Una acusada declara que no recuerda si asestó trece puñaladas a su novia: "Estaba muy borracha"

Una acusada de matar en julio de 2022 a su novia de 31 años en un piso de La Latina de la capital ha declarado en el juicio que no recuerda si la apuñaló hasta en trece ocasiones, manifestando que estaba «alcoholizada y colocada».

El juicio contra Ana Belén R. ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid con los informes previos de las partes y la declaración de la procesada, quien afronta una petición fiscal de 14 años de cárcel por un delito de asesinato.

La familia de la víctima eleva la solicitud de condena a 25 años de prisión por asesinato con la agravante de parentesco. En cambio, su defensa solicita la libre absolución al considerar que concurre una eximente completa por intoxicación de alcohol y drogas.

La abogada de la procesada sostiene que su clienta es drogodependiente y tiene un consumo abusivo de alcohol. «Todo fue producto de una nebulosa por ese estado de inconsciencia. Su estado era absolutamente histriónico. Estaba ida. No era consciente de lo que había hecho», ha señalado.

Los hechos se produjeron sobre las 15 horas del 15 de julio de 2022 en el número 6 de la calle Alfonso VI, en el barrio de La Latina de la capital. A parecer, la víctima le confesó una infidelidad. La acusada había estado consumiendo alcohol y drogas durante toda la noche junto a un amigo.

«Creía que era una pesadilla de la que despertaría», ha comentado su letrado en el informe previo al juicio, donde se exponen los hechos ante los miembros del jurado popular.

En su declaración, la acusada ha explicado que la víctima y ella eran pareja desde septiembre de 2020 si bien era una relación «tóxica» con idas y venidas. La noche previa al crimen habló con la fallecida y quedaron en ir al piso donde vivían. Había estado consumiendo alcohol y drogas.

«Estaba muy borracha y ella también. Discutimos por un amigo porque querían quedar. Ella cogió un cuchillo y me metí en el baño. Hice unas llamadas a la Policía y colgué. Ya cuando salió, no lo recuerdo. Seguimos bebiendo. Tengo muchas lagunas», ha narrado.

«Me dijó: sí Ana, me lo he follado. Luego, se me nubló la mente y luego ya vi que había sangre. Pensé que se iba a levantar. Que no había pasado nada. Le hice una reanimación», ha detallado. A continuación, lavó el cuchillo y llamó a una de sus amigas. Le comentó que pensaba que había matado a su pareja.

A la llegada de los agentes se la Policía Nacional, reconoce los hechos. «He sido yo, he matado a mi pareja», les confesó. Según la acusada, comenzó con la pandemia a tener problemas de salud mental con intentos diarios de suicidio.

Relato de la fiscal

El escrito de la Fiscalía sostiene que sobre las 12 horas del 15 de julio de 2022, la acusada comenzó una discusión en su domicilio con su pareja sentimental con ocasión de una supuesta infidelidad.

En la transcurso de la misma, asestó a la mujer varias puñaladas en distintas zonas del cuerpo. En concreto, trece en el tórax, abdomen, hombro izquierdo y región cervical derecha. Como consecuencia de la agresión, la mujer falleció ese mismo día horas más tarde.

La acusada está privada de libertad por esta causa desde el día 15 de julio de 2022, habiéndose acordado su prisión provisional comunicado y sin fianza por auto de 18 de julio de 2022.