La manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas de este lunes por la tarde en Barcelona ha reunido a 1.500 personas según cifras de la Guardia Urbana y 20.000 según las organizadoras, Novembre Feminista.

La marcha ha empezado sobre las 19.40 en el cruce del paseo de Gràcia con la avenida Diagonal bajo el lema 'La vergüenza y el miedo, ¡para los agresores! Gobiernos y estados, ¡asumid responsabilidades!' y ha avanzado por el paseo de Gràcia hasta el cruce con la Gran Via.

Novembre Feminista ha explicado que la movilización tiene como objetivo «señalar a los agresores que actúan de forma impune y presionar las autoridades y los gobiernos para que tomen medidas».

Con pancartas como '¡Por una vida libre de violencias machistas!', 'Abajo el patriarcado', 'Eduquemos para no violar. No para cómo protegerse de una violación' y 'No son muertas, son asesinadas', las manifestantes han avanzado al ritmo de la música y la batucada de 'Dona Beat' por el emblemática paseo barcelonés.

También han gritado mensajes como 'Visca, visca, la lluita feminista', 'De norte a sur, de este a oeste, sigue la lucha cueste lo que cueste' y 'Contra el patriarcado, acción directa', 'No al patriarcado de la guerra', 'Basta violencias machistas', 'No es no' y 'Solo sí es sí'.

Acto inicial

Antes de iniciar la marcha, se ha celebrado un acto conducido por la actriz Bia Mendéz en el que ha actuado la coral #Metoo y se ha expresado la solidaridad de los convocantes y asistentes con la Comunidad Valenciana y con todos los afectados por la DANA.

También han leído el manifiesto Gisela Cano y Carolina Andreu (Ca la Dona), Valentina Perea (Sindillar), Esther Viñas (Federació de Persones Sordes de Catalunya), Fanny Mackern (Regularización YA), Paula Santos (Mujeres Migrantes Diversas), la actriz Mont Plans y la activista trans Patrícia Caballero.

Manifiesto

El manifiesto ha destacado que «las violencias machistas no son hechos aislados, sino violencias estructurales que forman parte de un sistema opresor», y ha reivindicado la responsabilidad colectiva, social y política para afrontar estas violencias.

Ha llamado a la fuerza colectiva de mujeres, lesbianas, trans e identidades disidentes para «desmantelar y deconstruir el sistema cisheteropatriarcal, capitalista, racista, colonial y militarista que perpetua estas violencias».

Además, con el mensaje «Unidas, Diversas, Vivas, Libres y Rebeldes», ha apelado a la unidad y la diversidad de las participantes, que tenían edades y orígenes diferentes destacando el carácter internacional de la reivindicación con parlamentos de mujeres de Nicaragua, Palestina, Irán, Afganistán y Ucrania.

El documento también cuestiona el papel de los medios de comunicación, que «pueden ser cómplices de una narrativa que normaliza las violencias, el machismo», por lo que piden que adopten la perspectiva feminista en el tratamiento de las informaciones sobre violencias machistas.

Peticiones

Además, han reclamado la regulación de plataformas digitales «para evitar la difusión de violencia e impunidad», y una educación afectivo-sexual obligatoria a lo largo de todas las etapas educativas y formación continuada con perspectiva feminista al profesorado.

Entre las reclamaciones de Novembre Feminista, también están políticas públicas integrales con recursos en protección y recuperación frente a las violencias machistas y la derogación de la ley de extranjería «por su violencia contra las mujeres migradas y en situación administrativa irregular».