Una manifestación convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic ha recorrido este sábado las calles del centro de València para denunciar el «olvido» de los centros educativos y la «nefasta y nula» gestión por parte del Consell tras la dana, que ha asolado varias localidades de la provincia de Valencia, y exigir la dimisión tanto del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Bajo el lema 'Rovira i Mazón dimissió!', centenares de personas han partido pasados unos minutos de las 18.00 horas desde la plaza de Sant Agustí de València. Los participantes han gritado consignas como 'El president, a Picassent', 'Escoles sense fang', 'La llengua no es toca', 'Escola enfangada, Conselleria amagada'.

Asimismo, han portado carteles en los que podía leerse 'Volem tornar a classe', 'Per un cole lliure de fang', 'Rovira go home. Mazón go home', 'Ara vos agranarem a vosaltres', 'Esperáis a la hada madrina? Basta ya de cuentos', y se han visto varias banderas cuatribarradas con un lazo negro en señal de duelo y asistentes con camisetas verdes con el lema 'Estimem l'escola pública'.

En declaraciones a los medios antes de arrancar la marcha, el integrante de la ejecutiva de FAMPA-València José Manuel Casermeiro ha criticado el «desastre» y la «prisa» de la Conselleria de Educación por «dar la orden» de apertura de los centros educativos afectados por la dana mientras que «no ha puesto los medios de limpieza» ni tampoco de «desinfección» para dejar en condiciones las instalaciones tras el paso del temporal.

De hecho, ha asegurado que han tenido que ser las propias familias y los profesores, además de los voluntarios, los que se han encargado de la limpieza de los centros y ha advertido: «No se puede volver a un centro de estudio si no se ha desinfectado y si no se ha hecho un informe en el que las condiciones en las que se abra el sean saludables e higiénicas».

"parece a conciencia de lo mal hecho que está"

El representante de FAMPA-València ha insistido en reclamar la dimisión de Rovira y ha sostenido que la gestión de la dana «lo que ha hecho es acentuar su malísima gestión y la falta de organización». También ha denunciado «el cierre de aulas» y la falta de transporte escolar. «Es todo tan improvisado que parece a conciencia de lo mal hecho que está», ha afirmado.

La secretaria general de la Federación de Educación de CCOO-PV, Xelo Valls, ha reclamado la dimisión de Rovira y «su jefe», Mazón, pues, ha censurado, «están demostrando que no tienen la empatía y la sensibilidad ni tampoco la aptitud y la actitud correcta para superar de una forma eficiente y empática esta crisis de catástrofe como las que se producen en las guerras». En este sentido, ha mostrado la «indignación» de la comunidad educativa porque, ha señalado, «no hay una atención como debe ser» por parte del Consell.

«Desde CCOO-PV les decimos que vamos a estar vigilante de cuáles van a ser las licitaciones de todo lo que significa la reconstrucción», ha aseverado, pues ha augurado que «se van a poner centros educativos en aulas prefabricadas y se van a hacer licitaciones para la limpieza o para otras cosas». «Y vamos a estar vigilantes», ha insistido, al tiempo que ha subrayado que «no van desencaminados» porque «esta semana se ha conocido que se están haciendo licitaciones a dedo a empresas que ya estaban manchadas de la corrupción de la Gürtel».

Por su parte, el miembro de UGT-PV Xavi Angulo ha denunciado que el profesorado afectado por la dana del pasado 29 de octubre «no ha tenido una cobertura de permisos que les permitiera poder atender las necesidades inmediatas en sus poblaciones afectadas». «Han perdido la casa, han perdido sus vehículos, no podrán desplazarse, han tenido pérdidas materiales y también humanas», ha sostenido, al tiempo que ha reivindicado que «era necesaria una inminente ayuda de la Conselleria que no ha llegado».

Al respecto, ha señalado que se necesitaban «permisos especiales», porque, ha recalcado, «las condiciones laborales del profesorado también son importantes», así como las condiciones del alumnado «en cuanto a la psicología». «Es muy importante que haya también por parte de la Conselleria una planificación inmediata para atender todas las necesidades de la comunidad educativa», ha insistido, y ha asegurado que desde el sindicato «continuarán vigilantes a todas las medidas que se están tomando».

"atenta contra el derecho a la educación"

La portavoz de Intersindical, Beatriu Cardona, ha apuntado que esta manifestación se convocó con anterioridad a la dana y estaba programada para el pasado 16 de noviembre. «Teníamos diversos motivos --para convocarla--, pero, por desgracia, la dana ha añadido uno más, que es la nefasta gestión que se ha hecho de nuestro centros educativos, con un olvido por parte del conseller», ha censurado, para lamentar que «ha tenido que ser la comunidad educativa, familias y personas voluntarias, quienes han limpiado los centros para intentar dejarlos preparados para el alumnado».

«A esa nula gestión e implicación de la Conselleria, de no enviar empresas profesionales de limpieza, se unen los motivos que ya teníamos anteriormente como la ley mal llamada de libertad educativa, que limita el uso y la enseñanza del valenciano en nuestras escuelas y que, desde nuestro punto de vista, atenta contra el derecho a la educación de los niños y niñas», ha criticado, y ha añadido que esta marcha también protesta contra «los recortes en educación, porque se han recortado las plantillas que se firmaron al final del Botànic».

A este respecto, ha puntualizado que el TSJCV ha emitido una sentencia que la Conselleria «está incumpliendo», pues «en dos años debía aumentar 6.000 puestos de trabajo y no lo ha hecho». «Esos puestos son muy importantes, no solo en una época normal, sino después de la dana, porque eran lugares de trabajo que estaban destinados a aumentar las tutorías, la atención al alumnado con necesidades educativas concretas y cubrir las sustituciones de profesorado de baja por enfermedad», ha zanjado.

Rovira es "el ejemplo claro de lo que es mazón"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha subrayado la necesidad de «salir a la calle» a manifestarse frente a un Consell y un conseller de Educación que ha «abandonado definitivamente nuestras escuelas e institutos». «Han tenido que ser los profesores los padres y madres y los alumnos los que han tenido que limpiar nuestros centros», ha denunciado.

Es más, ha censurado que el departamento de Campanar está actuando con una «lentitud desesperante» en la limpieza de los centros educativos tras la dana: «Esta misma semana hemos visto a padres y madres de AMPAS de Paiporta manifestándose porque han estado abandonados».

Así, ha criticado que Rovira no ha visitado «ni un solo centro público casi cuatro semanas después» de la tragedia. «Es un conseller que ha abandonado a los institutos, a las escuelas y, en definitiva, a los padres, madres y alumnos a su suerte», ha lamentado, por lo que ha considerado que el responsable de Educación no merece estar «ni un día más y ni un día más» en su puesto por «negligente».

Por su parte, el portavoz de Educación del PSPV-PSOE de Les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha insistido en la dimisión del conseller José Antonio Rovira por su «nefasta gestión» ante la catástrofe de la dana. «Lo que no puede pasar es que sean las comunidades educativas las que limpien los centros, la responsabilidad es de la Conselleria de Educación», ha recalcado.

Además, ha cuestionado que desde el departamento de Campanar se hayan remitido «circulares totalmente contradictorias» sobre la limpieza de instalaciones educativas, algo que, a su juicio, «no puede pasar». Por todo ello, ha argumentado que la Conselleria de Educación es «el ejemplo claro de lo que es Mazón».