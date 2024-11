El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco; el diputado Juan Vidal; y el vicepresidente de la Comarca de La Hoya de Huesca, Carlos Bermejo, han presentado este martes, en la sede de la Cámara de Comercio de Huesca, el Proyecto Fénix, que pretende «relanzar el aeropuerto de Huesca» mediante la impartición de formación especializada a pilotos aéreos en emergencias.

El Proyecto Fénix pretende dar uso al aeropuerto Huesca-Pirineos, que en lo que va de año ha recibido a tan solo unos 300 pasajeros de aviación comercial y está «infrautilizado», soportando unos elevados costes operativos, al tiempo que se implantaría en la capital oscense una iniciativa inexistente en la UE que facilitaria a los pilotos aéreos trabajar en el sector de las emergencias.

Aunque no se descarta que los pilotos, si se lleva a cabo el proyecto, realicen prácticas operativas en el entorno de Huesca, se formarían utilizando simuladores de vuelo dotados de Inteligencia Artificial (IA), en un ámbito en el que no existe titulación oficial y que está muy demandado. En España trabajan, actualmente, 414 pilotos de emergencias y VOX pretende atraer a profesionales de toda la UE, mencionando Portugal y Francia. Solo en Marsella existen unas instalaciones semejantes, pero están destinada a funcionarios de aquel país y no solo se forman pilotos, sino también expertos en emergencias en tierra.

VOX contactó el pasado mes de abril con el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (COPAC), quien les ha informado de esta necesidad de especialización, y será uno de los temas que este partido planteará al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de cara a la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025. Esta mañana han registrado una PNL en las Cortes.

Alejandro Nolasco ha afirmado: «Estamos hartos de ver cómo la mayor parte de los políticos han dilapidado el dinero público en infraestructuras que luego no se han usado», apostando por «volver a utilizar las infraestructuras que ya existen».

«Vamos a poner toda la carne en el asador para hacer este proyecto realidad», ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que esta iniciativa es resultado de un intenso trabajo llevado a cabo durante meses.

«Este proyecto no responde a intereses particulares, sino que es fruto del esfuerzo colectivo, gestado durante meses», ha continuado Nolasco, quien ha observado que «existe una carencia alarmante de pilotos especializados en emergencias aéreas en España y la UE carece de un centro de formación integral abierto a todos», de forma que «faltan pilotos capacitados para operar en estas misiones».

También ha manifestado que «con este proyecto Aragón no solo dará respuesta a estas necesidades, sino que liderará una transformación en formación inicial y continua para pilotos de emergencias, rescates y urgencias sanitarias; el proyecto entra en la política activa».

Nolasco ha apuntado que el aeropuerto Huesca-Pirineos cuenta con una pista de 2x1 kilómetros, hangares y un espacio libre de congestión, de forma que el Proyecto Fénix «no solo le dará vida útil, sino que tendrá un impacto significativo, generará empleos en aeronáutica y transporte, en hostelería y turismo, y atraerá a profesionales internacionales».

El portavoz parlamentario de VOX ha dejado claro que «es un compromiso con las soluciones y no con los discursos, y surge de un compromiso con Aragón, no solo para usar más y mejor el aeropuerto, sino para convertirlo en un referente en emergencias aéreas; es una respuesta tangible a problemas concretos». De esta forma «Huesca renace como el Ave Fénix» con un proyecto que quiere convertir a Aragón en «un líder global, con un futuro seguro, preparado y prometedor».

Necesidades reales

El vicepresidente de la Comarca de La Hoya de Huesca, Carlos Bermejo, ha indicado que este aeropuerto tuvo un coste de 60 millones de euros y que los costes operativos anuales «son bastante elevados», lo que requiere su transformación con una iniciativa, que responda a las necesidades reales y efectivas del sector.

No existe una instalación similar en la UE, la capacitación será integral, el sector adolece de falta de cualificación homologada, la media de edad de los pilotos españoles de emergencias rebasa los 50 años, por lo que «hay un nicho de mercado muy interesante» y la falta de un conocimiento internacional estandarizado crea problemas en España.

«Va a ser un centro a nivel europeo», ha incidido Bermejo, agregando que tendrá «un liderazgo público» porque es un servicio de emergencias, será abierto y tendrá un fuerte componente de innovación. Los pilotos podrán obtener certificaciones de acuerdo con la Agencia Europea de Seguridad Aérea de la mano del COPAC, que elaborará unos protocolos unificados que facilitarán la interoperabilidad de los equipos terrestres y aéreos, y no solo se emplearán simuladores alquilados a Indra, sino también drones y otras tecnologías emergentes.

«Se abren grandes posibilidades», ha comentado, una de ella impartir ciclos de Formación Profesional en el IES 'Pirámide' de Huesca para mecánica y navegación y reparación de drones. La formación de los pilotos sería un título de posgrado en la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge u otras, tanto públicas como privadas.

VOX quiere financiar el Proyecto Fénix con fondos NextGeneration, FEDER, el Fondo Social Europeo o el Life. Este último ha invertido 600 millones de euros para comprar 12 hidroaviones el pasado mes de marzo, dos para España. «Hace falta una buena inversión», ha declarado Bermejo, añadiendo que AENA estará encantada con cualquier uso que se le dé a las instalaciones, actualmente infrautilizadas.

Ha recordado que el aeropuerto de Teruel también se reorientó hace años --más de una década-- para convertirse en el actual centro industrial, destinado principalmente a la reparación de aviones.

Con esta PNL, VOX insta al Gobierno regional a reunirse con el COPAC para impulsar el proyecto, en la confianza de que «entusiasme» al Ejecutivo, y para que se elabore un plan director y se firme un convenio marco con el Colegio.

El vicepresidente de La Hoya de Huesca ha manifestado que en la actualidad «hay un 'boom» de la gestión de emergencias y no solo en España, sino en toda la Unión Europea.

Emplazamiento "idóneo"

El diputado Juan Vidal ha expresado que el aeropuerto se encuentra en un emplazamiento «idóneo» y que el Proyecto Fénix «es una oportunidad no solo para Aragón, sino a nivel nacional», añadiendo que hay una demanda social por las emergencias que se están produciendo y su gravedad, como la reciente DANA.

«En el mercado no existe un centro en el que se puedan simular unos escenarios de total agresividad para que cuando los pilotos se enfrenten puedan hacerlo sin ningún tipo de problemas, la simulación con la IA permite prever escenarios que no son habituales», ha argumentado.

Vidal ha destacado que «este es un proyecto diferenciador, no tiene que ver con proyectos anteriores, como la escuela de pilotos, y cubre una necesidad social y es una oportunidad de innovación», de manera que «las posibilidades son casi infinitas».

«Este es un curso de especialización», ha recalcado Vidal, recordando que los pilotos que participen en los cursos deben estar ya acreditados como profesionales, de manera que «no es un curso de especialización» en el que los pilotos podrán simular situaciones «que no van a encontrar en la vida real».

.