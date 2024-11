Consejero de Justicia: Espadas está "muerto" como líder del PSOE-A y usa los contratos del SAS como "tabla de salvación"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha criticado este jueves la «incoherencia» de los grupos de la oposición por pedir ya dimisiones en la Consejería de Salud por la citación judicial de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y sus dos antecesores en el cargo en la causa que investiga los contratos de emergencia durante los últimos cuatro años y ha acusado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de utilizar esta denuncia como «tabla de salvación» porque está «muerto» como líder del partido en Andalucía.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Nieto ha asegurado que la actual gerente del SAS y sus dos antecesores en el cargo «estarán encantados» de declarar ante el juez y la colaboración del Gobierno de Juanma Moreno «está absolutamente garantizada» porque «ya hemos aportado toda la documentación que se ha pedido y aportaremos la que se nos pida en el futuro y no tenemos ninguna preocupación».

El titular de Justicia ha defendido que los contratos de emergencia del SAS concluyeron «bastantes meses antes» de que se decretase el fin de la emergencia por la pandemia del Covid en mayo de 2023 y se ha mostrado convencido de que «si no se hubiera podido atender algún hospital o no se hubiera podido tener material sanitario adecuado en alguna provincia de Andalucía» por no haber recurrido a la vía de emergencia «nos estarían reclamando lo contrario de lo que reclaman ahora».

«Lo que me sorprende es la ley del embudo de la izquierda que cada vez es más evidente, porque tenemos en este momento a la mujer del presidente del Gobierno imputada, al hermano del presidente del Gobierno imputado, al Fiscal General del Estado imputado, al número dos del PSOE durante mucho tiempo y ministro de Fomento imputado y el PSOE dice que ahí hay que tener prudencia. Y aquí tenemos una denuncia que presentan diputados del PSOE-A, que apenas ha sido admitida por el juzgado que está abriendo la causa, y ya nos piden que dimitan, que se vayan», ha censurado Nieto, que se ha preguntado «qué tienen que hacer el presidente del Gobierno, los responsables del PSOE y el Fiscal General del Estado» para «dar un poco de coherencia».

En este sentido, Nieto ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz está «absolutamente tranquilo» porque «si ha habido alguna irregularidad lo tendrá que decir su señoría y nosotros lo acataremos, pero estamos convencidos de que se ha actuado de forma honesta y no hay ningún tipo de interés particular ni personal en ninguna de las personas, cosa que no opino igual de las otras que he citado anteriormente, que tienen ya una imputación formal en un juzgado por enriquecimiento injusto, por malversación, por utilización de caudales públicos y que debería tener la misma coherencia por parte del PSOE».

En su opinión, el problema de fondo es que el PSOE-A «ya no tiene autonomía, todo lo que hace se decide en Moncloa o en Ferraz» y su líder, Juan Espadas, «está muerto y se ha inventado una tabla de salvación» con esta denuncia sobre la contratación de emergencia del SAS como «única salida para mantenerse al frente» del partido en Andalucía. «Si eso le sale mal, que le va a salir mal, la historia política de Juan Espadas ha acabado», ha concluido el consejero de Justicia.