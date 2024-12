Las críticas al Gobierno y la causa contra el fiscal general marcan el acto de Ayuso en Sol por la Constitución

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este martes el tradicional acto de la Constitución que organiza cada año el Gobierno regional en la Real Casa de Correos, que en esta ocasión ha estado marcado por las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez en plena tensión en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las filtraciones relacionadas con la pareja de la dirigente regional, Alberto González Amador.

A pesar de que a primera hora de la mañana las miradas estaban fijadas en el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una figura que por primera vez no tenía intervención en este acto tras casi dos años de rifirrafes con Ayuso; la citación del jefe de Gabinete de la Presidencia regional, Miguel Ángel Rodríguez, ha tomado el protagonismo.

A su llegada, Martín ha cargado duramente contra Ayuso al no permitirle intervenir en el acto, como sucedía cada año, y ha calificado a la Comunidad de Madrid de «epicentro de vetos, bulos y amenazas».

«Lamentablemente, esta Real Casa de Correos se ha convertido en un lugar que, pese a estar plagado de memoria, vuelve a ver cómo se oscurece su historia. Se ha convertido esta Real Casa de Correos en el mayor foco de tensión constitucional de nuestro país», ha espetado el delegado del Gobierno en Madrid, quien ha reclamado a Ayuso volver a la senda de la «lealtad institucional».

Martín ha acabado invitando a los presentes al acto por el Día de la Constitución que organiza este miércoles la Delegación del Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales en respuesta a la decisión de Ayuso de «silenciar» al Gobierno este martes.

Defensa del español en cataluña

El acto ha dado comienzo de la mano de Javier Pulido, padre de una niña del colegio Canet de Mar, quien ha indicado que él representaba la defensa del artículo 3 de la Constitución los «derechos lingüísticos», por su aportación al llevar a los tribunales y ganar el derecho de su hija de recibir al menos el 25% de su educación en castellano en Cataluña. Esto le valió que la Generalitat le pusiera «en la picota» como «cabeza de turco», derivando en un «acoso por redes sociales y »mediático"".

Pulido ha aprovechado su intervención para censurar que los gobiernos de España no hayan hecho «nada» para proteger este artículo dejando que los nacionalistas que quieren «romper» España tengan «las herramientas para separar entre españoles» obviando que «la mayoría» de los ciudadanos de estas autonomías se sienten también «españoles».

Análisis jurídico de la ce

Tras él ha tomado la palabra el exalcalde socialista de A Coruña y miembro de la Ejecutiva Federal durante la Transición Francisco Vázquez asegurando que la presidenta autonómica «derriba muros y puentes» al haber invitado a un socialista, lo que «refuerza la institucionalidad de este acto».

Aunque era el encargado de «proyectar un análisis desde el punto de vista jurídico de la Carta Magna», su intervención se ha caracterizado por las críticas veladas al Gobierno central frente a la necesidad de «continuidad de las conductas políticas de la Transición que alumbró la Constitución».

Ha afirmado que «nunca han estado tan perseguidos los valores comunes de todos los españoles como ahora» y ha llamado a no «repetir el mismo error» que con la Constitución de 1812 «cuando el poder de los absolutistas obsesionados por mantenerse destruyeron el primer proceso de libertad que fue la Constitución de Cádiz». También ha rechazado que se pueda estar «una y otra vez» poniendo «en cuestión» el artículo 2 de la CE, el de la unidad de España.

Recuerdo a la dana

Tras estas dos intervenciones, ha habido un momento de recuerdo para lo sucedido en Valencia. Ha subido al escenario del patio de la Real Casa de Correos el dúo peruano formado por Alejandro y Maria Laura, afectados por la catástrofe. «No lo hemos perdido todo, pero hay personas que sí y queremos hoy recordarlos», ha señalado la cantante, quien, antes de interpretar la canción 'Fuimos tan felices', ha tenido palabras para los migrantes que no pueden solicitar las ayudas por no tener los papeles o a los niños y niñas que aún no pueden ir a las escuelas.

Ayuso, frente a la "dictadura de las identidades"

Ha sido entonces cuando ha tomado la palabra la presidenta regional, quien en su discurso ha alertado de que hay quienes han ido «socavando la Constitución desde dentro», por lo que ahora «cada vez más instituciones están en entredicho», y ha hecho un llamamiento a recordar «que no se puede estar gobernado a cualquier precio» porque «o se respeta la ley y la ley de leyes, o nada sirve».

Además, ha realizado en su intervención un recorrido por algunos de los artículos de la Constitución así como ha destacado momentos donde esta ha demostrado su vigencia. Ha defendido las «herramientas constitucionales» que llevaron al fin de la banda terrorista ETA y ha aprovechado para volver a recordar que con la Ley de Partidos se podría cuestionar la legalidad de quienes tienen «un papel decisivo en el deterioro de la democracia, la Transición y el Estado de Derecho».

También ha hecho alusión al plan para dar un golpe de Estado de 1978 y ha apuntado a que «34 años más tarde, hubo otro intento de golpe de Estado, de mano de los independentistas en Cataluña». Frente a esto, ha reivindicado el papel de la monarquía.

A esto ha sumado, el papel de las asociaciones y colegios profesionales, que «han sabido estar a la altura como en estos últimos años» al oponerse «a los peores abusos» como, a su parecer, son «la amnistía, o ahora al cupo catalán, que es un simple intento de secesión fiscal».

Ayuso ha sostenido que si España quiere «siendo una nación sin la que no se entiende la Historia universal, atractiva, innovadora, una potencia cultural, natural y humana» y «un pueblo en el que la igualdad ante la ley y las oportunidades se vive como algo normal» hay que esforzarse y levantarse «cada día con ilusión y el trabajo de mantener todo lo que tanto costó lograr, empezando por la libertad».

En esta línea, ha hecho hincapié en que todos los que la hicieron posible son «el mejor ejemplo a seguir». Por ello, ha hecho un llamamiento a enfocarse en la defensa de todos «también del más débil» sin permitir «la dictadura de las identidades e ideología, y la imposición de la minoría a costa del hundimiento de la mayoría».

Al concluir el discurso de la presidenta, y mientras debutaba la banda de rock A la Par, que integran personas con discapacidad, el jefe de Gabinete de la presidenta ha sido abordado por los medios de comunicación en los pasillos, donde ha desvelado que aún no ha recibido la notificación pero ha confirmado que acudirá a declarar ante el Supremo. Irá, según ha trasladado, con «toda la tranquilidad» y responderá al juez con su «verdad».