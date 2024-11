Illa trasladará a Metsola este miércoles "la importancia" de la oficialidad del catalán en el PE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, trasladará a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, «la importancia que tiene para Catalunya el uso oficial del catalán en las diferentes instituciones europeas» en su viaje oficial a Bruselas este miércoles y jueves.

Así lo ha explicado este martes la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat después de la reunión del Consell Executiu al preguntársele por la participación de Illa en el Comité de Regiones de la UE.

Paneque ha apuntado a la negociación y al diálogo para conseguir la unanimidad de los Estados miembros respecto a la oficialidad del catalán: «No hay otro camino, insistir en la importancia del catalán para nuestra nación, para Catalunya, insistir en los datos que nos marcan que el uso social del catalán está en franco retroceso».

También ha destacado que, con el viaje a Bruselas, Illa «quiere mostrar el compromiso de Catalunya con las instituciones europeas», así como tener presencia e influencia en el destino de los fondos europeos.

«Después del presidente Montilla, ningún presidente de la Generalitat había ocupado esta silla en el Comité de Regiones», ha añadido la portavoz, que ha señalado la importancia, a su juicio, de incidir en los fondos porque son recursos regionales.

"el objetivo" es el comité de regiones

Preguntada por si no ve anómalo que Illa no se reúna con el expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, aprovechando su viaje a Bruselas, Paneque ha afirmado: «No me parece anómalo, bajo el punto de vista de que esta reunión se produzca en el marco del Comité de Regiones».

«El objetivo principal de este viaje es recuperar esta presencia y tener más influencia en el ámbito europeo, en el marco de este Comité de Regiones, y posteriormente habrá algunas reuniones sectoriales», ha zanjado.