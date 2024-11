El actor italiano Toni Servillo protagoniza la lectura escenificada 'Tre modi per non morire', que subirá a escena este viernes por primera vez en España en una única función en el Teatre Municipal de Girona dentro del Festival Temporada Alta, y ha asegurado: «Ahora necesitamos más que nunca el teatro, que diga las cosas como son porque no son momentos fáciles».

En rueda de prensa este jueves en Barcelona, ha afirmado que «tenía la necesidad de entrar en contacto con el público sin máscaras» para dar fe de la belleza de los textos que recita de la misma forma que un pianista encara una pieza de Frederic Chopin y Ludwig van Beethoven. 'Tre modi per non morire' explora como la poesía de Baudelaire, Dante y los clásicos griegos enseña a amar la vida por encima de la depresión y la injusticia, a partir de la traducción realizada por Giusseppe Montesano y que están «entrelazados» durante la lectura. Servillo ha asegurado que Baudelaire, Dante y los clásicos griegos son «momentos álgidos en la poesía de seguir la vida y no estar muertos en vida», y ha abogado por que el teatro vuelva a decir las cosas como son. "expresión de civilización" Para Servillo, los clásicos griegos poseen una claridad de pensamiento que se ha perdido: «Cuando llegamos a los griegos lo hacemos a una de las máximas expresiones de civilización, que es la invención del teatro». El actor de 'La gran belleza', que se ha mostrado contrario a un ocio infinito que acabe por adormecer los sentidos, ha apostado por que el teatro «vuelva a ser la asamblea sin entretenimiento, un juego dialéctico, sin espectáculo». Preguntado por si mostrarse sin máscara es solo posible en el teatro y no en el cine, Servillo ha afirmado que en el teatro es el actor el que se expone, mientras que en el cine existe una mediación por parte del director, que puede compartir o no esa voluntad, y su belleza recae principalmente en su faceta ilusoria, por lo que lo ve «más difícil». Servillo ha asegurado que durante la gira que lleva haciendo del montaje ha pasado por diversas ciudades europeas como Lisboa, Praga, Atenas y París, además de ciudades italianas, y ha dicho que tiene programadas cuatro funciones en Madrid. El actor ha afirmado que en sus funciones han encontrado mucho público joven, lo que era un de sus deseos, para poder transmitir modelos que permiten iniciar un coloquio ya que «los modelos actuales son pésimos».