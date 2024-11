El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado que «la mitad» de las ayudas del Gobierno por la dana «son créditos a devolver» y que «la inmensa mayoría de esos créditos son a devolver con intereses». «Se han hecho las cuentas recientemente de que los intereses que van a tener que devolver los valencianos están cerca de 900 millones de euros», ha aseverado.

Además, ha avanzado que «la Generalitat está planteándose, para quien lo necesite, créditos pero sin intereses», en declaraciones a los medios desde un camino rural de Utiel (Valencia) cuando se cumple un mes de la dana.

Mazón ha reiterado que «los afectados no se merecen tener que devolver en intereses al Gobierno», por lo que ha exigido «con todo el sentido común, que esos 900 millones en intereses que el Gobierno quiere cobrar a los valencianos los conviertan en ayudas directas». «Otorgar créditos a damnificados con intereses a mí no me parece moral», ha reprochado.

Preguntado por si la sociedad entiende el cruce de reproches entre el Gobierno y el Consell respecto a las ayudas por la dana, ha insistido en que su ejecutivo estimó que los daños ascienden a más de 31.000 millones de euros y el Gobierno ha aportado «14.0000 millones, menos de la mitad».

"inmoral"

«No es que yo diga que no hay ayudas, lo que digo es que me parecen insuficientes y que me parece inmoral que esas ayudas sean con intereses», ha abundado, y ha esgrimido que el trata de «responder cuando se dice algo que no se ajusta a la realidad».

Por tanto, ha defendido que cuando ha «respondido a alguna crítica política» trataba de contestar «o a falsedades o a inexactitudes o a una intencionalidad política que no corresponde en estos momentos». «Hoy estoy aquí hablando de recuperación y todos deberíamos de hacerlo», ha añadido.

En este punto, Mazón ha reiterado que ha sido «uno de los que ha hablado de autocrítica» por la dana, mientras no ha «escuchado» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «reconocer ningún error». «No me importa, estoy encantado de reconocer uno nuevo si hace falta y si no hace falta también», ha apostillado.

Dicho esto, ha constatado que «este clima político no ayuda en absoluto» y ha reiterado que él trata de poner de su parte «todos los días».

Más efectivos para limpiar garajes

Por otro lado, respecto a la necesidad de más efectivos para limpiar los sótanos en las zonas afectadas, Mazón he explicado que «se van reclamando los que hacen falta» y ha admitido que «hacen falta más para la urgencia de ahora mismo, que es la de los garajes particulares».

Según ha expuesto, la Generalitat ha «asumido» la retirada inicial y secundaria de los coches en las campas, mientras en colaboración con la Diputació de València se actúa en los garajes.

También ha resaltado el «esfuerzo» de la Generalitat en la recogida de enseres, al haber llegado a la cifra 250.000 toneladas «en estos días». «No hay precedente en España», ha dicho, ya que ha señalado que en toda València se recoge en un año 12.000 toneladas: «Nos da una idea de la capacidad de movilización, de gestión y de logística que en muy poco tiempo la Generalitat está desplegando».