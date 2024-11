PNV se abre a negociar los Presupuestos, pero no a cambiar las políticas 180 grados "porque Euskadi no es un desastre"

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha reiterado el ofrecimiento del Gobierno Vasco a negociar los Presupuestos vascos para 2025, pero «lo que no se puede pretender es que se cambien 180 grados las políticas o que se le dé la vuelta del todo al calcetín, porque decir que hay que cambiar del todo las políticas o que hay que hacer una reforma absoluta, lo que implica es decir que Euskadi es un desastre, y Euskadi no es un desastre».

«Euskadi no es un desastre, Euskadi tiene problemas y los tenemos que abordar con acuerdos entre diferentes», ha manifestado Díez Antxustegi, en el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi, en el que las formaciones vascas han abordado al negociación de las Cuentas de Euskadi para el próximo año.

Tras aseverar que por parte del consejero de Hacienda y del Gobierno en su conjunto hay una «voluntad de acordar», ha resaltado que, a pesar de tener mayoría absoluta, se va a hacer una contrapropuesta a los grupos que «han demostrado que sus peticiones han sido, por decirlo de alguna manera, poco concretas, poco detalladas y algo desorbitadas».

En concreto, ha aludido a propuestas «desorbitadas» como las de EH Bildu, que en Navarra «ha pactado los Presupuestos por un importe de 4,42 millones en enmiendas, mientras en Euskadi su propuesta son 350 millones».

Eh bildu

Por su parte, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha recordado que su formación ya hizo una propuesta al Gobierno Vasco y al conjunto de las cuatro instituciones sobre presupuestos y fiscalidad, que fue rechazada, y a una segunda reunión acudieron con una propuesta «detallada, concreta, realista y con desarrollo».

«Ya manifestamos que nuestro propósito en esta negociación es lograr un acuerdo político que nos permita redirigir las políticas públicas en este caso en materia de vivienda, salarios y cuidados. Luego nos encontramos también con esta respuesta de que 'si quieres cambiar es porque Euskadi es un desastre', que nosotros no lo hemos dicho, que parece que 'si quieres cambiar no quieres un acuerdo...'», ha relatado.

Por ello, ha dicho tener la sensación de que «parece que lo que se quiere es que EH Bildu se levante de la mesa». «No nos vamos a levantar de esa mesa, porque nos estamos tomando esta cuestión muy en serio. El momento requiere que abordemos las cuestiones con esa seriedad, pero lo que no puede pedir el Gobierno es que haya adhesiones. Necesitamos cambios, son cambios que hemos planteado y que lo que sí que se está buscando es ese acuerdo político», ha agregado.

En este sentido, ha advertido de que «si lo que se está buscando es ese acuerdo político, pues habrá que hacer ese esfuerzo para buscar algo más que adhesiones».

Pse

Desde las filas del PSE, su parlamentario Pau Blasi ha coincidido con el representante jeltzale en rechazar un cambio de 180 grados en el proyecto de Presupuestos vascos, al recoger éste medidas en las que considera que «la gran mayoría» está de acuerdo, como puede ser la gratuidad del transporte para menores de 12 años, la construcción de 7.000 viviendas públicas, un plan de contra la brecha salarial o un salario mínimo interprofesional.

«Cuando los socialistas entramos en el acuerdo de gobierno y abordamos también la negociación presupuestaria, quisimos introducir dos ejes que hablaban mucho de la perspectiva social y la vocación transformadora. Yo creo que están reflejadas, no es cualquier cosa y no se pueden minusvalorar tampoco estos presupuestos. De nuevo mano tendida, voluntad negociadora, pero no plantear un cambio de 180 grados, que yo creo que no viene al lugar», ha señalado.

La parlamentaria del PP Ana Morales se ha mostrado «optimista» de cara a alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre las Cuentas públicas vascas. «Hay que intentarlo y nosotros estamos en ello», ha manifestado, para instar a PNV y PSE a elegir entre «atrincherarse entre mayoría absoluta o tender la mano en un diálogo sincero».

Según ha subrayado, el PP vasco tiene una propuesta «muy concreta, razonable y razonada», con la que quieren reforzar con más financiación por dos departamentos «que preocupan y mucho a los ciudadanos vascos, como son el Departamento de Seguridad, por ese aumento de los delitos y de la delincuencia en todas las calles del País Vasco, y al Departamento de Sanidad, porque hay que dar cauce y posibilidades financieras para plasmar esos acuerdos del Pacto por la Salud en el que está participando también el Partido Popular con propuestas concretas».

Recortes en osakidetza

«Tenemos un reto en sanidad que es muy importante: revertir los recortes de los últimos años. Se cerraron las urgencias del Hospital de Santiago en Vitoria, se cerró el PAC de San Martín en Vitoria, los ambulatorios de todo Euskadi han recortado horarios y médicos. Se van a jubilar a medio plazo un número muy importante de médicos, 500 médicos, y hay que competir con otras comunidades de nuestro entorno en atraer profesionales y atraerlos con buenas condiciones de trabajo», ha detallado.

En este punto, ha recordado las propuestas de su formación de 50 millones de euros más para Seguridad, para luchar contra la delincuencia, contra las bandas juveniles, los ciberdelitos o el incremento de agresiones sexuales contra las mujeres, y 128 millones en Sanidad.

Para la dirigente popular, deberían «tomar muy buena nota» el PNV y el PSOE de una oferta «sincera y muy concreta, que conecta de primera mano con los problemas de los ciudadanos vascos».

Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, cuya formación no está en la negociación presupuestaria, ha augurado que serán los presupuestos «únicamente» de PNV y de PSE, y requieren una «enmienda a la totalidad, por cuestiones como la excesiva imposición y presión impositiva, y también por el desprecio que se está generando hacia el sector primario».