Almeida acusa a Más Madrid de "formar parte de la trama" de Koldo y Aldama y de ser "una mafia que gobierna España"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes a Más Madrid de «forma parte de la trama» de Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, «una magia que gobierna España».

«Señora (Rita) Maestre, forman ustedes parte de la trama de Pedro Sánchez, de Koldo, de Aldama, de Ábalos y de Íñigo Errejón (...). Son lo mismo, una mafia que gobierna España en estos momentos y tenemos la urgencia, una vez que nos hemos quitado la boina climática en la ciudad, quitarnos la boina del Gobierno más corrupto que nunca ha habido en España», ha respondido el regidor este martes en el Pleno del Palacio de Cibeles.

Así, le ha respondido a la portavoz de Más Madrid que las mujeres tienen «mucha más tranquilidad» con hombres que quitan tendedores, en referencia a sus propias declaraciones en el programa de 'El Hormiguero', que con mujeres que «encubren a Íñigo Errejón».

«¿Cuánto tiempo estuvo encubriendo usted a Íñigo Errejón? Porque usted tiene un detector de tendederos machistas, pero para detectar a Errejón el radar lo tiene completamente averiado. Y lo verdaderamente grave de su conducta con Íñigo Errejón no solo es encubrirle, sino que encima ha despreciado a las víctimas de Íñigo Errejón», ha censurado.

Así, Martínez-Almeida ha tildado de «vergüenza» como se ha «victimizado» Maestre y cómo «se ha olvidado de las verdaderas víctimas». «Váyase de la política. No tiene usted nada que hacer por dignidad. No vuelva a hablar de corrupción, no vuelva a hablar de fango, no vuelva a hablar de deshonestidad, cuando usted ha sido deshonesta con las víctimas de Errejón», le ha exigido.