La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha insistido en pedir al PP que destituya al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y designe a un sustituto con «solvencia técnica y experiencia en gestión», así como un Consell «que no fuera sectario y con un carácter técnico muy enfocado en la reconstrucción». «Mazón no puede seguir ni un minuto más», ha aseverado.

Así se ha manifestado este sábado la representante de los socialistas valencianos, después de la comparecencia este viernes de Mazón en Les Corts, tras las inundaciones provocadas por la DANA en numerosos municipios de la provincia de Valencia.

Morant ha reiterado la propuesta realizada ayer, en la que reclama al PP que destituya a Mazón y lo cambie por «un president o presidenta técnico, con un Consell técnico», que a su juicio deberá estar «centrado en la reconstrucción» y contando con todos los partidos y la sociedad civil, «pero deje al margen a Vox», ya que ha hecho hincapié en que se debe «romper la coalición negacionista de PP y Vox». Posteriormente, «en cuanto se recupere la normalidad, convocar elecciones para que los valencianos decidan su gobierno».

Interpelada por si el PSPV se plantea llevar a cabo una moción de censura junto con Compromís, Morant ha sostenido que va a «dar una oportunidad» a que respondan la propuesta realizada y ha recordado que el PP en 2011 sustituyó al entonces president Francisco Camps por Alberto Fabra. Al respecto, ha precisado que «la gran diferencia» es que los 'populares' tenían mayoría absoluta, por lo que ahora el PSPV daría sus votos «desde la responsabilidad» para que el futuro máximo mandatario «en ningún caso vuelva a estar condicionado por Vox», a quienes ha calificado como «negacionistas del cambio climático y enemigos ciencia», y así «evitar que el PP tenga que volver a pasar por las manos y condiciones de Vox».

En este contexto, la socialista ha puntualizado que la candidatura que apoyarían tendría que tener «determinadas características», como que el futuro president tenga «solvencia técnica y experiencia en gestión», así como un Consell «que no fuera sectario, supiera hablar con las administraciones, con un carácter técnico muy enfocado en la reconstrucción y unos buenos presupuestos», ha recalcado.

Posteriormente, en 2025, cuando esté «atendida la urgencia», propone que se convoquen elecciones, ya que considera que una convocatoria electoral inmediata no es posible porque aún se está «sacando lodo de colegios». «Pero más pronto que tarde necesitaremos un gobierno que esté en plenas facultades porque haya sido legitimado por la ciudadanía, que salga de la temporalidad», ha añadido.

Reclama un "paso al frente" del pp

No obstante, ha lamentado que, tras plantear ayer esta propuesta, aún no han obtenido respuesta, ya que ha afirmado que su interlocutor no debe ser más Mazón, sino el PPCV y el PP nacional, a quienes piden «un paso al frente». «Como todavía no he tenido respuesta, sigo insistiendo en darle una oportunidad, que no tiene precedentes, pero para superar una crisis sin precedente», ha enfatizado, al tiempo que ha argumentado que «si Feijóo permite que Mazón permanezca, a pesar del ofrecimiento, Feijóo estará apoyando a Mazón y no a los valencianos».

«Es el PP quien tiene que contestar, el silencio no va a valer para siempre. Existe una urgencia y el silencio interesado por parte del PP de no contestar lo interpretaremos como un apoyo tácito a Mazón, que el PP se borra de la solución y de la responsabilidad, y Feijóo ata su futuro a Mazón. Ahí en el PSOE tendremos que valorar qué nueva respuesta damos», ha augurado.

Interpelada por cuál sería ese 'plan b' de los socialistas, Morant ha recalcado que «no es un tema de tacticismo» y ha afirmado que no tienen «planes a ni b». «Es una propuesta sincera, responsable. No queremos entrar en Ejecutivo, no queremos sillones ni ocupar cargos. Es una propuesta responsable por parte del PSPV y queremos una respuesta responsable del PP. Sinceramente, pensaba que ayer Mazón dimitiría y espero que el PP esté valorando esta propuesta para estar a la altura de las circunstancias», ha reiterado.

«Hay mucho votante del PP que espera que estén a la altura. Sigo con la mano tendida, desde la responsabilidad y la política útil. Espero que no vuelvan a contestar lo mismo que al ofrecimiento responsable de apoyar los presupuestos», tras lo que ha denunciado que recibieron «insultos» de los 'populares'.

En este sentido, se ha preguntado si el PP «va a estar a la altura de las circunstancias» y si, en caso de que Feijóo no responda al ofrecimiento o lo rechace, «¿significa que tiene Mazón su total apoyo y confianza?».

"incapaz y negligente"

Morant ha tildado de «decepcionante» la comparecencia de Mazón del viernes, en la que, a su juicio, «no asumió su responsabilidad, no ha reconfortado a nadie y no da respuesta a la gran pregunta de qué estuvo haciendo en el peor día de las vidas de los valencianos». «No estuvo cuando los vecinos se estaban ahogando», ha reprochado.

Asimismo, ha tildado a Mazón como un president «incapaz, negligente y que además envía mensajes muy peligrosos: el de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones», ya que «echa la culpa al sistema» y «ahonda cada día más la crisis institucional sin precedentes que sufre la Generalitat». «Lo que ha fallado no es el sistema, no vivimos en un sistema o institución fallida; la Generalitat no es una institución fallida. Quien ha fallado es usted», le ha espetado a Mazón, quien a su juicio ha emprendido una «huida hacia adelante» y cuya prioridad es «su supervivencia».

Consultada por las palabras de Mazón en las que aseguró que no optará a la reelección si no es «capaz de liderar la recuperación», Morant ha subrayado que «no está a la altura tampoco de la reconstrucción», ya que «solo ha comprometido 250 millones» en ayudas, mientras que el Gobierno de España ha aprobado dos paquetes de «más de 14.000 millones» en subvenciones a afectados.