El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha marcado el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución, como fecha para que Metrovalencia reanude sus servicios de metro tras haber quedado interrumpidos por los daños provocados por la dana que el 29 de octubre devastó diferentes localidades de la provincia de Valencia y afectó a infraestructuras de esta red de transporte público como su centro de mando.

No obstante, el responsable autonómico ha asegurado que si no se llegara a esa fecha para retomar la actividad del metro, sería una realidad antes de Navidad. «Espero para los valencianos, el Día de la Constitución, poder regalarles todos los transportes de Metrovalencia. Y si no es el Día de la Constitución, pues será antes de Navidad», ha expuesto en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt recogida por Europa Press.

Martínez Mus ha añadido la puesta en marcha del metro en la provincia de Valencia tras la inundaciones provocadas por la dana «no es ningún regalo» sino una «obligación» de la administración. «Tenemos que dar este servicio», ha señalado, al tiempo que ha remarcado la «obligación que tenemos de ponerlo cuanto antes en marcha».

Nuevo centro operativo

El conseller ha hablado también del nuevo centro de mando de la red de Metrovalencia que se está haciendo, por «completo» y «desde cero», en los talleres de Machado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en València, tras haber quedado invalidado por las inundaciones el existente hasta ahora.

Vicente Martínez Mus ha anunciado que este nuevo puesto de mando que se está creando se mantendrá tras habilitar el inicial y dañado por dana, de modo que se unirá a las infraestructuras de Metrovalencia para contar con dos espacios de este tipo.

«Me gusta hablar en positivo», ha afirmado tras lo que ha avanzado que «este nuevo centro operativo, este nuevo centro de mando que estamos haciendo en los talleres de Machado, se va a quedar».

«Va a quedarse. Haremos el nuevo, lo restituiremos al lugar inicial, pero este se quedará. Tendremos dos alternativas», remarcad el titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que ha considerado que se aprovechará «esta circunstancia para mejorar este servicio».