El candidato de 'Nova Esquerra Nacional' a la presidencia de ERC, Xavier Godàs, ha tachado el planteamiento de la candidatura de Oriol Junqueras de «pragmáticamente autonomista» y ha añadido que tanto Junqueras como el presidente de Junts, Carles Puigdemont, son parte del pasado y no del futuro.

En una entrevista de Europa Press, también se ha distanciado de la otra candidatura con la que se medirán en la votación de este sábado, 'Foc Nou', que cree que no se ubica en la «izquierda nacional» pese a ser claramente independentista.

Ha afirmado que ERC debe posicionarse en la izquierda independentista, y ha reprochado textualmente a 'Militància Decidim' de tener una relación de conexión conceptual y política con el PSC, en vez de ser adversarios políticos, y, sobre 'Foc Nou', cree que tiene «demasiada afinidad» con Junts.

«No somos candidatura pro PSC, no somos candidatura pro Junts, somos izquierda nacional», ha sostenido.

Liderazgo

Ha descartado que el congreso de ERC sea un plebiscito sobre el liderazgo en la formación: «No podemos concentrar todas las esperanzas de un partido en una sola persona. Esto no es republicano, esto es perdedor», ha afirmado.

Godàs ha afirmado que el independentismo no está en un buen momento y considera que los liderazgos del 2017 también son responsables de esta situación.

Preguntado por si cree que Puigdemont no debía optar de nuevo a liderar Junts, ha dicho que no: «No, no es el futuro. Puigdemont y Junqueras no son el futuro. No lo son. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice el país. El país lo está diciendo».

También ha pedido que tanto Junqueras como Puigdemont tomen ejemplo de los exlíderes de Òmnium y la ANC: «Algunos fueron importantes en su momento. Son gente todavía con influencia, con capacidad de opinión, que puede mantenerse activa en la actividad política, pero han dado ese paso. Salvo el presidente Puigdemont y el compañero Junqueras».

Investidura de illa

Godàs ha rechazado discrepancias con la candidata a la secretaría general de 'Nova Esquerra Nacional', Alba Camps, por votar en sentidos opuestos en la consulta interna sobre la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa: «Es reduccionista».

Ha defendido que, si él preside ERC, tendrá una posición exigente con el PSC y con el Govern de Illa, y no descarta consultar a la militancia sobre si hay que romper el acuerdo de investidura con los socialistas.

También ha dicho que tienen el encargo de la militancia de no facilitar la gobernabilidad del PSC si no se cumplen los acuerdos: «Si el calendario del acuerdo no se cumple, sí, evidentemente. Pero no queremos hacer de la consulta una propuesta que haces cuando no tienes ni idea de qué hacer».

En cuanto a la negociación de los Presupuestos, ha dicho que él participaría en las negociaciones de la mano de los responsables del grupo parlamentario de ERC y que la decisión la tomará la organización política basándose en la «hoja de ruta marcada», de la que destaca la creación de la Agència Tributària de Catalunya para que funcione a pleno rendimiento en 2025.

Gobernar con collboni

Sobre una hipotética entrada de ERC en el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Godàs ha defendido que su posición es no hacerlo, y también ha dicho que no quiere que la formación gobierne con Illa, porque cree que esto «es distraerse».

«Estamos a dos años y medio de las elecciones municipales de 2027 y debemos tener una candidatura potente para ganar la alcaldía. Estamos haciendo un muy buen trabajo en la oposición, de influencia constante, somos una referencia política. Entrar a gobernar no implica ningún incentivo en este momento», ha sostenido.

Separación partido-govern

Godàs también defiende separar el partido del Govern porque cree que ERC debe trascender a las instituciones y ser una organización política «autocentrada y potente que pueda influir tanto como sea posible».

Sobre la 'estructura B' del partido, Godàs ha asegurado que su candidatura no presenta «ningún tipo de interrogante en relación con ninguna vinculación hipotética» en esta trama, y considera una prueba que les apoye el exlíder de ERC en Barcelona Ernest Maragall, principal afectado por los carteles sobre el Alzheimer.

Ha expresado su apoyo a la actual Comisión de Garantías del partido y ha criticado que otras candidaturas la quieran desligitimar y presionar, y ha afeado a Junqueras proponer una comisión de la verdad cuando él «ha construido la trama institucional del partido».