El Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España no han llegado a un acuerdo este martes en una nueva reunión para abordar un plan de movilidad por las obras de soterramiento en la A-5, mientras el Consistorio ha acusado al Ministerio de Transportes de «deslealtad» y no contempla atrasar las obras.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación tras la reunión, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de la capital, Borja Carabante, ha destacado la «deslealtad» del Ministerio por comunicar su plan de movilidad a los periodistas y no plantear sus propuestas en el seno de esta reunión.

En concreto, Carabante ha subrayado las «excusas» del Ministerio para querer un retraso en las obras de la A-5 poniendo como motivo sus obras en Cercanías para ser capaces de reforzar más plazas.

«Hasta ahora no hemos sido capaces de que nadie nos explique qué obra tiene que hacer para ser capaz de dar alternativas a las Cercanías de la ciudad de Madrid. Es más bien al contrario, en los datos que nos ha aportado dice que tienen capacidad para 47.700 plazas adicionales sin ejecutar la obra. Por tanto, hay plazas suficientes y capacidad suficiente», considera.

Por ello, cree que la reunión ha sido «decepcionante» con «excusas de mal pagador» para no reforzar Cercanías, algo que el Ministerio niega ya que cifra entre un 25 y un 40% este refuerzo.

Gratuidad de la r-5

Tampoco coinciden en sus versiones el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Madrid y el de otros municipios afectados como Alcorcón sobre la gratuidad de la radial R-5 para aliviar el tráfico.

En el caso de Madrid, Carabante ha defendido que a la capital se le debe «tratar igual que al resto», y ha recordado el paso de la AP7 en Alicante, que es gratuita y la paga el Ministerio.

«Aquí nos quiere pegar un palo a todos los ayuntamientos para que pagamos el peaje del R-5. Pues es que son excusas, es que es permanentemente las excusas (...) No tiene posibilidad de justificar que no haga gratuita la radial 5, que lo están pidiendo todos los alcaldes, menos una, la alcaldesa de Alcorcón, que es del Partido Socialista», ha criticado.

Por parte del Gobierno, el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado que están «abiertos» a hablar de la gratuidad de la R-5 con un convenio de financiación con todas las administraciones, pero ha criticado que el Consistorio madrileño no esté dispuesto «a aportar ni a financiar en absoluto nada que tenga que ver con la liberalización o con la gratuidad de la R-5».

Carabante critica falta de cercanías, algo que niega transportes

Carabante, en la misma línea, ha subrayado que a nivel técnico se comparte la necesidad de aliviar el tráfico en la zona, aunque ha aseverado que el problema es que el Ministerio de Transportes «no se decide a reforzar definitivamente las Cercanías y que cada vez aparece con una nueva excusa para retrasar dicho refuerzo».

Además, y sobre la petición de retrasar los trabajados, ha defendido que es algo que conocían todas las administraciones porque se licitaron en febrero de este mismo año y se adjudicaron en el mes de junio.

«Estamos de acuerdo en que esta obra es una obra urgente y necesaria para la ciudad de Madrid. Hemos tenido requerimientos por parte también de la oposición en que la ejecutemos lo antes posible (...) Tenemos que cumplir en los plazos que tenemos, que es comenzar ya los desvíos de tráfico o la pérdida de capacidad a finales de año, principios del año que viene», ha apuntado.

Considera el delegado que lo que subyace es «una intención por retrasar una obra que para el Ayuntamiento de Madrid y sobre todo para los vecinos de los municipios del entorno es absolutamente imprescindible».

Ministerio critica que no se apueste por interurbanos

El secretario general de Movilidad Sostenible ha mantenido su «clima de colaboración» y ha insistido en que acometerá desde ya un refuerzo de Cercanías de entre el 25 y el 40%.

«Quiero poner en resonancia la importancia de este esfuerzo, porque hemos oído cómo Metro de Madrid refuerza con un 10%, cómo EMT refuerza con un 9% o cómo los interurbanos, lejos de reforzarse, resulta que se va a recortar el servicio y que no van a entrar en Madrid en el carril bus, como venían haciendo hasta ahora», ha censurado.

Para su apuesta de Cercanías, ha explicado al importancia de que se pudiera aplazar a marzo la puesta en marcha de estas obras para tener una capacidad extra y un carril más en Atocha para la C-5 que permitiera incrementar el servicio.

«Parece que hay una hoja de ruta que no pasa por escuchar al resto de administraciones, que no pasa por escuchar a los vecinos, que no pasa por poner las mejores soluciones, sino simplemente en avanzar sin llegar a un consenso», ha criticado.

Asimismo, ha insistido en que el promotor de estas obras es el Ayuntamiento de Madrid y por tanto considera que es esta administración la que se debe hacer cargo de los gastos, mientras que ha incidido en la importancia de contar con un carril bus que tenga continuidad en la ciudad de Madrid.

En cifras, Fernández Heredia ha desgranado que su refuerzo de Cercanías supondrá entre 3.000 y 4.500 plazas más en hora punta, lo que supone que al cabo de día serán entre 50.000 y 100.000 plazas más adicionales a las actuales.

«Ahora mismo la línea C-5 sabéis que va a cinco minutos de frecuencia, podemos disponerla a cuatro minutos y si contáramos con esa tercera vía podíamos bajar a los tres minutos y medio, que es lo que le hemos solicitado al Ayuntamiento (...) Lo que no nos podemos hacer cargo en las Cercanías es del incremento de viajeros que produce la restricción de la capacidad de la A-5 y el recorte de servicio de los interurbanos», ha puesto de manifiesto.