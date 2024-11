Vox ha anunciado que votará a favor de llamar 'Paco de Lucía' a la Casa de la Cultura tras la críticas de la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, (PP), quien ha denunciado que la formación rechazó incluir la iniciativa en el Orden del Día del Pleno de este jueves.

En declaraciones a Europa Press, la regidora ha asegurado que la petición de Vox se ha planteado en la Comisión Informativa celebrada este lunes en el Ayuntamiento, en el que la formación política, que gobierna en coalición con el Partido Popular, ha votado en contra de la propuesta.

La primera edil ha asegurado que se encontraba en «shock» y ha destacado que pese a la votación de Vox «por supuesto» que van a incluir en el Orden del Día que la Casa de la Cultura lleve el nombre de Paco de Lucía. «Yo no tenía intención de defender este punto en el Pleno, pero lo haré porque estoy alucinando», ha indicado.

En este sentido, ha resaltado la figura «universal» del guitarrista recordando que grabó el Concierto de Aranjuez en el Teatro Bulevar del municipio y que Torrelodones organiza desde hace 25 años el Festival de Flamenco.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de Vox, Sonsoles Palacios, ha asegurado que están a «favor» de que la Casa de la Cultura lleve el nombre de Paco de Lucía y ha asegurado que en el Pleno apoyarán la iniciativa.

"voto protesta"

En este sentido, ha remarcado que la votación de la Comisión Informativa es un «voto de protesta» porque, pese a ser socios de gobierno con el PP en el Gobierno Local, «no se les había comunicado la iniciativa y que el voto en la comisión no es vinculante para el Pleno».

Por ello, ha apuntado que el nombre de Paco de Lucía les parece «fenomenal». «Hemos votado que no porque nos ha parecido que la alcaldesa debería hablar con su equipo de Gobierno», ha añadido. Asimismo, ha señalado que la propuesta «se tendría que consensuar no solo con nosotros, si no también con la oposición». «Hay que tener un respeto institucional y cortesía», ha concluido.

Tensiones entre pp y vox

No es la primera vez que hay tensiones entre ambos partidos de gobierno. El PP, que cuenta con nueve ediles en el Consistorio, gobierna con Vox, que tiene cuatro, desde las elecciones municipales de 2023 pero el pasado mes de julio la regidora anunciaba que ponía en suspenso el acuerdo después de que este partido se abstuviese en la votación del pliego de limpieza durante un Pleno.

Esto, según denunciaron los 'populares', se sumaba a otras acciones que apuntaban a que Vox estaba haciendo «oposición desde el Gobierno». Negro afirmaba que abría un período de reflexión para decidir después del verano qué hacer.

En agosto, a través de sus redes sociales, el PP indicó que continuaban esperando que Vox terminase «de aclararse» y decida «si quiere ser gobierno u oposición». «Seguimos abiertos a escucharles. Ya no caben excusas, ni mentiras. Solo un compromiso inequívoco. Mientras, desde el PP de Torrelodones seguimos trabajando, como siempre, por nuestros vecinos», señalaron.

Vox respondió que no son ellos quienes deben aclararse. «Por cuarta vez nos dice que rectifiquemos, que pidamos perdón, que digamos si queremos seguir... Nosotros no hemos roto NADA. Nosotros seguimos. El PP que nos diga que va a hacer», sostenieron.

Desde el PSOE han mostrado su «absoluta preocupación» por los desencuentros entre PP y Vox porque «están afectando a la ciudadanía». Asimismo, han tildado de «impresentable» que «la falta de acuerdo» entre los dos partidos «vaya a causar que el Ayuntamiento comience el año con los presupuestos prorrogados».

«Ambos están pasando todas las líneas rojas. La situación en el Gobierno local de Torrelodones raya el esperpento y consideramos que nuestra ciudadanía no se merece el espectáculo tan lamentable que están dando la derecha y la ultraderecha», ha criticado el portavoz socialista, Rodrigo Bernal.