El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha asegurado que la «única remodelación aceptable» del Consell es la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, porque es un dirigente que, a su juicio, «ha demostrado que no está a la altura», tanto el día de la dana --el pasado 29 de octubre-- como en las jornadas posteriores. «No está a la altura ni siquiera a la hora de hacer las remodelaciones, hechas a cuentagotas», algo «que nunca se había visto», ha apuntado.

«Es Mazón el que falló a los valencianos, falló el día de la tragedia, no pidió los efectivos que hacían falta, estuvo desaparecido cuatro horas en los momentos decisivos y ha mentido a los valencianos varias veces», ha sostenido Baldoví, en declaraciones a los medios este jueves en Les Corts.

Por todo ello, ha considerado que Mazón es un 'president' que no merece «estar ni un minuto más» al frente de la Generalitat. «Puede cambiar de cara, hacer las remodelaciones que quiera, pero, para nosotros, la única remodelación aceptable es que Mazón no esté ni un minuto más en la Presidencia de la Generalitat», ha sentenciado.

En este punto, ha insistido en el ofrecimiento de Compromís «sin fecha de caducidad» de una moción de censura contra Mazón, un instrumento que, a su juicio, se «tendría que presentar ya» por «dignidad». «No solo por todo lo que pasó, que ya era una desgracia», ha expuesto, sino porque ahora también «estamos siendo noticia por el reparto de contratos a dedo a empresas que han financiado al PP en el pasado», ha denunciado.

«Es como si no hubiera pasado nada, como si se burlaran en la cara de los valencianos», ha censurado Baldoví, que ha tachado esta situación de «escándalo». Por esta razón, ha reiterado que no se puede «dejar en manos de este gobierno que gestione toda esta labor de reconstrucción». «Esos 31.000 millones que está reclamando Mazón estamos viendo ya lo que es», ha deslizado.

Además, ha considerado que la remodelación del Consell «claro que no es suficiente» y ha prometido «no parar» hasta que Mazón «no sea president de la Generalitat», un motivo justificado por «muchas razones»: «Ha demostrado su negligencia, su incompetencia y, ahora, además, pagando favores a empresas que habían financiado a su partido. Es absolutamente vergonzoso y repugnante lo que está pasando», ha incidido.

En este punto, ha interpretado como «un acto de cobardía» que el jefe del Consell no haya dado explicaciones públicamente sobre la remodelación de su Consell: «Si está convencido de lo que está haciendo, lo que debería hacer es dar la cara y explicarlo, es lo que están esperando miles y miles de valencianos. Que atienda las preguntas y no envíe a --la vicepresidenta Susana-- Camarero para decir que no habló con ningún alcalde».

"dios mío, ¿cómo estábamos en estas manos?"

Por otro lado, preguntado por las declaraciones de la ministra Teresa Ribera durante su comparecencia este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en las que desvelaba que la Aemet y la CHJ fueron excluidas del CECOPI durante una hora el día de la catástrofe, Baldoví ha lamentado que cada día que pasa tras la dana «nuestra capacidad de asombrarnos parece que no tiene límite».

«Que en el momento en que personas ya tenían el agua al cuello, que había no sé cuántas carreteras cortadas, que ya se habían desbordado barrancos, que Chiva y Utiel ya habían tenido inundaciones, que muchas personas estaban perdiendo la vida... y el Centro de Emergencias de la Generalitat desconecta organismos clave del Estado para poder enfrentarse a esta tragedia», ha censurado.

Ante esta situación, se ha preguntado «en qué manos estaban los valencianos» y «en qué manos habían depositado su seguridad». Para Baldoví, este 'apagón' es «absolutamente inexplicable» y algo «inaudito». «Que en el Centro de Emergencias se desconecte a organismos clave a la hora de afrontar la respuesta a esa emergencia, en los momentos en que ya se estaba ahogando gente... no acabo de comprenderlo», ha confesado.

En esta misma línea, ha reconocido que no tiene «palabras para decir cómo estábamos --los valencianos-- en estas manos». «Dios mío, cómo estábamos en estas manos, me parece terrorífico», ha afirmado. Precisamente, ha considerado que esta es «una más de las preguntas» que tendrá que contestar Mazón, a quien ha emplazado a decir «con qué alcaldes» habló durante la tarde del día de la dana. «Cuanto más claros, más amigos», ha apuntado.

También ha considerado «salud democrática» que el jefe del Consell hiciera público «su listado de llamadas de esa tarde» para saber «a qué hora se conectó y con quién habló». «Eso se lo debe a todas las personas afectadas, decir la verdad se lo debe a todas estas personas que necesitan una respuesta y saber qué estuvo haciendo su presidente esa tarde y si alertó a los alcaldes, que era su obligación. Es una deuda con la gente que lo ha perdido todo», ha argumentado.

No cree que pradas se vaya "sin decir nada"

Por otro lado, sobre la situación de la todavía titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas --su cese no ha sido publicado aún en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)--, después de los anuncios de los nuevos consellers que se harán cargo de estas carteras, ha afirmado que Mazón y Pradas deben haber mantenido «grandes conversaciones» durante los últimos días.

«Con el paso de los días veremos cuál es su futuro personal, porque no me imagino que, con todo lo que sabe, se vaya de esta manera, sin decir nada», ha subrayado Baldoví, que ha augurado a Pradas «un futuro complicado». Sobre su cese, ha deslizado que «a ver si lo publica al final» el DOGV porque, a día de hoy, «en teoría tendría que estar presidiendo el CECOPI».

Y veremos si está cesada la semana que viene. En fin. Esto no pasaba nunca. Pero ya que no estará, esta es una pregunta que tendría que contestar el señor Mazón. Que tendría que contestar. ¿Por qué se desconecta a los organismos clave en emergencias, justamente en el momento en que peor estábamos? En el momento en que aún se hubiera podido actuar y aún se hubieran podido salvar vidas. Es inaudito.

Mientras, ha hecho hincapié en la «desfachatez y desvergüenza» de Mazón al «intentar culpar» a sus consellers para «intentar exculparse» él, que es quien «estuvo desaparecido toda la tarde» del pasado 29 de octubre, ha remarcado.

«Estuvo de comilona, no estaba donde tenía que estar», ha recalcado el síndic de Compromís, que ha criticado que Mazón «no asuma lo que todo el mundo sabe: que el único responsable de esta gran catástrofe es el 'president' de la Generalitat, que no estuvo donde tenía que estar a la hora en la que tenía que estar».