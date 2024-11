El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví,ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, solo tiene «una salida digna, que es dimitir, tras su »incompetencia" a la hora de gestionar la DANA que ha arrasado parte de la provincia de Valencia.

«Evidentemente, una persona que no ha sabido gestionar el día de la catástrofe, pero que sobre todo está demostrando que tampoco sabe gestionar los días posteriores a esa catástrofe, que ha mentido reiteradamente a todos los valencianos y valencianas y que lo único que está pensando es cómo salvar el cuello, es un presidente que no merece ser presidente de cinco millones de valencianos y valencianas», ha aseverado.

Baldoví, que ha hecho estas declaraciones a los medios a su llegada a Les Corts, donde este viernes comparece el jefe del Consell para dar explicaciones sobre la gestión de la tragedia, ha expuesto que Mazón es «un presidente que ha ensuciado el nombre de 'molt honorable president' de la Generalitat y, por lo tanto, la única salida digna que le queda a Carlos Mazón hoy es la dimisión».

Desde Compromís subrayan que no es suficiente con llevar a cabo una remodelación del Consell, ya que «el responsable último de todo tiene un nombre y es Carlos Mazón y no puede hacer cortafuegos e inmolar a dos o tres 'conselleres' porque el último responsable de todo era él y él no estaba donde tenía que estar en el momento más importante de este pueblo».

Ha insistido en que Mazón «no ha sabido estar a la altura de las circunstancias el día que pasó la tragedia, estuvo desaparecido, pero sobre todo es un presidente que en los días posteriores ha estado más preocupado por salvar su cuello que por ayudar, es un presidente que no merece estar sentado como presidente de la Generalitat y, por tanto, la única salida digna que le queda a Carlos Mazón se llama dimisión».

"todas las opciones están encima de la mesa"

«Esperaremos a ver si tiene la dignidad hoy de dimitir y, si no dimite, todas las opciones están encima de la mesa por nuestra parte. Creemos que no puede pasar ni un minuto más Carlos Mazón como presidente de la Generalitat», ha advertido.

Sobre la opinión de que una renuncia de Mazón en este momento supondría «abandonar» a las víctimas, Baldoví ha insistido en que el 'president' 'popular' «ya ha demostrado claramente su incompetencia».

«Lo estamos viendo. --ha continuado-- Es que no solo él, es su gobierno. Es que las escuelas y los institutos se han limpiado porque han ido los profesores y las profesoras, porque han ido los padres y las madres, porque han ido alumnos a limpiar. Es que 16 días después de la tragedia aún están muchas cosas sin ninguna absoluta dirección. Y por tanto creemos que Carlos Mazón y este gobierno de incompetentes no son los que deberían gestionar la reconstrucción. Entendemos que la salida más digna para todos ellos sería que se fueran y que dimitieran de sus cargos».

Por último, y preguntado por si cree que también debería dimitir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que no porque «quien tiene todas las responsabilidades, quien tenía todas las responsabilidades era Carlos Mazón, quien podía pedir ayuda y no pidió era Carlos Mazón, quien puede declarar hoy mismo la situación de catástrofe es Carlos Mazón y no lo ha hecho porque está más pendiente de salvar su cuello que de ayudar al pueblo valenciano».