Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM denuncia presiones tras pedir información sobre cátedras

El decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Jorge Clemente Mediavilla, ha anunciado este miércoles que ha tenido que declarar ante la Inspección de Servicios del centro universitario tras haber sido denunciado desde el Rectorado por solicitar «insistentemente» información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias adscritas a la citada facultad.

En su primera intervención en la comisión de investigación que trata de aclarar en la Asamblea si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con Begoña Gómez, la mujer del presidente, Pedro Sánchez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Información ha trasladado su «voluntad clara y absoluta de colaborar» en la misma, aunque ha aclarado que se abstendría en algunas cuestiones en la medida en que existe la posibilidad de que se le abra «expediente disciplinario».

«En los últimos meses me he significado por pedir insistentemente, tanto en el Consejo de Gobierno como en el claustro de la Universidad, información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias, y especialmente por velar para que los procedimientos y su funcionamiento sean acordes a la normativa, en especial respecto de aquellas cátedras adscritas a la facultad a la que represento», ha dicho.

«Esta conducta parece haber sido considerada acoso laboral desde instancias superiores, puesto que es un vicerector, miembro del actual Gobierno de la Universidad Complutense y director a su vez de varias cátedras extraordinarias, quien se persona como denunciante por estos hechos que me han llevado, en el día de ayer, a declarar en la inspección de servicios de la Universidad», ha añadido.

Clemente Mediavilla ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación a petición del Grupo Parlamentario Popular, representado por la diputada del PP Mercedes Zarzalejo, «no solo en calidad de decano sino también como experto universitario, con conocimiento de que conoce bien los procedimientos de creación de las cátedras extraordinarias y el funcionamiento de títulos de posgrado y de formación continua».

En concreto, ha informado sobre las seis cátedras extraordinarias que funcionan en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM --aunque en el listado del Rectorado figuran cuatro, ha dicho--, todas ellas dirigidas por catedráticos en base a criterios de experiencia en la materia. «Lo que prima es, tanto si es profesorado académico como si es profesorado profesional, la especialización en el tema concreto del máster», ha indicado, al tiempo que ha recordado que «tienen que ser licenciados».

En este sentido, ha recordado que él ha reclamado en varias ocasiones la modificación urgente del reglamento de la universidad para «limitar el número de cátedras que puede dirigir una misma persona, que no hay límite» y eso «no está bien»; para que la «especialización del directólogo o director en su caso, que sea especialista real del tema en cuestión de la cátedra»; y para que se cumpla la obligación de publicar el informe del Consejo de Gobierno «del estado de cuentas y del informe de las cátedras que están vigentes cada año». Según ha indicado, no le han respondido.

El decano, que ha subrayado la necesidad de mayor transparencia en la universidad y ha dicho conocer la mayor parte de la información sobre el 'caso Begoña' por los medios de comunicación, ha explicado también que «por parte de la intervención no se controlan todas las facturas y toda la documentación porque no tienen tiempo, por la cantidad de trabajo que tienen».

En su intervención, además, ha denunciado «irregularidades» en estas cátedras, sin la convocatoria de comisiones mixtas de seguimiento, que es obligatoria al menos una vez al año. «Las facturas de las cátedras derivadas o de los actos de las cátedras derivadas, que de las cinco que no cumplen actualmente, pues no las estoy firmando», ha indicado ante esas supuestas irregularidades.

Clemente Mediavilla, que ha rehusado responder sobre si cree que Moncloa ha utilizado la marca UCM para realizar los negocios de Begoña Gómez --«no puedo dar fe de lo que no sé», ha dicho--, ha recordado una reunión «bronca» del Consejo de Gobierno de la universidad en la que él interpeló al rector, Joaquín Goyache. «No solamente el tema de las cátedras; yo se manifiesto que lo que más preocupa a la universidad es la situación económica de la Universidad. Y además el daño reputacional, que ese sí tiene que ver directamente con que la Complutense sale día sí día no en las noticias desde hace muchos meses y no para bien en los medios de comunicación», ha indicado.

Al ser preguntado por su acusación a Goyache «de tener un pie en un partido político y otro en su antagonista», el decano ha aclarado que hizo suyas unas palabras de los muchos 'inputs' que recibe. «Yo lo que he hecho es reproducir esas palabras, hacerlas mías, porque me parecía que, bueno, puede tener sentido. Y a partir de ahí, pues es que lo que he recogido, insisto, es lo que ese día me pareció oportuno decir, porque, insisto, no lo digo yo, porque mi opinión puede ser válida o no válida, pero es que los 'inputs' que me han llegado han sido muy claros», ha indicado.

La izquierda cuestiona su comparecencia

Por parte de la izquierda se ha cuestionado que el PP haya llamado a este decano alno tener relación con la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno.

La portavoz del PSOE en la comisión, Marta Bernardo, ha centrado su intervención en dilucidar por qué había sido llamado este decano. Arrancaba preguntando si había estado en la Real Casa de Correos y si creía que había sido llamado por el PP por «díscolo» frente a Goyache.

Ha insistido en el hecho de que la cátedra sobre la que gira la comisión, la de Begoña Gómez, no está adscrita a su facultad, que no tiene «ninguna relación concreta» con este caso y que no conoce «toda la información de todas las cátedras extraordinaria» de la UCM, especialmente de ninguna externa a sus competencias. Ha concluido preguntándole si esta comparecencia en comisión era su primer paso en su carrera para «promocionarse» para suceder a Goyache en el cargo.

El diputado de Más Madrid Antonio Sánchez le ha preguntado en la misma línea si él conoce solo el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de su facultad, «pero también la de la Begoña Gómez» al haber sido llamado a esta comisión. Asimismo, ha cuestionado «en base a qué» criticó la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno «si solo conoce el funcionamiento de las de su facultad».

Por su parte, la portavoz de Vox, Ana Cuartero, ha enfocado sus preguntas en el rector Goyache, y en las críticas que ha vertido el decano contra él y la forma de gestionar las cátedras extraordinarias. Asimismo, ha planteado sus dudas sobre si finalmente la UCM ha abierto el expediente para investigar qué ha pasado con la cátedra de Begoña Gómez, al tiempo que ha lamentado las dificultades para acceder a información.