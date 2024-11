La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sostenido que «no pone en cuestión» que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha asistido presencialmente al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) «en una semana». «Aquí el problema es el que no estaba ni online ni presencial, y hemos sabido también que tampoco parece que en su mente tampoco estaba de manera urgente», ha cuestionado.

«Me da mucha tristeza que en el siglo XXI pongamos en cuestión la presencialidad o estar online en una convocatoria que, por cierto, me hicieron para poder estar online», ha manifestado Bernabé este sábado, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi, después de que este viernes la portavoz del Consell, Susana Camarero, la criticara por no asistir presencialmente y sí telemáticamente el día 29 de octubre. «Lo normal es presentarse en el 112 y formar parte de las deliberaciones y de la reunión presencialmente, no online», aseveró.

A este respecto, fuentes de la Delegación de Gobierno afirmaron a Europa Press que Bernabé no acudió presencialmente al Cecopi porque recibió un correo a las 16.18 horas del martes 29 notificando la convocatoria del encuentro a las 17.00. En el mismo mail, agregaron, se indica que se acuerda la convocatoria del Cecopi a las 15.30 horas. En el momento de recepción del correo, señalaron, Bernabé estaba camino a Utiel, por lo que regresó a la Delegación y se conectó telemáticamente.

«Yo no pongo en cuestión que el 'president' de la Generalitat lleve una semana sin venir al Cecopi de forma presencial. Se está conectando, y doy por hecho que está presente y que está en el Cecopi de manera online, porque en el siglo XXI, como todas las personas que están participando en los Cecopi de forma online, lo están haciendo activamente», ha subrayado la delegada del Gobierno.

En esta misma línea, ha agregado que «hoy, quien preside ya el Cecopi, el nuevo conseller de Emergencias --Juan Carlos Valderrama-- estaba online, no estaba presencial», al tiempo que ha insistido que «no les pone en cuestión», porque entiende «que estaban trabajando».

Bernabé ha reprochado que se «quiera tapar ciertas cosas con cuestiones absolutamente superadas en el siglo XXI, cuando en realidad de lo que no se está hablando es de quién no estaba de forma ni presencial ni online ni en mente», en relación a la comida entre Mazón y la periodista Maribel Vilaplana el pasado 29 de octubre, el día de la dana.

"vamos a seguir"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha defendido que el Ejecutivo, representado por ella misma, «ha estado desde el minuto uno, no, desde el minuto menos 100». «Y vamos a seguir. No nos vamos a ir. No vamos a dejar a los valencianos y a las valencianas», ha aseverado, a la vez que ha zanjado: «Estuve, estoy y estaré». Y ha denunciado que «se escuchan ciertas cosas», pero que el Gobierno «seguirá estando».

En este sentido, ha apuntado que se sigue trabajando «en todas las cuestiones que tiene que ver con la emergencia» y, «por supuesto, en la cuestión fundamental que es la reconstrucción» de la provincia de Valencia «desde todos los Ministerios» y «con todo el músculo del Estado», para «llegar a todos los ámbitos».

Al respecto, Bernabé ha detallado que ya se han presentado un total de 204.929 partes del Consorcio de Seguros, de los que 65.780 corresponden a viviendas; 122.570 a vehículos; 12.053 a comercios y almacenes, y 3.526 a industrias. A estas cifras, ha subrayado, «hay que sumar las ayudas directas a las pymes y a los autónomos, de vivienda, de cultura, de juventud y de infancia, y del Ministerio de Industria».

Y ha recordado que se publicará un nuevo Real Decreto en el que se aprobarán más ayudas. «Por eso en cinco días se han desplegado aquí nueve ministros del Gobierno de España para ver, valorar y poner en marcha toda la maquinaria del Estado», ha reivindicado.

"que miren y que aprendan"

Finalmente, ha censurado las críticas a las ayudas del Ejecutivo: «No me parece de recibo, no me parece justo que se utilicen todo tipo de argumentos para generar confusión». A su juicio, estas afirmaciones «no van en contra del Gobierno de España, van en contra de la gente y generan dolor, sobre todo porque es falso» y son «amorales». «A mí me dolió escuchar ayer al presidente de la Generalitat hablar sobre si las ayudas del Gobierno de España eran de una manera o de otra», ha expresado.

«Las ayudas directas del Gobierno de España ascienden a 8.068 millones de euros, no tienen intereses, no se tienen que devolver y van directos a las familias, las pymes y los autónomos», ha destacado, y ha expuesto: «El Gobierno de España ha movilizado esos 8.068 millones de euros, de momento, en dos reales decretos que ya están aprobados y que ya están en funcionamiento, frente a los 250 millones de la Generalitat en ayudas directas».

«Ese dinero no multiplica ni por una ni por dos ni por tres, sino por 32 el dinero que pone la Generalitat», ha clarificado, al tiempo que ha valorado que «cada uno tiene que poner encima de la mesa lo que está haciendo». «Yo lo único que pido es que se centren en lo suyo, que de los más de 14.000 millones de euros que está movilizando el Gobierno de España en este momento, nos encargamos nosotros; de los 250 millones que se encarguen ellos», se ha dirigido al Consell.

Y ha añadido: «Si quieren mirar al Gobierno de España, que miren y que aprendan. Y que vayan tomando nota por si quieren ir aumentando el número de ayudas». «Ninguno de los que están en la calle se lo merece. Ninguno de los que están esperando a ir a pedir una ayuda se lo merece», ha lamentado. «Porque, ¿se imaginan que a esa gente les pudiera desmotivar de ir a pedir una ayuda que tienen por derecho? Es que eso no se puede consentir, y yo no puedo consentirlo», ha criticado, y ha asegurado que le «molesta» tener que «perder ni un minuto» de su tiempo «en explicar estas cosas».