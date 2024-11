PP niega subida de sueldos a consellers, sino que se "incorpora a personas ajenas", y PSPV reta a Vox a rechazarlo

El PP ha negado que un decreto sobre funcionarios aprobado este martes por el Consell se apara «subir el sueldo del 'president' de la Generalitat (Carlos Mazón) ni de ningún conseller», ya que ha asegurado que se busca pedir a «personas ajenas a la política» que se incorporen para «trabajar en la reconstrucción» tras la dana del pasado 29 de octubre.

Por su parte, el PSPV ha retado a Vox a rechazar este decreto cuando pase por Les Corts y a forzar que se tramite como proyecto de ley para eliminar la disposición que permite que los nuevos cargos del Consell puedan cobrar un suelo más de un 15% superior al de Mazón, como estaba limitado hasta ahora. Compromís ha criticado la «catadura moral» del Consell con este decreto, que Vox se ha negado a valorar este decreto hasta que se debata.

Así han valorado los cuatro grupos, a preguntas de los periodistas antes del pleno de Les Corts, el decreto-ley aprobado para dar una «respuesta inmediata» a la prestación de servicios públicos a los municipios afectados, que incluye una modificación del tope salarial «con el fin de garantizar que las personas que se incorporan a las tareas de reconstrucción y recuperación »o vean mermadas las retribuciones que venían percibiendo en sus anteriores destinos, que responden precisamente a sus capacidades y aptitudes acreditadas".

En concreto, el decreto precisa que las retribuciones de todas estas personas, incluido el personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, serán «las establecidas en la ley de presupuestos para los altos cargos de la Generalitat o las equivalentes a las retribuciones que le correspondan en el puesto de trabajo que viniese desempeñando en su administración de procedencia».

Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha querido «desmentir» que este decreto sea para «subir el sueldo del 'president' de la Generalitat ni de ningún conseller», sino que lo que se ha hecho es, en el marco del «cambio de estructura del gobierno de la Generalitat», pedir a «personas ajenas a la política que tienen los perfiles técnicos apropiados para trabajar en la reconstrucción que se incorporen al Consell y que, en alguno de esos casos que son funcionarios o militares, se les permita que sigan cobrando lo que cobraban».

«Se ha pedido a personas que no se dedican a la política que se reincorporen para un trabajo específico, y lo que han pedido es tener la retribución que tenían cuando estaban en ejercicio, pero eso no significa que ningún político pretenda utilizar una norma para subirse el sueldo, eso es una falsedad, y eso no va a ocurrir», ha recalcado.

En este punto, ha planteado «una reflexión»: «Hemos visto en las últimas semanas insultos a la delegada del Gobierno por parte de ciudadanos, intentos de agresiones al Rey, al presidente de la Generalitat y al del Gobierno de España. Ayer vi a algún alcalde criticado por sus vecinos... Creo que hay un hastío generalizado de la sociedad a la clase política».

El pp rechaza la "disputa política"

Por ello, ha rechazado «participar en alentar más ese descontento» porque «la sociedad tiene razón y los políticos no estamos en estos momentos a la altura de las circunstancias». «Me niego a participar a partir de ahora en ninguna pelea más entre políticos que no ayudan a que la gente recupere nada de lo perdido ni les ayuda a la reconstrucción (...) No voy a entrar en ninguna disputa política porque creo que no ayuda para nadie», ha recalcado.

Así, ha apostado por que los políticos «intenten dar sosiego a las personas que están desesperadas» y que «haya calma y que se vayan solucionando las cosas». «No podemos alentar a que cada vez haya más descontento y más desesperanza», ha zanjado.

No obstante, se ha referido a las declaraciones de la delegada del Gobierno de este martes en las que criticaba «con un peto de Protección Civil» la eliminación del tope de los sueldos para los nuevos consellers y ha acusado a Pilar Bernabé de hacer «demagogia política». «Se equivocó, y creo que si lo quiere hacer tiene todo el derecho del mundo en hacerlo, pero debe de quitarse ese distintivo --el peto-- porque aún confunde y agrava más lo que está pasando», ha considerado.

De hecho, ha asegurado que Bernabé «tiene su sueldo retribuido conforme lo marca la ley» y que es «similar a lo que ella criticaba haciendo demagogia política». «Yo no la voy a hacer, y si la he hecho alguna vez, pido perdón a toda la sociedad. He intentado no hacerlo nunca, pero si lo he hecho, pido perdón, pero ya no voy a participar más en esto», ha argumentado el síndic 'popular', que ha afirmado que él va a ser «uno de los políticos que, aunque tarde, se dé cuenta de que estamos haciendo el ridículo y lo que toca ahora es ayudar».

Preguntado sobre a cuántos consellers y altos cargos afectaría esta eliminación del límite, ha afirmado desconocer este dato --«no sé si será una o 21» y ha reiterado que no va a «especular» con esta cuestión. «Cuando tenga la información, lo diré», ha agregado.

"muy ágiles para subirse el sueldo"

Entre los grupos de la oposición, José Muñoz (PSPV) ha señalado que el Consell es «muy ágil para subirse el sueldo» y «de extremada lentitud para ayudar al a situación de emergencia». «Su prioridad es beneficiarse a sí mismo», ha aseverado.

Por eso ha instado a Vox a votar en contra del decreto cuando se tenga que convalidar «si tienen un mínimo de dignidad», así como apoyar que se tramite como proyecto de ley para introducir enmiendas. Ahora bien, ha señalado que es aplicable desde que se publicó este martes por la tarde en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), con lo que se podrá «modificar a futuro si Vox quiere».

Respecto al nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, el síndic socialista ha rechazado que haya que subirle el sueldo si su vocación es de servicio público, aunque ha insistido en que el «responsable» es Mazón, quien «está haciendo esfuerzos en tener problemas para salir a la calle porque la sociedad está muy cabreada».

El pspv insiste en que feijóo cese a mazón

Ante esta situación, ha vuelto a exigir que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, destituya a Mazón y ha criticado el «silencio atronador» de la diputada 'popular' y alcaldesa de València, Mª José Catalá, al respecto.

Sobre la petición de Compromís de impulsar una moción de censura, Muñoz ha remarcado: «No nos cerramos a nada: todas las propuestas son respetables siempre que tengan la finalidad de sacar a Carlos Mazón de la presidencia».

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha constatado que la eliminación del límite de salario para nuevos cargos «denota la catadura moral del Consell y sus intereses». «Es vergonzoso y ejemplifica a la perfección lo que interesa a este gobierno», ha subrayado.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha acusado a la «oposición de izquierda» de querer «desviar la atención» con sus críticas a este decreto, que se ha negado a valorar hasta que se debata a pesar de ser repreguntado al respecto. «Hoy estamos aquí para aprobar ayudas directas y una comisión de investigación (..) Todo lo demás a Vox hoy no le interesa y al pueblo valenciano tampoco», ha zanjado.