si son incapaces de buscar un acuerdo en relación con el ámbito presupuestario, esto a uno le hace ser desconfiado respecto a otros acuerdos de país que son aún más relevantes», ha indicado.

El Lehendakari ha dicho a la formación soberanista que «le toca mojarse y le toca decidir si quiere jugar a la responsabilidad o va a jugar a la confrontación». «En ese sentido, es importante ver cuál es su actitud y si es la misma que ha defendido en la Comunidad Foral de Navarra y la que defiende en Madrid, o va a jugar a otra cosa aquí en la Comunidad Autónoma de Euskadi», ha remarcado.