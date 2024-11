La capital aragonesa cerrará el año 2024 con 1.500 viviendas de nueva construcción para alquier asequible en marcha, una cifra que, presiviblemente, se ampliará en los próximos años. En concreto, 1.070 de ellas estarán listas en 2027 con el objetivo dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y de los jóvenes en espacial, que encuentran «severos problemas» para emanciparse.

Además de las 1.070 en fase de licitación y adjudicación, hay 384 en construcción y el proyecto de 39 más en cuatro Casco Histórico y El Rabal.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han puesto este miércoles la primera piedra para la construcción de 23 nuevas viviendas en régimen de cooperativa en el solar de titularidad municipal en el número 18 de la calle Camino Torrecillas, en el distrito del Rabal, un proyecto «pionero» en España, cuya finalización tiene como límite el 30 de junio de 2026.

Se trata de viviendas con terraza, además de garajes y trasteros, destinadas al alquiler asequible y que en un 28,53 por ciento se financiarán con fondos europeos y que contarán con una subvención de 841.653 euros. El 71,47 por ciento restante del coste de la operación, 2.108.031,72 euros, correrá a cargo de Torrecillas Azucarera Sociedad Cooperativa Aragonesa, que explotará la concesión.

«La unión hace la fuerza», ha dicho Octavio López, para destacar que la colaboración institucional entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza es lo que ha permitido emprender proyectos para ampliar en 1.500 las viviendas en la capital aragonesa.

Del total, 520 están a punto de adjudicarse en suelos del Actur y Valdespartera y otras 550 han iniciado este miércoles su tramitación con la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del pliego de condiciones para su ejecución y explotación en tres parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón, dos de ellas ubicadas en el barrio de Miralbueno, en la calle Hipólito Lor y entre las calles Rallo Lahoz y Sergio López, y una tercera en Rosales del Canal, delimitada por las calles Tchaikovsky y Richard Strauss.

El adjudicatario del concurso construirá y gestionará 550 viviendas, un mínimo de 240 y 115 en las dos parcelas de Miralbueno y un mínimo de 160 en la de Rosales del Canal, en régimen de alquiler asequible durante 75 años.

Tras ese periodo, los inmuebles volverán a manos del Gobierno aragonés, dado el carácter demanial de los suelos que el Ejecutivo dispone gratuitamente para garantizar la viabilidad de la operación y facilitar precios asequibles a los futuros inquilinos, el 80 por ciento de los cuales serán jóvenes de entre 18 y 39 años.

1.070 nuevas viviendas

Así, la «suma de esfuerzos» entre el Consistorio zaragozano y el Gobierno autonómico se materializa en 1.070 nuevas viviendas para alquiler asequible impulsadas en el plazo de ocho meses a través de la licitación de dos lotes en cinco parcelas, cuyas obras se pondrán en marcha a lo largo de 2025, las 550 del primer lote previsiblemente en el mes de junio y las 520 del segundo en octubre.

El plazo para la presentación de ofertas para el segundo lote es de 40 días hábiles y la ejecución tendrá que llevarse a cabo en un máximo de 24 meses. Serán pisos de uno, dos o tres dormitorios con salón comedor, cocina y un máximo de dos baños. Aplicadas las ayudas previstas por el Ejecutivo autonómico, estas viviendas tendrán un precio final para los inquilinos de entre 300 y 500 euros mensuales.

López ha concretado que las 1.070 viviendas estarán listas «en torno a marzo de 2027» y su construcción será «muy industrializada», lo que «abrevia» los plazos en unos seis u ocho meses sin renunciar a «estándares de calidad muy altos».

Financiación y ubicaciones "premium"

En este punto, López ha subrayado que la construcción de 1.070 viviendas se financia «absolutamente con el músculo» del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, además de incidir en las ubicaciones «premium» de las promociones y su calidad. «No llevamos la vivienda pública a zonas deterioradas o degradadas», ha aclarado.

Asimismo, ha garantizado que la maquinaria no cesará de construir vivienda pública en Aragón hasta que se alcancen ratios equiparables a los de la Unión Europea. «Hay necesidad de dar salida al entorno de 10.000 viviendas para jóvenes zaragozanos» sin capacidad para acceder, ni siquiera, a vivienda protegida.

Por su parte, la alcaldesa ha reclamado «más fondos europeos» al Gobierno de España para Zaragoza con el propósito de «avanzar y correr más en la construcción de vivienda pública en la ciudad», apuntado que existe voluntad de colaboración entre instituciones atender la prioridad de los jóvenes.

«Nunca antes en la historia de la ciudad se había dado tal prioridad y avanzado tanto en la construcción de viviendas», se ha cogratulado Chueca, para precisar que ningún gobierno anterior «fue capaz de tanto en tan poco tiempo». En este sentido, ha comentado que ZeC impulsó 27 viviendas públicas en el edificio de la Imprenta Blasco; mientras que el PSOE «cero».

«Mi objetivo como alcaldesa es que no seamos más una ciudad exportadora de talento, sino que lo atraigamos, y que nuestros jóvenes no tengan que irse fuera por no tener oportunidades profesionales, puedan desarrollar su carrera y su vida personal en Zaragoza», ha expuesto Chueca. Para ello, ha continuado, «trabajamos para atraer inversión y empresas y en que los jóvenes puedan acceder a una vivienda».

Fondos europeos

Las 23 viviendas que se levantarán en el distrito del Rabal contarán con terraza, además de garajes y trasteros. El edificio tendrá cinco plantas, bajo y sótano, y la superficie de los pisos irá desde los 48,75 a los 80,90 metros cuadrados.

De la primera a la cuarta planta habrá cinco viviendas por altura; y en la quinta planta habrá otras tres viviendas. Dado que el precio máximo al que se pueden alquilar es de siete euros por metro cuadrado, la cuota máxima mensual a abonar por los futuros inquilinos oscilará entre los 341 y 566 euros.

Este proyecto se enmarca en las 384 nuevas viviendas de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha antes de final de 2026 en el mercado inmobiliario de la ciudad. Se trata de una iniciativa «pionera» en la ciudad y en España, ha asegurado el representantes de la promotora Aldea Viviendas, Luis Solana, porque nace de la colaboración público-privada y cuenta con fondos europeos.

La sociedad municipal Zaragoza Vivienda adjudicó estas promociones repartidas en tres lotes gracias a la captación de 15,5 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos Next Generation con la gestión del Gobierno de Aragón para sufragar un programa que supone una inversión total en la ciudad de 56,3 millones.

De este modo, ya están en marcha las 11 promociones inmobiliarias en edificios energéticamente eficientes en los distritos de San José, Las Fuentes, Valdefierro y Arrabal. La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años prorrogable a 75 años, destinadas a la Vivienda Protegida de Aragón (VPA), de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Las 384 viviendas se distribuyen por los distritos de San José, con 58 viviendas en dos parcelas de la calle Miguel Servet --Las Fuentes--, con la promoción de 112 pisos en el paseo Vicente Cazcarra --El Rabal--, con los 23 pisos en el camino de las Torrecillas y con las 191 viviendas que se repartirán por Valdefierro, concretamente en las calles Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus.