La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, dio «sobradas explicaciones» de la comida que mantuvo el 29 de octubre --el día de la dana-- con la periodista Maribel Vilaplana en su comparecencia en Les Corts el pasado viernes.

Al mismo tiempo, Camarero ha exigido saber dónde estuvo durante aquella jornada el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, al que ha acusado de mantener un «dramático silencio respecto a qué estaba pasando en el barranco del Poyo». «Dónde comió el presidente de la CHJ», ha cuestionado.

Así se ha pronunciado este viernes en rueda de prensa la también vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda al ser preguntada por la almuerzo que Mazón mantuvo con Maribel Vilaplana en el que, según el entorno de la comunicadora, el jefe del Consell no le trasladó preocupación por el temporal.

«Miguel Polo no estaba vigilando los barrancos y las presas. Sabemos que el presidente de la Confederación y la Confederación no estaban vigilando la situación del barranco del Poyo. Sabemos que ha habido dos horas y media de dramático silencio del presidente de la Confederación respecto a qué estaba pasando en el barranco del Poyo», ha insistido.

En la misma línea, ha denunciado la, a su juicio, «falta de información evidente por parte de la CHJ» y ha criticado que Polo no ha acudido presencialmente al Cecopi ningún día.

Cuando se le ha expuesto a la vicepresidenta que Mazón no aludió a la comida en su comparecencia en el parlamento autonómico, Camarero ha reiterado que ya ha dado «sobradas explicaciones».

Además, Camarero ha criticado que se haya puesto en marcha un contrato de emergencia para «instalar una alerta temprana que tiene que informar de la situación de los caudales». «Justo lo que no se hizo el día 29. ¿Por qué no se preocuparon por ponerlo en marcha antes?», ha cuestionado, al tiempo que ha afirmado que «la CHJ no manejó datos fiables en la tarde de la riada, eran estimaciones con errores e inexactitudes».

"ninguna información" para cambiar agenda

Por otra parte, preguntada por qué hizo ella el día de la dana, Camarero ha recalcado que todos los miembros del Consell estaban cumpliendo con su agenda definida. «No había ninguna información que nos hiciese cambiar esa agenda. Todos estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones, como no podía ser de otra manera», ha aseverado.

Interpelada por el listado de alcaldes con los que habló el 'president' el día de la dana, Camarero ha afirmado hoy que sabe «con quién habló la Generalitat ese día a través de Emergencias», quienes ha apuntado que «se comunicaron con todos los municipios afectados por las alarmas hidrológicas».

«Los alcaldes estuvieron puntualmente informados, tan informados que muchos de los alcaldes o suspendieron las clases o convocaron el Cecopal. Por lo tanto, los alcaldes recibieron la información de esas alertas en tiempo y forma para suspender las clases o para convocar el Cecopal. Algunos lo hicieron, no me pregunto ni voy a preguntarme por qué el resto no lo hicieron», ha expresado.

En este punto, Camarero ha sido cuestionada sobre por qué afirma que los alcaldes sí estaban informados de la situación, mientras el Consell mantuvo su agenda por la falta de información, y la portavoz ha defendido que «son cosas distintas», ya que las alarmas «se van produciendo desde el domingo» a través de Emergencias; mientras que «Aemet comunica oficialmente que la dana va a ir descendiendo y que a partir de las seis de la tarde se va hacia Cuenca». «Es lo que tenemos los miembros del Consell y no lleva a pensar que tuviésemos que suspender nuestras agendas», ha manifestado.

"tapar la falta de información"

Por otro lado, interpelada por si hubo un parón en el Cecopi el día 29, Camarero ha sostenido que «en ningún momento se suspendió» la reunión y ha tachado de «nueva cortina de humo» el 'apagón' al que alude el Gobierno central, a su juicio para «tapar la falta de información».

Además, ha criticado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha afirmado que es «codirectora del Cecopi junto con la consellera de Justicia», por no asistir presencialmente y sí telemáticamente. «Lo normal es presentarse en el 112 y formar parte de las deliberaciones y de la reunión presencialmente, no online», ha aseverado.

«El Cecopi estuvo en marcha. Lo que sorprende es que no fuese físicamente quien compone el consejo de dirección del Cecopi. Si alguna duda tienen las personas que componen el consejo de dirección del Cecopi, ¿por qué no estaban allí? Probablemente no tendrían ninguna duda 24 días después», ha enfatizado.

A este respecto, fuentes de la Delegación de Gobierno han afirmado a Europa Press que Bernabé no acudió presencialmente al Cecopi porque recibió un correo a las 16.18 horas del martes 29 notificando la convocatoria del encuentro a las 17.00. En el mismo mail, agregan, se indica que se acuerda la convocatoria del Cecopi a las 15.30 horas. En el momento de recepción del correo, señalan, Bernabé estaba camino a Utiel, por lo que regresó a la Delegación y se conectó telemáticamente.