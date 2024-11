El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha calificado de «absolutamente decepcionante» la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la cámara autonómica para explicar su gestión en la emergencia de la DANA y ha considerado que después de dos horas y media de discurso «justamente se ha saltado las horas más importantes, las horas en que estuvo desaparecido y las horas en que se hubiera podido mandar ese aviso que hubiera salvado muchísimas vidas».

«¿Dónde estuvo esa tarde?, ¿qué hizo? y ¿por qué se mandó esa alerta a las 20.11, cuando muchísimos valencianos tenían ya el agua al cuello?», ha subrayado Baldoví en declaraciones a los medios para valorar la intervención de Mazón.

A su juicio, Mazón «ha intentado culpar, como desde el primer día, a todos sin asumir su propia responsabilidad y es la de que en el peor día, en el peor momento, el presidente de la Generalitat estaba comiendo en El Ventorro», en alusión a las horas en las que el 29 de octubre estuvo comiendo con una periodista para ofrecerle dirigir À Punt.

Por tanto, ha calificado de «absolutamente indignante» el discurso del 'president', del que ha dicho que «al final, con esas florituras, lo único que ha hecho es darnos la convicción de que no tiene continuidad». «Todavía me ratifico más. Estoy más indignado que antes de comenzar. La culpa la han tenido los protocolos, la culpa la ha tenido la gente por no hacer caso, la culpa la ha tenido la Confederación. En definitiva, la culpa la han tenido todos menos él», ha resumido Baldoví.

"maquillaje"

En esta línea, ha cuestionado que sea en este momento cuando anuncia una Conselleria de Emergencias, que ha calificado de «puro maquillaje», «cuando no tuvieron el menor reparo en cargarse la Unidad Valenciana de Emergencias y de rebajar 13 millones en los presupuestos dedicados» a esta área. A su juicio, Mazón es «un insolvente ético, moral y político» al que «le ha sobrado demagogia, le han sobrado mentiras, le han sobrado medias verdades y le ha faltado muchísima humildad y muchísima autocrítica».

En este escenario, sostiene que les «ratifica cada vez más» que Mazón «no está preparado para seguir»; que está «absolutamente fuera de la realidad» y ha insistido en que «si tuviera la mínima parte de la dignidad que tiene el pueblo valenciano, no continuaría ni un minuto más al frente de la Generalitat». «No nos merecemos un presidente como este», ha afirmado.